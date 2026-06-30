Culise ROMATSA. Pilot: ”Mă înclin în fața controlorilor de zbor”. Miza dosarului care ar putea bloca traficul aerian deasupra României

Sursa foto: Facebook Romatsa R.A

Au apărut primele zvonuri despre situația de la ROMATSA, un subiect de CSAT, tocmai prin consecințele deosebit de grave.

”Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian sau ROMATSA este stăpâna absolută a cerului României, iar decizia Curții de Apel București a aruncat în aer tot ce ține de aceasta.

Cine și ce este ROMATSA?

ROMATSA, din punct de vedere organizatoric, este o regie autonomă autofinanțată de interes public național care asigură ghidarea și controlul aeronavelor care survolează spațiul aerian național și al funcționării instalațiilor de dirijare a zborurilor. Din punct de vedere comercial, ROMATSA este un monopol de stat în domeniul dirijării traficului aerian. Cât privește zona economică, ROMATSA este în top trei mari contributori la bugetul României” atrage atenția pilotul Cezar Osiceanu.

Acesta consideră că ”miza primordială”, în contextul subiectului pus inclusiv pe masa CSAT, de natură să paralizeze traficul aerien deasupra României, ”este ca întotdeauna: BANUL! Banul public mai precis! Și de aici vin toate! Plecând de la sumele fabuloase aduse României în toți anii de existență, mafia politică a încercat să își tragă partea leului în buzunare prin orice mijloace. Ingeniozitatea politicienilor români nu cunoaște limite și la un moment dat s-a încercat punerea șeii pe cei care chiar muncesc în ROMATSA, controlorii de trafic, care refuzau, din ce în ce mai vocali, șmenurile și șmecheriile partidelor” acuză Cezar Osiceanu.

”O mișcare crezută a fi de succes a fost cea de a aduce controlori aerieni militari care să suplinească și înlocuiască pe cei civili răzvrătiți mereu. Măsura a fost inspirată din modul în care spaniolii și francezii au încercat să limiteze grevele controlorilor aerieni civili. Doar ca ce să vezi? Puși la pupitrul de control la momentul adevărului, adică dirijarea traficului aerian civil realizat exclusiv în limba engleză cu o jumătate de bibleotecă comunală de manuale și reguli, militarii cu grade de colonel și generali pe umeri au picat cu brio examenul” susține pilotul.

Momentul în care angajații ROMATSA au prins putere

În anul 1990 a avut loc o ședință de constituire a Sindicatului Personalului Navigant Tarom SPNT la care au venit și reprezentanții controlorilor de trafic aerian ca să roage distinșii aviatori de la Tarom să îi lase să facă parte și această categorie din noul sindicat. În prostia și îngâmfarea lor, cei peste o mie și ceva de piloți, mecanici, radiotelegrafiști, navigatori și însoțitori de bord i-au trimis la plimbare pe controlorii de trafic. Volens nolens controlorii de trafic și-au făcut propriul sindicat și apoi au intrat în puternicul sindicat european al controlorilor de trafic aerian de unde, mizând pe sprijinul real obținut, au început în mod genial să schimbe tot ce ține de această zonă.

Controlorii de trafic europeni, constienți de faptul ca salariile de mizerie ale colegilor lor din România care au aceeași calificare internațional recunoscută ca și ei, putea conduce la migrarea lor spre Europa și scăderea drastică a veniturilor lor, au sprijinit din oficiu orice cerere a sindicatului român. Prima grevă a controlorilor români a durat câteva ore doar, pentru că dacă inițial guvernanții au aplicat rețeta clasică: divide et impera, “vopsire” a sindicaliștilor, stârnirea opiniei publice împotriva greviștilor etc. au agreat ca greva românilor va fi însoțită de o grevă europeană a colegilor lor! Ups!

Așa ca s-au găsit rapid rezolvări care au fost ascunse discret pentru a nu se afla ce sume deosebite câștigă prin muncă grea și cinstită un controlor de zbor” amintește pilotul Osiceanu.

Citând decizia din 27 februarie, care prevede ”suspendarea pe prezent o perioadă determinată de o lună calendaristică pentru Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA, de către autoritățile emitente a certificatului de furnizor de servicii NUMĂR: CN 01, ediția 3.0 și eliberată de RA Autoritatea Aeronautică a 2014-2014, a început cu data de 2023 a sentinţe”, Cezar Osiceanu remarcă: ”Și de aici a început potopul”.

”Mă înclin în fața controlorilor de trafic de la ROMATSA”

”Ca unul care după peste 17 mii de ore de zbor din cei 46 de ani de aviație începuți de la zero, știe exact ce face, ce poate face și mai ales ce nu face sau poate face un controlor de trafic aerian calificat și experimentat, stimați cititori permiteți-mi vă rog să mă înclin în fața controlorilor de trafic aerian de la ROMATSA care au arătat că a fi aviator adevărat nu este condiționat exclusiv și unic de calitatea de pilot așa după cum greșit se crede în publicul larg! Stimați controlori de trafic aerian, ați reușit să dovediți că se poate! Deși apelul introdus de ROMATSA împotriva sentinței se crede că va fi cel puțin de acum câștigat împotriva voastră dat fiind miza reală”.

El s-a referit și la zvonurile care au început să circule: ”Unele spun ca miza ar fi o idee sorosistă de vânzare a drepturilor de dirijare a traficului aerian către anumite entități neclare și obscure. Tehnic, problema este rezolvată prin capacitățile noilor radare de supraveghere aeriană care acoperă suprafețe de teren de mărimea unui sfert din Europa cel puțin. Impactul financiar este enorm evident și de aceea planul pare verosimil”.