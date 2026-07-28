Volodimir Zelenski şi Benjamin Netanyahu, la Washington. Ce vor discuta cu Donald Trump

Premierul israelian Benjamin Netanyahu (s) și președintele american Donald Trump (d)/ Sursa foto: Agerpres

Preşedintele american Donald Trump îi primeşte, marți, laWashington, pe omologul său ucrainean Zelenski şi pe premierul israelian Netanyahu.

Preşedintele american Donald Trump îi primeşte marţi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, informează Agerpres, citând Reuters.

Cei doi au ajuns la Washington pentru a participa la o ceremonie omagială pentru senatorul republican Lindsey Graham, unul din cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump. Politicianul decedat în 11 iunie a încercat de multe ori să îl convingă pe preşedinte să sprijine mai mult Ucraina în războiul împotriva Rusiei.

Relația dintre Trump și Zelenski, mai bună

Reuters apreciază că relaţiile lui Trump cu Zelenski s-au ameliorat, în timp ce ucrainenii au încetinit ofensiva rusă, iar Casa Albă este tot mai iritată de lipsa progreselor către o soluţionare mai largă a conflictului cu Iranul şi de criticile unor susţinători ai preşedintelui care se opun implicării mai puternice a Statelor Unite în Orientul Mijlociu.

Potrivit agenţiei, atât războiul din Ucraina, cât şi conflictul în curs de extindere din Orientul Mijlociu au ajuns în momente critice. După ce armistiţiul cu Iranul a eşuat, Trump afirmă că a suspendat loviturile aeriene pentru a da încă o şansă diplomaţiei. Kievul, în schimb, este încurajat de succesele recente împotriva forţelor Moscovei.

Ce și-ar dori Netanyahu de la Donald Trump

Netanyahu, ale cărui relaţii cu Trump au trecut prin ameliorări şi înrăutăţiri, doreşte acum - conform unor surse ale Reuters care cunosc bine situaţia - sprijinul americanilor pentru realegere. Casa Albă a fost nevoită uneori să îl reţină de la atacarea unor obiective din Liban prin care Israelul încerca să slăbească miliţiile şiite Hezbollah, susţinute de Iran.

În iunie, într-o convorbire telefonică tensionată, preşedintele a folosit o formulare vulgară prin care l-a acuzat pe premier că este "nebun"; acest detaliu scăpat în presă a fost confirmat chiar de Trump şi a expus dezacordul cu Netanyahu. Afişarea apropierii tradiţionale dintre cei doi l-ar putea ajuta pe premier în Israel, unde sondajele de opinie nu îi sunt favorabile.

"În aceste vremuri complexe, trebuie acţionat atât cu multă hotărâre, cât şi cu multă înţelepciune. Vom discuta toate problemele de pe agendă, în primul rând Iranul. Desigur, obiectivul nostru este să ne protejăm securitatea şi totodată să extindem cercul păcii din jurul nostru", a declarat Netanyahu într-un mesaj video înainte de plecarea spre Washington.

La bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One, Trump a declarat presei, folosind porecla lui Netanyahu, că "Bibi a fost grozav. A fost un prim-ministru pentru vreme de război. Am mers foarte bine împreună".

Ce își dorește Zelenski de la președintele american

Zelenski a avut mai multe ciocniri cu Trump la începutul celui de-al doilea mandat prezidenţial al acestuia din urmă, dar în ultimele luni relaţiile s-au ameliorat. Se aşteaptă ca el să aibă o scurtă întrevedere privată la Casa Albă cu preşedintele american, probabil fără presă de faţă, afirmă o sursă care cunoaşte pregătirile. De partea ucraineană, prioritatea ar fi rachetele de interceptare Patriot; o altă sursă a agenţiei Reuters a declarat că "ne confruntăm cu lovituri în fiecare zi, de aceea avem nevoie de acordul lui Trump şi al echipei sale pentru a cumpăra rachete pentru Patriot. Este o prioritate de vârf pentru salvarea de vieţi".

Liderul de la Kiev va face probabil presiuni pentru a obţine capacităţi de apărare antiaeriană şi a încheia un acord cu SUA privind dronele. De asemenea, va discuta probabil promisiunea făcută de Trump la recentul summit al NATO că va acorda Ucrainei licenţa pentru producţia de interceptoare pentru Patriot.

Zelenski se va întâlni și cu cei 100 de senatori americani

Preşedintele Ucrainei va merge şi la Capitoliu, unde se va întâlni cu cei 100 de senatori americani. Pentagonul i-a informat printr-o scrisoare pe parlamentarii de la Washington că nu va termina de cheltuit cele 400 de milioane de dolari aprobate de Congres în sprijinul ucrainenilor decât în anul fiscal 2029.

Nu doar opoziţia democrată, ci chiar şi unii republicani au criticat Departamentul Apărării pentru tergiversarea ajutoarelor pentru Kiev susţinute anul trecut de ambele partide.