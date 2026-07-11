Cine îți poate citi mesajele de pe WhatsApp? „Este o dezinformare grosolană” / video

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Ne va „spiona” cineva conversațiile de pe WhatsApp și alte aplicații de genul acesta?

În ultimele zile au circulat în mediul online informații potrivit cărora Parlamentul European ar fi votat regulamentul cunoscut sub numele de „Chat Control”. Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu a zis însă că aceste informații sunt false și explică ce s-a votat, de fapt.

„Nu, este o dezinformare grosolană. Săptămâna aceasta nu s-a votat Chat Control în Parlamentul European. Chat Control este un regulament nou care încalcă drepturile omului și confidențialitatea conversațiilor private, însă acesta este blocat la nivelul Consiliului Uniunii Europene. Nu a ajuns la vot în Parlamentul European. Când va ajunge, vă vom spune. Noi, cu siguranță, ne vom opune Chat Control. Ceea ce s-a votat săptămâna aceasta – și, din păcate, inclusiv unii europarlamentari români au făcut confuzie – a fost prelungirea unui regulament european existent privind protecția copiilor în mediul online.

Mai mult, a fost adoptat și un amendament foarte bun la acest regulament. El prevede că, sub nicio formă, nu pot fi scanate conversațiile protejate prin criptare end-to-end, adică cele din aplicații precum WhatsApp, Signal sau alte servicii similare. Aceste conversații nu pot fi scanate”, a zis Georgiana Teodorescu, europarlamerntar AUR, într-un TikTok cu Anca Murgoci.

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