O nouă modificare la WhatsApp. Vei putea să-ți secretizezi numărul de telefon. Cum e posibil

WhatsApp vine cu noi modificări pentru internauți. Ultima modificare prevede posibilitatea de a folosi un nume ales, prin care să fie secretizat numărul de telefon.

WhatsApp introduce posibilitatea de a folosi, ca și contact, numele tău de utilizator, pe care-l vei putea seta în curând. Astfel, dacă nu dorești să transmiți numărul tău de telefon, ci doar numele tău de utilizator, îl poți indica direct pe acesta, fără ca persoana de contact să-ți vadă numărul de telefon.

”Nou: Vei putea folosi în curând numele de utilizator, pentru a-ţi menţine privat numărul de telefon Rezervă numele de utilizator şi comunică-l celor care nu îţi cunosc numărul de telefon. Pentru aceştia, numărul va rămâne ascuns. Accesează-ţi profilul şi atinge Rezervă un nume de utilizator. Vei primi o notificare când îl poţi folosi” anunță WhatsApp.

Alte opțiuni introduse recent de WhatsApp

Alte opțiuni posibile pe WhatsApp sunt documentarea cu ajutorul AI, poți trimite orice mesaj către Meta AI și vorbi cu Inteligența Artificială așa cum o faci cu orice alt cunoscut.

De asemenea, dacă cineva încearcă să-și acceseze contul de pe un alt dispozitiv, vei primi o notificare privind o posibilă înșelătorie. Dacă nu recunoști dispozitivul/locația, apeși pe ”Nu asocia”.

Citește și: Turiști români, păcăliți cu mesaje pe WhatsApp. Cum funcționează noua schemă de înșelătorie

WhatsApp este una dintre cele mai cunoscute aplicații de mesagerie din lume, folosită de 2 miliarde de utilizatori. Utilizată pentru conversații, apeluri audio și video, grupuri și schimb de fotografii, videoclipuri și documente, aplicația a evoluat însă în ultimii ani dincolo de simpla mesagerie, adăugând funcții de comunicare, instrumente bazate pe inteligență artificială și mecanisme suplimentare de protecție a conturilor.

Cine a creat WhatsApp

WhatsApp a fost creat în 2009 de Jan Koum, programator de origine ucraineană, și Brian Acton, programator și antreprenor american, ambii foști angajați Yahoo. Cinci ani mai târziu, Facebook a cumpărat aplicația pentru aproximativ 19 miliarde de dolari, iar WhatsApp a devenit una dintre principalele platforme de comunicare ale grupului Meta.

Jan Koum a mai rămas în companie până în 2018. Brian Acton a plecat în septembrie 2017. Despre Jan Koum se știe că a făcut mici investiții personale, dar Brian Acton a început să creeze Signal imediat după ce a părăsit Facebook. Motivul plecării sale a fost, în parte, dezacordul privind modul în care Facebook urma să monetizeze WhatsApp și să gestioneze publicitatea și datele utilizatorilor. El a fost chiar vocal împotriva Facebook după plecare, susținând public campania ”Delete Facebook”.

WhatsApp, spre deosebire de Facebook sau Instagram, nu este o mașină de făcut bani pentru Meta. Din cele trei aplicații, Meta a raportat, la finalul lui 2025, 198,76 miliarde de dolari, dar din WhatsApp estimarea este de de miliarde de dolari.