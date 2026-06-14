De la angajați obișnuiți la milionari. Efectul spectaculos al listării SpaceX - foto AI

Listarea la bursă a companiei aerospațiale SpaceX a generat una dintre cele mai mari explozii de avere din istoria Wall Street, schimbând radical situația financiară nu doar a lui Elon Musk, ci și a mii de angajați actuali și foști ai companiei.

Gwynne Shotwell, președinta și directorul operațional al SpaceX, a participat alături de colegii săi la ceremonia de debut bursier organizată la Nasdaq MarketSite din New York, pe 12 iunie 2026.

În doar câteva ore de la debut, una dintre cele mai urmărite companii private din lume s-a transformat într-un gigant bursier evaluat la 2.100 de miliarde de dolari.

Acțiunile au fost lansate la aproximativ 150 de dolari, au urcat până la 168 de dolari și au închis ziua la puțin sub 161 de dolari. La acest nivel, SpaceX a devenit a șasea cea mai valoroasă companie listată din Statele Unite, depășind inclusiv Tesla după capitalizarea de piață.

Listarea a transformat și acțiunile deținute de angajați în averi impresionante. Potrivit estimărilor, peste 4.400 de angajați și foști angajați au devenit milionari, iar aproximativ 400 dintre aceștia au depășit pragul de 100 de milioane de dolari.

SpaceX a devenit un gigant bursier într-o singură zi

Oferta publică inițială a atras 75 de miliarde de dolari, investitorii cumpărând acțiuni la prețul de 135 de dolari înainte de debutul tranzacționării.

Aceasta a devenit cea mai mare ofertă publică inițială din istoria Wall Street, depășind recordul stabilit de Saudi Aramco în 2019.

Interesul uriaș al investitorilor a demonstrat încrederea acestora în viitorul companiei, chiar dacă SpaceX înregistrează pierderi semnificative. Între începutul anului 2025 și 31 martie 2026, compania a raportat pierderi de 8,7 miliarde de dolari.

Investitorii au mizat însă pe potențialul afacerilor SpaceX, care includ rachete, serviciul de internet prin satelit Starlink, proiecte de centre de date orbitale și ambiții în domeniul inteligenței artificiale.

Fondată în 2002, SpaceX dezvoltă în prezent nave spațiale, sisteme de lansare și operează mii de sateliți utilizați pentru rețeaua Starlink.

Elon Musk a intrat în „clubul trilionarilor”

Listarea la bursă l-a împins pe Elon Musk în zona unei averi de peste un trilion de dolari, cel puțin pe hârtie.

Potrivit estimărilor Forbes, averea sa, calculată pe baza participațiilor la SpaceX și Tesla, a ajuns la aproximativ 1.100 de miliarde de dolari după prima zi de tranzacționare.

Mai multe publicații americane au prezentat evenimentul drept momentul în care Musk ar putea deveni oficial primul trilionar din lume.

Totuși, cea mai mare parte a acestei averi este reprezentată de acțiuni și nu de lichidități. După listare, Musk deține aproximativ patru din zece acțiuni SpaceX, iar documentele financiare arată că nu le poate vinde timp de un an.

Visul lui Musk: o civilizație multiplanetară

Elon Musk a participat la deschiderea tranzacționării de la baza companiei din Starbase, Texas, și nu din New York.

Cu această ocazie, el și-a reiterat obiectivul de a transforma omenirea într-o specie „multiplanetară”, legând succesul bursier al companiei de planurile pe termen lung privind colonizarea planetei Marte, dezvoltarea infrastructurii spațiale și extinderea activităților economice dincolo de Pământ.





