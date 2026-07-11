Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Tehnologie Cine îți poate citi mesajele de pe WhatsApp? „Este o dezinformare grosolană” / video

Cine îți poate citi mesajele de pe WhatsApp? „Este o dezinformare grosolană” / video

Autor: Ioana Dinu
Data publicării: 11 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
telefon/ Fotografie de la Vitaly Gariev: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/persoana-care-ine-un-smartphone-cu-ecran-verde-in-interior-36713012/
telefon/ Fotografie de la Vitaly Gariev: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/persoana-care-ine-un-smartphone-cu-ecran-verde-in-interior-36713012/

Ne va „spiona” cineva conversațiile de pe WhatsApp și alte aplicații de genul acesta?

În ultimele zile au circulat în mediul online informații potrivit cărora Parlamentul European ar fi votat regulamentul cunoscut sub numele de „Chat Control”. Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu a zis însă că aceste informații sunt false și explică ce s-a votat, de fapt.

„Nu, este o dezinformare grosolană. Săptămâna aceasta nu s-a votat Chat Control în Parlamentul European. Chat Control este un regulament nou care încalcă drepturile omului și confidențialitatea conversațiilor private, însă acesta este blocat la nivelul Consiliului Uniunii Europene. Nu a ajuns la vot în Parlamentul European. Când va ajunge, vă vom spune. Noi, cu siguranță, ne vom opune Chat Control. Ceea ce s-a votat săptămâna aceasta – și, din păcate, inclusiv unii europarlamentari români au făcut confuzie – a fost prelungirea unui regulament european existent privind protecția copiilor în mediul online.

Mai mult, a fost adoptat și un amendament foarte bun la acest regulament. El prevede că, sub nicio formă, nu pot fi scanate conversațiile protejate prin criptare end-to-end, adică cele din aplicații precum WhatsApp, Signal sau alte servicii similare. Aceste conversații nu pot fi scanate”, a zis Georgiana Teodorescu, europarlamerntar AUR, într-un TikTok cu Anca Murgoci.

VEZI DETALII AICI: Vlad Voiculescu a votat împotriva protejării copiilor de abuzul sexual, dar spune că protejează europenii de spionaj. Rareș Bogdan și Georgiana Teodorescu, clarificări
 

@rodcnews @Georgiana Teodorescu #chatcontrol #whatsappstatus #aur ♬ sunet original - DC News

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

georgiana teodorescu
whatsapp
telefonie
mesaje
parlamentul european
bruxelles
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Tehnologie
Citește mai multe din Tehnologie
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close