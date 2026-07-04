Horoscop 4 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se petrece conjuncția Marte-Uranus în semnul Gemenilor. Un aspect astrologic care poate aduce evenimente neașteptate și surprize pe mai multe planuri.

Horoscop 4 iulie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, se întâlnește cu Uranus. Nu are rost să îți faci prea multe planuri pentru că te vei împrieteni cu spontaneitatea.

Horoscop 4 iulie 2026 Taur

Socoteala de acasă nu se va potrivi cu aceea din târg! Ai face bine să te sfătuiești cu oamenii dragi înainte de a face investiții serioase.

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Horoscop 4 iulie 2026 Gemeni

Conjuncția Marte-Uranus se petrece în semnul tău. Deci s-ar putea să nu ai o zi obișnuită. Însă, până la urmă, nici nu apreciezi plictiseala.

Horoscop 4 iulie 2026 Rac

Recomandarea principală este aceea de a nu-ți complica singur programul. Pentru că oricum Mercur retrograd se va asigura să aducă unele încurcături.

Horoscop 4 iulie 2026 Leu

Decizi una cu prietenii și se întâmplă cu totul și cu totul alta. Însă, asta nu înseamnă că trebuie să întreții unele conflicte cu aceștia.

Horoscop 4 iulie 2026 Fecioară

Încearcâ să rămâi cât mai flexibil. Adică, să ai un program, dar să te și lași purtat de viață atunci când apar schimbări pe nepusă masă.

Horoscop 4 iulie 2026 Balanță

Lumea zice multe și mărunte. Important este să nu pui la suflet sau să nu te critici din cauza asta. Și poate devii mai selectiv.

Horoscop 4 iulie 2026 Scorpion

Nu trebuie să fie totul o luptă! Dacă stai puțin să te gândești, poți găsi și alte alternative, unele mult mai pacifiste și mai potrivite.

Horoscop 4 iulie 2026 Săgetător

Când îți este greu să iei decizii, gândește-te la viitor. La cum lumea se schimbă și tu trebuie să te adaptezi. Deci ai nevoie de noutate.

Horoscop 4 iulie 2026 Capricorn

Programul tău nu este pe placul familiei sau al celor dragi. Pentru că s-ar putea să fii prea exigent, ori aceștia vor mai multă relaxare.

Horoscop 4 iulie 2026 Vărsător

Trebuie să ții cont de distracție. Muncă, treburi gospodărești, chestiuni administrative. Însă ai nevoie și de momente de bucurie.

Horoscop 4 iulie 2026 Pești

Nu ai deloc stare! Și poți folosi această efervescență pentru a rezolva probleme mai vechi, legate de gospodărie sau de familie.