Ce aduce Sezonul Leului pentru fiecare zodie până pe 23 august

Sursă foto: Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne aduce detalii despre influența unuia dintre cele mai speciale sezoane din 2026.

Pe 22 iulie, Soarele intră în Leu, unde va rămâne până pe 23 august. În fiecare an avem Sezonul Leului, însă cel din 2026 va fi unul foarte special. Mai ales datorită prezenței lui Jupiter în același semn. Și tot ce reprezintă arhetipul Leului va avea parte de o amplificare. Nevoia de iubire și de validare, creativitatea, pofta de viață, extravaganța, distracția, vanitatea, dorința de putere, carisma, orgoliul.

Când Soarele intră într-o zodie înseamnă că începe zodia respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere, Din lună în lună, Soarele luminează câte ocameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viață, energie, vitalitate. Acum, Soarele intră în Leu, iar toți copiii născuți în această perioadă vor avea, desigur, zodia Leu.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele va tranzita casa a cincea. Alături de Jupiter și Mercur. Am putea spune că sunt printre cele mai bune aspecte astrologice pentru romantism, iubire, pasiune, creativitate și distracție. Deci, până pe 23 august, chiar trebuie să trăiești viața din plin.

Taur/Ascendent în Taur

Soarele va tranzita casa a patra. Ceea ce se va transforma într-o perioadă excelentă pentru toate chestiunile referitoare la casă, gospodărie, evenimentele din familie. Unii dintre voi vă veți muta, alții veți redecora sau face ajustări în locuință.

Citește și Horoscop iulie-decembrie 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Soarele va tranzita casa a treia. Timp de o lună, ești încurajat să devii mai dornic de schimb de idei, călătorii, studiu. Îți vei înteți comunicarea cu frații sau rudele cele mai apropiate. Ai nevoie de multiple interacțiuni și de cât mai multe ieșiri.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele va tranzita casa a doua. Acolo unde se va întâlni și cu Jupiter. Deci putem spune că vor apărea oportunități pe plan financiar, dar și multiple noi cheltuieli. Banii sunt făcuți să circule.Îți vei da seama că generozitatea are nevoie de unele limite.

Leu/Ascendent în Leu

În primul rănd, la mulți ani! Timp de o lună, te vom sărbători. Soarele este guvernatorul tău, deci în următoarea perioadă te vei simți ca peștele în apă. Și dacă mai punem la socoteală și prezența lui Jupiter, este cazul să îți trăiești viața cât de bine poți. Desigur, pentru unii dintre voi, perioada nu este perfectă. Însă, dacă reușiți să vedeți jumătatea plină a paharului, veți atrage numeroase oportunități.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele va tranzita casa a douăsprezecea. Unde, pentru scurt timp, se va afla și Mercur propriul guvernator. Până pe 23 august, obiectivul tău este odihna. Fie că mergi la muncă sau ai concediu, ai nevoie de liniște. Nu vei avea energie pentru toate evenimentele distractive. În plus, unele persoane apropiate vor trece prin momente mai grele.

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele va tranzita casa a unsprezecea. Și vei avea parte de unul dintre cele mai bune sezoane din 2026! De ce? Pentru că îți va aduce multiple evenimente distractive, întâlniri cu prietenii, îți vei face noi parteneriate. Vei fi mai încrezător în propriile planuri și vei face din această vară una de neuitat.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele ajunge în casa a zecea, unde va rămâne până pe 23 august. Și trebuie să știi că îți va aduce un plus de popularitate la locul de muncă. Cariera va fi pe primul loc și vei primi și oportunități în acest sens. Este timpul să strălucești!

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Soarele va tranzita casa a noua. Îți va aduce un dor de ducă fantastic! Fie că vei merge în vacanță, fie că pur și simplu vei avea scurte deplasări. Și pentru că Soarele se va întâlni cu Jupiter, guvernatorul tău, putem spune că vei fi destul de optimist, dornic de petreceri și de a cunoaște oameni importanți.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele va tranzita casa a opta. Deci începe o perioadă excelentă pentru a-ți verifica, în mod serios, vistieria. Și poate să îți dai seama ce investiții merită eforturile tale în perioada următoare. De asemenea, vor apărea negocieri serioase. Fie cu familia, fie cu alte instituții.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Soarele tranzitează casa a șaptea, acolo unde se va petrece și Eclipsa de Soare de pe 12 august. Vor apărea evenimente semnificative pe plan relațional. Vei primi curajul să iei decizii serioase în acest sens. Indiferent de tipul acestora. Că este vorba de oficializarea sau repararea unei relații, o despărțire sau alegerea unui partener.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele va tranzita casa a șasea. Și te va face mult mai atent la stilul propriu de lucru. Vei descoperi că ai obiceiul să te epuizezi, să nu ceri ajutorul sau să te stresezi prea mult pentru orice. De asemenea, vei deveni mai conștient că sănătatea trebuie întreținută.