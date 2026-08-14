Experiment la o secție de votare din Minnesota: Un jurnalist s-a deghizat în femeie musulmană pentru a testa sistemul electoral. Ce a descoperit / video

Sursa foto: https://www.magnific.com/, @syda-productions

Cam Higby, jurnalist independent, a mers la o secție de votare din Minneapolis, Minnesota, într-o ținută care îi acoperea complet identitatea, pentru a verifica modul în care sunt aplicate regulile electorale. Acesta a înregistrat interacțiunile cu angajații secției, iar apoi a publicat imaginile pe X.

Acesta spune în videoclipul său că s-a prezentat la o secție de votare din Minneapolis, îmbrăcat într-o ținută specifică unei femei musulmane, pentru a verifica modul în care sunt aplicate procedurile electorale.

„Ieri am mers la secțiile de votare din Minneapolis deghizat în femeie musulmană. Lucrătorii electorali urmau să mă lase să votez în numele altor persoane și apoi să girez pentru încă opt străini neînregistrați”, a scris Cam Higby pe X.

Cam Higby a spus că intenția sa nu era să voteze, ci doar să verifice vulnerabilitățile sistemului. El a mai explicat că nu a atins buletine de vot și că nu a semnat declarații pe propria răspundere, ci doar a discutat cu lucrătorii electorali.

„Scopul acestui videoclip NU a fost niciodată să votez efectiv. Scopul a fost doar să expun vulnerabilitățile sistemului. Nu au fost exprimate sau atinse buletine de vot. Nu au fost semnate sau atinse declarații pe propria răspundere. Tot ce am făcut a fost să vorbim cu lucrătorii electorali”, a mai scris el.

În filmarea realizată de Cam Higby și James O'Keefe, cei doi au explicat că angajații secției i-ar fi spus lui Higby că poate vota în numele unei femei fără să prezinte un document de identitate și că ar putea garanta pentru încă opt persoane.

„Mâine dimineață, pe canalul meu de YouTube, veți vedea lucrători electorali care spun că pot vota în numele unei femei, insistă că nu am nevoie de un act de identitate, spun că pot gira pentru opt alți străini neînregistrați fără ca vreunul dintre ei să prezinte un act de identitate și multe altele”, a spus el.

În Minnesota, alegătorii care nu au un document de identitate cu adresa actuală pot folosi sistemul de vouching, care le permite să se înregistreze și să voteze în ziua alegerilor.

În acest caz, o persoană deja înscrisă pe listele electorale în aceeași circumscripție poate confirma domiciliul alegătorului prin prezentarea la secție, alături de acesta, și prin semnarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens.

Video:

Yesterday I went to Minneapolis polls disguised as a Muslim woman.



Poll workers were going to let me vote in other people’s names, and then vouch for 8 other unregistered foreigners.



Full video coming soon. Stay tuned. @ctznjusticelg pic.twitter.com/D1vumsGg1K — Cam Higby ???????? (@camhigby) August 12, 2026

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Au avut loc alegeri primare în şase state ale SUA

Alegerile primare desfăşurate marţi în şase state ale SUA - Wisconsin, Carolina de Sud, Minnesota, Connecticut, Alabama şi Vermont - au stabilit candidaţii nominalizaţi de Partidul Democrat şi de Partidul Republican în alegerile pentru Camera Reprezentanţilor, Senat şi pentru funcţiile de guvernator, prefigurând alegerile parţiale din noiembrie, relatează Anadolu care prezintă o sinteză a rezultatelor.

Viceguvernatoarea statului Minnesota, Peggy Flanagan, şi-a asigurat nominalizarea democrată pentru Senatul SUA, după ce senatoarea democrată Tina Smith s-a pensionat.

Flanagan a învins-o pe Angie Craig, membră a Camerei Reprezentanţilor a SUA, cu 59% la 39,4%, după numărarea a 97% din voturi.

Flanagan se va confrunta în alegerile din noiembrie cu fosta prezentatoare de televiziune specializată în sport Michel Tafoya, care a câştigat nominalizarea republicană cu 52,1% din voturi, după numărarea voturilor din 95% din secţiile de votare.

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