Românii vor plăti taxă pe sobe şi centralele pe gaz, din 2029

Români care au centrală pe gaz sau sobă, pentru încălzirea locuinței, vor plăti o taxă de 45 de euro pe an, conform normelor europene. Este vorba despre certificatul de dioxid de carbon.

Europarlamentarul Gheorghe Piperea avertizează că românii vor plăti taxe pentru centralele pe gaz și sobe sub formă de certificate de CO2, aceste sume fiind estimate la aproximativ 45 de euro, care se vor adăuga celor deja existente care se regăsesc în prețul produselor sau pe facturile de energie sub formă de certificate verzi.

„Urmează să plătim și noi certificate de CO2. O să vă spun și suma: 45 de euro pe an va fi, e o reglementare europeană, intră în vigoare din 2029. Certificatul va fi plătit de noi, cei care facem acasă căldură cu centrala termică pe gaz sau cu soba, cei care «ne plimbăm», cum spune domnul Bolojan, să nu ne mai plimbăm toatǎ ziua, bună ziua, la munte, care ne plimbăm cu mașinile cu motoare termice, ne ducem la serviciu cu autobuze cu motoare termice, cu avionul cu motor termic.

Noi oricum plătim aceste amprente de carbon. Toate certificatele astea de CO2 se regăsesc în produsele noastre, să nu mai vorbim că pe factura de energie electrică plătim și niște certificate verzi. Până în 2040, noi ori trebuie să renunțăm la sobele pe gaz și la centralele termice, ori să plătim cel puțin 45 de euro”, a declarat europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea la România TV.

Certificatele de dioxid de carbon eprezintă instrumentul principal prin care Uniunea Europeană penalizează poluarea industrială. Astfel, obligă marile companii să cumpere dreptul de a emite gaze cu efect de seră. Prețul unui astfel de certificat a crescut de-a lungul anilor pe bursa europeană: de la aproximativ 5–10 euro pe tonă în urmă cu un deceniu, prețul a urcat constant și a ajuns să oscileze în jurul valorii de 85 de euro pe tonă.