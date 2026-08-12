Primele imagini cu avionul "Mircea Lucescu". TAROM le-a publicat

Mircea Lucescu (1945-2026), antrenorul și fostul selecționer al naționalei României. Sursa foto: Agerpres

TAROM a publicat primele imagini cu noua aeronavă care va purta numele regretatului Mircea Lucescu.

Avionul Boeing 737 MAX este primul din cele patru achiziţionate de TAROM, va atinge o viteză de croazieră de 850 km/h, are ferestre mai mari şi consumă cu 20% mai puţin combustibil.

"Tot mai aproape.

Ați văzut primul zbor de test, apoi etapa de vopsire. Acum vedem împreună prima aeronava Boeing 737 MAX în culorile TAROM.

Iar, pentru că vrem să o cunoașteți mai bine, începem cu câteva lucruri interesante despre noua generație 737 MAX.

Știați că?

• viteza de croazieră ajunge la aproximativ 850 km/h;

• consumul de combustibil și emisiile de carbon sunt cu până la 20% mai reduse față de aeronavele pe care le înlocuiește;

• amprenta sonoră este redusă cu până la 50%;

• ferestrele sunt cu aproximativ 20% mai mari;

• pentru asamblarea unei singure aeronave sunt necesare aproximativ 2 milioane de piese.

Este primul dintre cele patru Boeing 737 MAX care vor intra în flota TAROM.

Până la momentul în care îl vom vedea acasă, continuăm să vă arătăm, pas cu pas, drumul lui către TAROM", a scris TAROM pe Facebook.

Familia Lucescu cedează gratuit dreptul de utilizare al numelui

Familia Lucescu a acordat cu titlu gratuit dreptul de utilizare a numelui, un gest care reflectă ataşamentul faţă de valorile pe care această iniţiativă le simbolizează.

„Nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota TAROM cu numele lui Mircea Lucescu. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl putea aduce marelui antrenor.

Şi este, totodată, un simbol al valorilor pe care marii reprezentanţi ai sportului românesc le-au întrupat de-a lungul timpului: oameni care au apărut din locuri şi din situaţii în care nimeni nu le dădea nicio şansă şi care, prin muncă, disciplină şi un set de valori morale solide, au reuşit să facă performanţă şi să dea încredere tuturor românilor. Acestea sunt şi valorile TAROM", a spus recent Bogdan Costaş, directorul general al operatorului aerian naţional.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani.