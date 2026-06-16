SpaceX lansează 24 de sateliți Starlink, prima misiune după listarea pe bursă

Satelit. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @vecstock

SpaceX a lansat luni de la baza Vandenberg o rachetă Falcon 9 care a plasat pe orbită 24 de sateliți Starlink, ridicând numărul total al rețelei la peste 10.600 de unități active.

SpaceX a trimis luni un nou lot de 24 de sateliţi Starlink pe orbită, după lansarea unei rachete Falcon 9 de la Space Launch Complex 4 East, Vandenberg Space Force Base din California, transmite marţi Space.com.

Lansarea a avut loc la ora locală 08:34 (15:34 GMT).

SpaceX, ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate acum sub simbolul SPCX la Bursa de Valori Nasdaq, a confirmat desfăşurarea cu succes a primului satelit la aproximativ o oră după lansare.

La aproximativ 8 minute şi jumătate după desprinderea de sol, prima treaptă a Falcon 9 (Booster B1093) a aterizat pe barja autonomă "Of Course I Still Love You" poziţionată în Oceanul Pacific. Acesta a fost cea de-a 14-a misiune a acestui booster.

Sateliţii au dus megaconstelaţia Starlink la 10.660 de unităţi active

Sateliţii (cunoscuţi sub numele de Grupul 17-54) au dus megaconstelaţia Starlink la 10.660 de unităţi active, potrivit Space.com. Reţeaua oferă acces la internet în bandă largă în întreaga lume, asigură accesul la Wi-Fi la bordul zborurilor unor companii aeriene şi permite accesul direct de la celulă la satelit pentru anumiţi furnizori.

IPO-ul (oferta publică iniţială) a SpaceX de vineri a fost cea mai mare din istorie, evaluând compania la 1,77 trilioane de dolari şi făcându-l pe fondatorul şi CEO-ul Elon Musk primul trilionar din lume.

Acţiunile se tranzacţionau la peste 180 de dolari la momentul publicării acestui articol, mai menţionează Space.com.

Lansarea de luni a fost a 69-a misiune Falcon 9 a SpaceX din acest an. Peste 80% din aceste zboruri au fost misiuni Starlink, conform Agerpres.

Listarea la bursă a companiei a transformat și acțiunile deținute de angajați în averi impresionante. Potrivit estimărilor, peste 4.400 de angajați și foști angajați au devenit milionari, iar aproximativ 400 dintre aceștia au depășit pragul de 100 de milioane de dolari.

Oferta publică inițială a atras 75 de miliarde de dolari, investitorii cumpărând acțiuni la prețul de 135 de dolari înainte de debutul tranzacționării.

Aceasta a devenit cea mai mare ofertă publică inițială din istoria Wall Street, depășind recordul stabilit de Saudi Aramco în 2019.

Interesul uriaș al investitorilor a demonstrat încrederea acestora în viitorul companiei, chiar dacă SpaceX înregistrează pierderi semnificative. Între începutul anului 2025 și 31 martie 2026, compania a raportat pierderi de 8,7 miliarde de dolari.

Investitorii au mizat însă pe potențialul afacerilor SpaceX, care includ rachete, serviciul de internet prin satelit Starlink, proiecte de centre de date orbitale și ambiții în domeniul inteligenței artificiale.

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