MAE, atenționare de călătorie în Croația

Foto: Unsplash

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Republica Croată.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau călătoresc pe teritoriul Republicii Croaţia că în această perioadă ţara se confruntă cu masive incendii de vegetaţie ce afectează în special zona coastei Mării Adriatice - judeţul Split-Dalmaţia, localitatea Omis.

Din cauza incendiilor, pot exista temporar disfuncţii ale infrastructurii rutiere şi reţelei electrice, precizează sursa citată.

MAE, recomandări pentru cetățenii români care merg în Croația

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele afectate de incendii şi să consulte paginile de Internet ale Institutului Hidrometeorologic de Stat al Croaţiei - https://www.meteo.hr, Clubului Automobilistic Croat - http://www.hak.hr/en, Companiei Naţionale Croate de Căi Ferate - https://www.hzpp.hr/en, Autorităţii Portuare Croate - http://www.portauthority.hr şi ale Agenţiei Croate de Aviaţie Civilă - http://www.ccaa.hr.

MAE reaminteşte cetăţenilor români că, în situaţii de urgenţă, pe teritoriul Republicii Croaţia pot apela numărul european unic de urgenţă 112.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Zagreb: +38514677660 sau +38514610009, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Croaţia: +38598414341.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet http://zagreb.mae.ro, www.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Incendii și în Grecia

În contextul avertizării de călătorie pentru Croația, reamintim că, recent, un incendiu a izbucnit în Halkidiki a fost adus sub control după ce aproape 500 de persoane au fost evacuate.

Pompierii au adus sub control, vineri, incendiul care a condus joi la evacuarea a cel puţin 446 de persoane din staţiunea Siviri, situată pe peninsula grecească Halkidiki, conform informaţiilor publicate de media locale, citate de agenţia de presă EFE.

Locuitorii şi turiştii din zona litorală a staţiunii Siviri şi din satul Fourka, situat spre interiorul regiunii, au fost adunaţi pe plajă şi transportaţi în nord, la Sani (Sane) şi în oraşul Salonic, potrivit cotidianului Kathimerini.

Cotidianul a precizat că aproximativ 220 de pompieri au fost în alertă toată noaptea. Pentru a împiedica reizbucnirea flăcărilor au fost create bariere în calea focului.