Inteligenţa artificială "atrofiază" creierul. Principalele primejdii generate de AI

Inteligență Artificială. Sursa: Pixabay

Conf. univ. dr. Octavian Baban, Director Departament, Institutul Teologic Baptist din București, a subliniat principalele probleme pe care le provoacă inteligenţa artificială.

Conform acestuia, chiar dacă sunt şi multe beneficii, trebuie să fim foarte atenţi la riscuri. Unul dintre acestea este "atrofierea" creierului. Iată la ce se referă.

"Instrumentele AI sunt instrumente de formare şi sinteză care dau iluzia creativităţii şi a inteligenţei. Şi care ridică probleme. Tocmai de aceea este nevoie de soluţii. Pentru că ele au beneficii, dar şi riscuri.

Am observat că există beneficii generale şi beneficii speciale în domeniul teologiei şi psihologiei, dar şi riscuri generale pe care le ridică AI-ul, şi riscuri specifice pentru cei care studiază teologia şi psihologia.

Care ar fi beneficiile mari? Accesul la informaţie, viteza de informaţie, diversificarea formatelor în care apare informaţia. Antrenarea capacităţii de evaluare a informaţiei. Şi posibilităţi noi de aplicare a informaţiilor.

Atrofierea creierului, o problemă dată de AI

Care ar fi primejdiile? Noi sesizăm următoarea primejdie: dezinformarea, informarea falsă. Deformarea sau atrofierea capacităţii de cercetare. În loc să mai ştii care e metodica, care sunt sursele, care sunt cerinţele, te înveţi prea mult să primeşti produse prefabricate. În situaţia asta, pe lângă atrofiere, aş spune şi dezabilitare, pentru că atrofierea prelungită duce la pierderea unei abilităţi native. Şi şablonarea excesivă. Pentru că toate instrumentele AI se bazează pe rutine care duc la şabloane. Şi se transportă aceste şabloane în psihologia studentului.

Care ar fi modalităţile de ieşire din aceste situaţii? Informarea despre cum funcţionează AI. Aici am făcut sesiuni cu studenţii, ne-am şi amuzat, ca să le explic cum instrumentele de informare AI sunt maşini uriaşe de ghicire dotate cu o gramatică de prelucrare a datelor şi de livrare a rezultatelor. Apoi, avem nevoie de formare şi abilitare în cercetare, care trebuie să fie privită cu mai multă atenţie. Deja devine o nevoie psihologică care se pierde când multe dintre rezultatele semnificative sunt livrate direct, fără muncă personală", a declarat Conf. univ. dr. Octavian BABAN, Director Departament, Institutul Teologic Baptist din București, în cadrul Conferinţei Universităților, ediția a VI-a: Inteligența artificială în Educație-soluție sau problemă?, organizată de DC Media Group.