Horoscop 1 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna din Capricorn contracarează puțin efectele lui Mercur retrograd din Rac. Adică, reușim să fim mai prezenți, nu doar nostalgici.

Horoscop 1 iulie 2026 Berbec

Marte se apropie de conjuncția cu Uranus, deci este posibil ca unele planuri să îți scape de sub control. O zi bună pentru a fi mai îndrăzneț.

Horoscop 1 iulie 2026 Taur

Te vei confrunta cu mai multe probleme administrative. Documentele și activitățile online îți vor provoca mult stres. Iar timpul nu îți va fi aliat.

Horoscop 1 iulie 2026 Gemeni

Reușiți să afișați o imagine controlată, însă în interior numai voi știți ce lupte duceți. Vă macină multiple dileme. Evitați cheltuielile inutile.

Horoscop 1 iulie 2026 Rac

Veți dedica mult timp familiei și celor dragi. Însă, nu uitați și de voi. Aveți nevoie de momente de relaxare și introspecție.

Horoscop 1 iulie 2026 Leu

Este una dintre acele zile în care nu aveți timp și energie pentru problemele celor din jur. Aveți de câștigat propriile lupte.

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Horoscop 1 iulie 2026 Fecioară

Relațiile cu unii prieteni pot avea de suferit. În mare parte, pentru că vi se dau planurile peste cap. Nu vă ajută să găsiți vinovați, ci mai degrabă soluții.

Horoscop 1 iulie 2026 Balanță

Ai nevoie de dovezi pentru orice sarcina solicitată de colegi sau șefi. Nu vă bazați doar pe unele discuții. Dar, în general, comunicarea va fi îngreunată.

Horoscop 1 iulie 2026 Scorpion

Veți fi suprasolicitați, atât acasă cât și la serviciu. Și în aceste condiții, veți mai scăpa câte o replică tendențioasă. Aveți nevoie de limite.

Horoscop 1 iulie 2026 Săgetător

Feriți-vă de excese sau cheltuieli majore. Iar discuțiile despre bani ar trebui purtate doar cu persoane importante sau avizate.

Horoscop 1 iulie 2026 Capricorn

Luna se află în semnul tău. Stările tale vor fi contradictorii. Când ești foarte detașat, când foarte copleșit de problemele celorlalți.

Horoscop 1 iulie 2026 Vărsător

Strategia perfectă a zilei este aceea de a fi echidistant și obiectiv. Mai ales la locul de muncă. Și s-ar putea să joci rolul mediatorului.

Horoscop 1 iulie 2026 Pești

Una dintre acele zile în care ai așteptări prea mari de la cei dragi. Dar mai mult contează cum îți gestionezi timpul și resursele.