Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă recomandările pentru săptâmâna ce urmează.

Săptămâna începe cu Luna Nouă din Gemeni, acolo unde se află și Uranus. Eveniment prielnic pentru cei care își doresc o schimbare, o altă perspectivă sau să învețe ceva nou.

Pe 20 iunie, Chiron intră în Taur acolo unde va rămâne până pe 18 septembrie, când va reveni în Berbec. Chiar dacă tranzitul lui Chiron în Taur din 2026 va dura foarte puțin, tot îi vom simți efectele: lipsa siguranței din punct de vedere financiar(orice am face) și lipsa încrederii în viitorul apropiat.

Duminică se va petrece Solstițiul de vară. Adică începe Sezonul Racului. Unul în care vom pune accent pe rădăcini, atașamente și familie.

Horoscop 15-21 iunie 2026 Berbec

Începe o săptămână în care vei avea mai mult spor atunci când vei dori să faci schimbări în locuință(curățenie, renovări, reparații) sau pe plan imobiliar. Însă, există câteva riscuri din punct de vedere financiar. Pe plan amoros, trebuie să stai departe de compromisuri.

Horoscop 15-21 iunie 2026 Taur

Chiron va intra în semnul tău. Nu va petrece mult timp aici, însă îți aduce multe situații de tip oglindă. Care să îți arate limite, defecte, vulnerabilități. Dar, cum Marte încă te tranzitează, ai parte de motivație și curaj. Este important să păstrezi echilibrul între carieră și familie.

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Horoscop 15-21 iunie 2026 Gemeni

Săptămâna începe cu Luna Nouă în semnul tău. Vei dori să pornești noi capitole sau deja treci prin asta. Poți începe cu înfățișarea sau garderoba. Mercur se pregătește să retrogradeze în casa a doua, a banilor. Cu alte cuvinte, este nevoie să acorzi atenție suplimentară negcierilor sau tranzacțiilor. Fugi de tendința de a te sabota!

Horoscop 15-21 iunie 2026 Rac

Să ne reamintim că Jupiter mai stă în semnul tău până pe 30 iunie. Și dacă mai punem la socoteală și restul aspectelor astrologice, tu ai de reținut ceva! Să accepți ce poți și ce nu poți schimba. De asemenea, ți-ar prii să fii mai conștient sau prezent în viața ta.

Horoscop 15-21 iunie 2026 Leu

La suprafață, veți reuși să mențineți o imagine impecabilă. Dar, în interior vă veți confrunta cu un tumult copleșitor. Fie din cauza carierei, fie a relației. Tocmai de aceea este nevoie să vă oferiți pauze mai dese. Sau să vă ocupați de propriul răsfăț!

Horoscop 15-21 iunie 2026 Fecioară

Pe plan profesional, ai parte de multă neliniște. Poate și din cauza unor vești sau schimbări bizare. Însă, este și o perioadă bună pentru a te lua mai în serios în discuțiile despre cariera ta. Cu Venus în casa a douăsprezecea, vei deveni mai împăciuitor față de partener sau față de greșelile din trecutul tău amoros.