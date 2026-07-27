Nicuşor Dan a semnat decretele. Noi judecători şi procurori în România

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat mai multe decrete de numire în funcţie a unor judecători şi procurori.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 iulie 2026, decretele de numire în funcție, începând cu data de 1 august 2026, a judecătorilor și a procurorilor care au promovat examenul de capacitate desfășurat în perioada decembrie 2025 – iunie 2026.

Numire în funcția de judecător:

Mățăoanu Octavian-Cristian - Judecătoria Sectorului 3 București;

Pais Roxana-Ștefania - Judecătoria Sectorului 6 București;

Șuvagău Antonia - Judecătoria Sectorului 4 București;

Ciobotea Elena-Andreea - Judecătoria Sectorului 6 București;

Mutulescu Alexandru-Silviu - Judecătoria Sectorului 5 București;

Aroneasa Sergiu-Emilian - Judecătoria Sectorului 3 București;

Racoviță Marina - Judecătoria Sectorului 3 București;

Ninu Roxana-Gabriela - Judecătoria Sectorului 3 București;

Dumbravă Miruna - Judecătoria Sectorului 4 București;

Gavril Andreea-Mădălina - Judecătoria Sectorului 5 București;

Prodan Rada-Georgiana - Judecătoria Sectorului 1 București;

Tănase Raluca-Alexandra - Judecătoria Sectorului 6 București;

Scînteie Valentina-Mihaela - Judecătoria Sectorului 6 București;

Toma Ioan - Judecătoria Brașov;

Prepeliță Teodora - Judecătoria Sectorului 4 București;

Mateiță Ioana-Rodica - Judecătoria Craiova;

Turturea Elena-Georgiana - Judecătoria Fălticeni;

Stroe Andra-Mălina - Judecătoria Sectorului 4 București;

Lupașcu Ștefan-Răzvan - Judecătoria Sectorului 5 București;

Brăgaru Cezara-Teodora - Judecătoria Sectorului 2 București;

Sărbușcă Andreea-Marina - Judecătoria Sectorului 5 București;

Ghirvu Ioana - Judecătoria Bacău;

Lavric Ioana - Judecătoria Sectorului 4 București;

Maier Raul - Judecătoria Cluj-Napoca;

Ghenea Iris-Elena - Judecătoria Craiova;

Mardale Georgiana-Monica - Judecătoria Sectorului 1 București;

Marin Bianca-Elena - Judecătoria Sectorului 4 București;

Culică Laura-Ana-Maria - Judecătoria Sectorului 5 București;

Neagoe Andrei-Lucian - Judecătoria Râmnicu Vâlcea;

Cozma Alesia-Daria - Judecătoria Sectorului 5 București;

Bunea Elena-Denisa - Judecătoria Râmnicu Vâlcea;

Diaconescu Diana-Antonia - Judecătoria Sectorului 1 București;

Lupașcu Lucia-Francesca - Judecătoria Sectorului 1 București;

Lar Denisa-Ruth - Judecătoria Sectorului 1 București;

Iancu Teodor-Radu - Judecătoria Sectorului 1 București;

Bică Ștefan - Judecătoria Sectorului 1 București;

Petrovai Silvia-Florica - judecător la Judecătoria Sibiu;

Brînzan Miruna-Cătălina - Judecătoria Ploiești;

Cristea Livia-Ioana - Judecătoria Giurgiu;

Sima Diana-Maria - Judecătoria Craiova;

Mazăre Dorela - Judecătoria Târgu Jiu;

Carabet Laura-Ionela - Judecătoria Constanța;

Nicolae Andreea-Maria - Judecătoria Ploiești;

Ștefan Iulia-Andreea - Judecătoria Buftea;

Firțulescu Andrada-Mihaela - Judecătoria Slatina;

Frunzaru Cătălin - Judecătoria Răcari;

Căzănescu Mădălina-Georgiana - Judecătoria Târgoviște;

Țigla Raluca-Larisa - Judecătoria Timișoara;

Benovici Andrei-Nicușor - Judecătoria Craiova;

Nicolescu Flavia-Maria - Judecătoria Buftea;

Georgescu Daria-Ioana - Judecătoria Buftea;

Blaj Codruța-Corina-Andreea - Judecătoria Oradea;

Ciobanu Andra-Mălina - Judecătoria Iași;

Tinică Georgiana-Lavinia - Judecătoria Giurgiu;

Enoiu Elena-Cristina - Judecătoria Ploiești;

Ștefan Ilinca-Maria - Judecătoria Craiova;

Moraru Radu-Alexandru - Judecătoria Răducăneni;

Chiriac Corina-Elena - Judecătoria Ploiești;

Toma Andrada-Gabriela - Judecătoria Pitești;

Istrate Valerica - Judecătoria Iași;

Rotaru Narcisa-Roxana - Judecătoria Iași;

Ventilă Viviana-Maria - Judecătoria Sfântu Gheorghe;

Ciobotea Elena-Diana - Judecătoria Craiova;

Roșca Ramiro-Nicolae - Judecătoria Giurgiu;

Roman Roxana-Maria - Judecătoria Târgu Mureș;

Ionescu Alexandru-Constantin - Judecătoria Bolintin-Vale;

Sava Mihaela - Judecătoria Focșani;

Roșu Florin-Adrian - Judecătoria Ploiești;

Roșianu Remus - Judecătoria Giurgiu;

Dumitru Mihail-Alexandru - Judecătoria Ploiești;

Corjescu Raluca - Judecătoria Sibiu;

Grecu Cristina - Judecătoria Zalău;

Popa Marius-Teodor - Judecătoria Giurgiu;

Mărginean Andrada-Cătălina - Judecătoria Zalău;

Dediu Evelin-Ștefana - Judecătoria Ploiești;

Ardelean Daria-Maria - Judecătoria Satu Mare;

Dumitraș Cristian-Aurel - Judecătoria Brașov;

Bejan Daria-Roxana - Judecătoria Ploiești;

Iordan Maria-Alexandra - Judecătoria Pitești;

Hărmănescu Maria - Judecătoria Iași;

Cîrlan Bianca - Judecătoria Bacău;

Prodan Simona-Mihaela - Judecătoria Slobozia;

Pop Teodora-Adina - Judecătoria Satu Mare;

Jalbă Costin-Alexandru - Judecătoria Ploiești;

Ivan Miruna - Judecătoria Ploiești;

Dinu Adriana-Cristiana - Judecătoria Ploiești;

Averescu Ștefana-Miruna - Judecătoria Târgu Mureș;

Ionașcu Alexandru-Daniel - Judecătoria Brăila;

Scridon Ioana-Alexandra - Judecătoria Giurgiu;

Mihuț Larisa-Manuela - Judecătoria Chișineu-Criș;

Gheorghe Diana-Ioana - Judecătoria Târgoviște;

Zimța Loredana - Judecătoria Craiova;

Dima Luiza-Cătălina - Judecătoria Pitești;

Diaconu Eliza-Lavinia - Judecătoria Brașov;

Ulmeanu Andreea-Ioana - Judecătoria Buzău;

Sarariu Anamaria - Judecătoria Iași;

Mocanu Andreea-Paula - Judecătoria Iași;

Puie Flavius-Bogdan - Judecătoria Zalău;

Barcan Bogdan-Andrei - Judecătoria Giurgiu;

Ilie Oana - Judecătoria Brașov;

Mocanu Raluca-Alexandra - Judecătoria Buzău;

Amarie Maria-Magdalena - Judecătoria Gherla;

Slavu Mădălina-Andreea - Judecătoria Buzău;

Jurj Bogdan-Horațiu - Judecătoria Zalău;

Neagu Daniel-Georgian - Judecătoria Giurgiu;

Tudorache Denisa-Floriana - Judecătoria Giurgiu;

Rizea Maria-Monica - Judecătoria Timișoara;

Ghena Alexandra-Cristina - Judecătoria Roșiori de Vede;

Grosu Ana-Maria - Judecătoria Medgidia;

Ioniță Alexandru-Gabriel - Judecătoria Pitești;

Bratu Bianca-Mihaela - Judecătoria Buzău;

Avram Andreea-Mădălina-Rebeca - Judecătoria Baia Mare;

Stancu Elena-Cătălina - Judecătoria Buzău;

Boboc Ionuț-Alexandru - Judecătoria Lugoj;

Martinaș Bianca-Maria - Judecătoria Roman;

Răducan Vanesa-Monica - Judecătoria Mediaș;

Țîrcomnicu Elena-Cătălina - Judecătoria Pitești;

Stan Răzvan-Mihai - Judecătoria Brăila;

Olteanu Andra-Anamaria - Judecătoria Turnu Măgurele;

Marco Adelin-Mihai - Judecătoria Oradea;

Mitea Sara-Elena - Judecătoria Alba Iulia;

Purice Rebeca - Judecătoria Medgidia;

Sassu Ciprian-Ștefan - Judecătoria Bistrița;

Popa Elena-Floriana - Judecătoria Fetești;

Agavriloaei Paula - Judecătoria Slobozia;

Petrovici Bianca-Beatrice - Judecătoria Timișoara;

Chivu Dana-Costinela - Judecătoria Brașov;

Sgîncă Iustin-Ștefan - Judecătoria Timișoara;

Bondarenco-Cristian Roxana-Andra - Judecătoria Găești;

Ciobanu Marco-Antonio - Judecătoria Găești;

Căjvănean Alexandru-Constantin - Judecătoria Botoșani;

Anca Mihaela-Claudia - Judecătoria Râmnicu Sărat;

Iancău Gabriel-Cătălin - Judecătoria Bistrița;

Brumă Cosmin-Ionuț - Judecătoria Suceava;

Năstase Lidia-Mihaela - Judecătoria Craiova;

Cîșlariu Elena-Mihaela - Judecătoria Brașov;

Bobu Marin - Judecătoria Arad;

Butoi Iulia-Denisa - Judecătoria Craiova;

Medruț Georgiana-Maria - Judecătoria Alba Iulia;

Dragan Andra-Maria - Judecătoria Târgoviște;

Vereș Vlad - Judecătoria Târgu Mureș;

Țurcan Augustin - Judecătoria Brașov;

Neboisa Alexandra-Elena - Judecătoria Videle;

Bodiu Erica - Judecătoria Dej;

Olah Maria-Aura - Judecătoria Sighetu Marmației;

Mitucă Elena-Alexandra - Judecătoria Constanța;

Foiagu Mianda-Lorena - Judecătoria Timișoara;

Blagoci Oana-Elena - Judecătoria Iași;

Andronicescul Mădălina-Gabriela - Judecătoria Târgu Mureș;

Grigore Ana-Maria-Gabriela - Judecătoria Craiova;

Iliescu Ana-Emilia - Judecătoria Pitești;

Pop Romina-Maria - Judecătoria Timișoara;

Opriș Adela-Voichița - Judecătoria Turnu Măgurele;

Pop Aranta-Marina - Judecătoria Salonta;

Marin Iulia-Maria - Judecătoria Sinaia;

Negoiță Elena - Judecătoria Pogoanele;

Iancău Marius-Andrei - Judecătoria Satu Mare;

Stoica Anca-Maria - Judecătoria Craiova;

Predulescu Ștefania-Simona - Judecătoria Costești;

Bucovală Caterina - Judecătoria Constanța;

Bîlteanu Teodora-Cristiana – Judecătoria Slatina;

Isac Tatiana-Gabriela - Judecătoria Brașov;

Balaci Alexandra-Oana - Judecătoria Marghita;

Cioba Alexandra - Judecătoria Bistrița;

Spurcaciu Maria - Judecătoria Moreni;

Barbu Dumitru-Cătălin - Judecătoria Brașov;

Negoiță Alex-Florin - Judecătoria Turnu Măgurele;

Enache Miruna-Evelyn - Judecătoria Oltenița;

Olaru Alin-Ioan - Judecătoria Drobeta-Turnu Severin;

Chicinaș Sara-Ivona - Judecătoria Deva;

Dicu Robert-Mihai - Judecătoria Craiova;

Mitu Mariana-Claudia - Judecătoria Pitești.

Numire în funcția de procuror:

Murariu Alisan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București;

Postelnicu Rareș-Gabriel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București;

Tomșa Ileana-Anamaria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare;

Buta Ciprian-Eugen - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu;

Moisă Andreea-Petronela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui;

Bistriceanu Ana-Maria-Elena - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București;

Podlesnîi Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Béres Lorena-Iustina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;

Aspra Daniel-Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina;

Balan Maria-Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;

Iacob Andrei-Vasile - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;

Rădulescu Andreea-Ruxandra - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București;

Pătrăuceanu Teodora - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;

Roșca Alin-Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;

Atodiresei Andreea-Adelina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;

Anton Lavinia-Georgiana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;

David Anamaria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva;

Paraschiv Florin-Ștefănuț - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București;

Șelaru Francisca-Teodora - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;

Varzariu George - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;

Zaharia Larisa-Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București;

Berar Ilina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;

Petrean Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad;

Davidel-Ivan Lorena - Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni;

Prisacaru Ioana-Ștefania - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București;

Diaconescu Flavia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București;

Lupașcu Alice-Ioana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Silaghi Gabriel-Sabin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla;

Vlad Iulia-Ariana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța;

Mirica Viviana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Vasilache Andreea-Denisa - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;

Damian Ioana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București;

Țigler Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea;

Ciurariu Lorena-Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;

Ivanov George-Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni;

Gîrban Ionuț-Sorin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia;

Neacșu Daniel-Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești;

Neagoe Iulia-Raluca - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Dimitriu Cosmin-George - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău;

Stănescu Luisa-Nicole - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;

Bogdan Sorin-Teodor - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;

Sîrca Luana-Letiția - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;

Blotu Andreea-Cătălina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Gomoi Andreea-Angela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin;

Drăgan Patricia-Alexandra - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;

Stănescu Bianca-Nicoleta - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;

Tudose Ionuț-Cristian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui;

Jacotă Luana-Cristina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;

Popa Doru-Andrei - Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova;

Gavriluță Marta-Iustina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda;

Somyai Vasile-Florin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;

Bărbulescu Miruna-Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia;

Diaconescu Adina-Roxana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu;

Sprînceană Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Roșca Ana-Maria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași;

Lazăr Bogdan-Iulian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Stan Dragoș-Nicolae - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Mavrodin Bogdan-Petru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;

Fofiu Ioana-Bianca - Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș;

Biță Gabriela-Valentina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești;

Ghitea Marius-Călin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita;

Cîrjan Cătălina-Claudia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani;

Păduraru Ecaterina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci;

Gherman Eduard-Marian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia;

Ficiuc Denis-Sebastian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;

Rădulescu Florin-Cătălin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;

Maga Răzvan Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești;

Pristavu Mădălina-Gabriela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni;

Manciu Georgiana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava;

Pașcu Mihnea-Ștefan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Neacșu Paul - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Popa Georgiana-Maria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;

Mada Bianca-Teodora - Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș;

Toma Andrei-Aurel-Robis - Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj;

Sadovec Ioana-Mădălina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;

Bărcan Cristina-Mădălina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Palcău Andrei-Cristian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni;

Grigore Andreea-Livia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Codori Marcu-Ovidiu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;

Gună Vasile-Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal;

Săulescu Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale;

Fîcă Rareș-Vasile - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Stîngă Gabriel-Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;

Neagu Alin-Daniel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina;

Popescu Cristina-Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal;

Gheorghiță Vlad-Andrei - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Popovici Alexandra-Monica - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;

Mortu Elena - Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni;

Evghenie Gabriela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Dumitrică Ionuț-Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj;

Rancu Theodora-Cristina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia;

Nedelea Andreea-Aurelia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Samson Eduard-Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe;

Bezergheanu Gabriel-Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;

Gábora András - Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin;

Dadavi Bianca-Azar - Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni.