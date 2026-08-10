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Românii vor plăti taxă pe sobe şi centralele pe gaz, din 2029

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 10 Aug 2026
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centrale gaz

Români care au centrală pe gaz sau sobă, pentru încălzirea locuinței, vor plăti o taxă de 45 de euro pe an, conform normelor europene. Este vorba despre certificatul de dioxid de carbon.

Europarlamentarul Gheorghe Piperea avertizează că românii vor plăti taxe pentru centralele pe gaz și sobe sub formă de certificate de CO2, aceste sume fiind estimate la aproximativ 45 de euro, care  se vor adăuga celor deja existente care se regăsesc în prețul produselor sau pe facturile de energie sub formă de certificate verzi.

„Urmează să plătim și noi certificate de CO2. O să vă spun și suma: 45 de euro pe an va fi, e o reglementare europeană, intră în vigoare din 2029. Certificatul va fi plătit de noi, cei care facem acasă căldură cu centrala termică pe gaz sau cu soba, cei care «ne plimbăm», cum spune domnul Bolojan, să nu ne mai plimbăm toatǎ ziua, bună ziua, la munte, care ne plimbăm cu mașinile cu motoare termice, ne ducem la serviciu cu autobuze cu motoare termice, cu avionul cu motor termic.

 Noi oricum plătim aceste amprente de carbon. Toate certificatele astea de CO2 se regăsesc în produsele noastre, să nu mai vorbim că pe factura de energie electrică plătim și niște certificate verzi. Până în 2040, noi ori trebuie să renunțăm la sobele pe gaz și la centralele termice, ori să plătim cel puțin 45 de euro”, a declarat  europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea la România TV.

Certificatele de dioxid de carbon eprezintă instrumentul principal prin care Uniunea Europeană penalizează poluarea industrială. Astfel, obligă marile companii să cumpere dreptul de a emite gaze cu efect de seră. Prețul unui astfel de certificat a crescut de-a lungul anilor pe bursa europeană: de la aproximativ 5–10 euro pe tonă în urmă cu un deceniu, prețul a urcat constant și a ajuns să oscileze în jurul valorii de 85 de euro pe tonă.

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Comentarii (16)

nicu   •   10 August 2026   •   13:57

Era de așteptat, foarte bine , trebuiau să înceapă de la ceva pentru a se ajunge unde se dorește.

nicu   •   10 August 2026   •   13:42

Era de așteptat, dar taxa pe flatulențe când credeți că va fi introdusă !?

digital   •   10 August 2026   •   13:39

Mi se pare corect!Âștia îți vând gazul la (kWh/mc) după ce în contor este contorizat doar în MC!Convertirea din mc în (kWh/mc) se face pe banii tăi cu gagetul luat și instalat de tine!Bravos națiune!

nicu   •   10 August 2026   •   13:37

Era de așteptat că spre asta ne îndreptăm , dar mi-e teamă că este abia începutul, finalul va fi unul ,,tragi-comic", așa cum propunea Bill Gates, taxa pe flatulențele vacilor, inițial, apoi ale porcilor și tuturor animalelor din gospodării, iar în final ale omului, dacă nu acceptă sau nu suportă un ,,catalizator de flatulențe" introdus în cur.

Adrian   •   10 August 2026   •   12:20

Din punct de vedere strict juridic,în România nu a fost făcut referendum pentru aderare, așa că nici o entitate exterioara nu poate impune nimic romanilor! Să respecte regulile cei care au semnat,împreună cu familiile lor!!

dario   •   10 August 2026   •   12:07

cand Europa se scufunda la propiu si la figurat, ce fac cei cu sange albastru, urmasi ai vechilor vikingi: talharesc, pun biruri si-si dosesc bogatiile in paradisuri fiscale?

Alex.   •   10 August 2026   •   11:11

In 2029 ? Acesta .. Uniune Nu va mai exista.

Petre   •   10 August 2026   •   11:08

Oh ce veste minunata! Tot ce imi doresc este sa ofer venitul familial salvarii planetei. Nu ne putem permite sa fim egoisti si sa mancam pentru a supravietui. Mama Terra are nevoie de sacrificii.

sniper 007   •   10 August 2026   •   11:03

dar cand am plantat 100 arbori la tara astia nu conteaza , nu?

sniper 007   •   10 August 2026   •   11:02

fumaritul!

Constantin   •   10 August 2026   •   11:00

Taxa pentru politicienii care mint și nu fac nimic , când se pune? Jigodiilor ce sunteți și neispravitilor!!!

Madoaren Cot   •   10 August 2026   •   10:55

De 36 de ani prostii mor dar Prostia ramâne! Fericiti cei ce se vor naste de aici incolo!

Mihai1   •   10 August 2026   •   10:10

Foarte bine! Bătaia de joc a UE!

Ivan   •   10 August 2026   •   09:39

Suntem o țară condusă de incompetenți și incapabili, care nu știu altceva decât taxe peste taxe și impozite peste impozite, tăieri peste tăieri, sărăcie și austeritate pentru românii din România!!! Și poporul român e de vină că le permit acestor conducători și politicieni corupți să facă cea ce fac, în loc să ieșim afară și să dăm de pământ cu ei, cu toți politicienii din România!!!

Geo   •   10 August 2026   •   09:29

Fericire mare cu apartenența la U.E., Slava U.E., Slava Ursula, Slava Ucraina. Toate cu U, satana se ascunde sub această literă. Doamne apără-ne ????.

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