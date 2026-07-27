Nicuşor Dan a semnat decretele. Noi judecători şi procurori în România

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat mai multe decrete de numire în funcţie a unor judecători şi procurori.
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat luni, 27 iulie 2026, decretele de numire în funcție, începând cu data de 1 august 2026, a judecătorilor și a procurorilor care au promovat examenul de capacitate desfășurat în perioada decembrie 2025 – iunie 2026.
Numire în funcția de judecător:
Mățăoanu Octavian-Cristian - Judecătoria Sectorului 3 București;
Pais Roxana-Ștefania - Judecătoria Sectorului 6 București;
Șuvagău Antonia - Judecătoria Sectorului 4 București;
Ciobotea Elena-Andreea - Judecătoria Sectorului 6 București;
Mutulescu Alexandru-Silviu - Judecătoria Sectorului 5 București;
Aroneasa Sergiu-Emilian - Judecătoria Sectorului 3 București;
Racoviță Marina - Judecătoria Sectorului 3 București;
Ninu Roxana-Gabriela - Judecătoria Sectorului 3 București;
Dumbravă Miruna - Judecătoria Sectorului 4 București;
Gavril Andreea-Mădălina - Judecătoria Sectorului 5 București;
Prodan Rada-Georgiana - Judecătoria Sectorului 1 București;
Tănase Raluca-Alexandra - Judecătoria Sectorului 6 București;
Scînteie Valentina-Mihaela - Judecătoria Sectorului 6 București;
Toma Ioan - Judecătoria Brașov;
Prepeliță Teodora - Judecătoria Sectorului 4 București;
Mateiță Ioana-Rodica - Judecătoria Craiova;
Turturea Elena-Georgiana - Judecătoria Fălticeni;
Stroe Andra-Mălina - Judecătoria Sectorului 4 București;
Lupașcu Ștefan-Răzvan - Judecătoria Sectorului 5 București;
Brăgaru Cezara-Teodora - Judecătoria Sectorului 2 București;
Sărbușcă Andreea-Marina - Judecătoria Sectorului 5 București;
Ghirvu Ioana - Judecătoria Bacău;
Lavric Ioana - Judecătoria Sectorului 4 București;
Maier Raul - Judecătoria Cluj-Napoca;
Ghenea Iris-Elena - Judecătoria Craiova;
Mardale Georgiana-Monica - Judecătoria Sectorului 1 București;
Marin Bianca-Elena - Judecătoria Sectorului 4 București;
Culică Laura-Ana-Maria - Judecătoria Sectorului 5 București;
Neagoe Andrei-Lucian - Judecătoria Râmnicu Vâlcea;
Cozma Alesia-Daria - Judecătoria Sectorului 5 București;
Bunea Elena-Denisa - Judecătoria Râmnicu Vâlcea;
Diaconescu Diana-Antonia - Judecătoria Sectorului 1 București;
Lupașcu Lucia-Francesca - Judecătoria Sectorului 1 București;
Lar Denisa-Ruth - Judecătoria Sectorului 1 București;
Iancu Teodor-Radu - Judecătoria Sectorului 1 București;
Bică Ștefan - Judecătoria Sectorului 1 București;
Petrovai Silvia-Florica - judecător la Judecătoria Sibiu;
Brînzan Miruna-Cătălina - Judecătoria Ploiești;
Cristea Livia-Ioana - Judecătoria Giurgiu;
Sima Diana-Maria - Judecătoria Craiova;
Mazăre Dorela - Judecătoria Târgu Jiu;
Carabet Laura-Ionela - Judecătoria Constanța;
Nicolae Andreea-Maria - Judecătoria Ploiești;
Ștefan Iulia-Andreea - Judecătoria Buftea;
Firțulescu Andrada-Mihaela - Judecătoria Slatina;
Frunzaru Cătălin - Judecătoria Răcari;
Căzănescu Mădălina-Georgiana - Judecătoria Târgoviște;
Țigla Raluca-Larisa - Judecătoria Timișoara;
Benovici Andrei-Nicușor - Judecătoria Craiova;
Nicolescu Flavia-Maria - Judecătoria Buftea;
Georgescu Daria-Ioana - Judecătoria Buftea;
Blaj Codruța-Corina-Andreea - Judecătoria Oradea;
Ciobanu Andra-Mălina - Judecătoria Iași;
Tinică Georgiana-Lavinia - Judecătoria Giurgiu;
Enoiu Elena-Cristina - Judecătoria Ploiești;
Ștefan Ilinca-Maria - Judecătoria Craiova;
Moraru Radu-Alexandru - Judecătoria Răducăneni;
Chiriac Corina-Elena - Judecătoria Ploiești;
Toma Andrada-Gabriela - Judecătoria Pitești;
Istrate Valerica - Judecătoria Iași;
Rotaru Narcisa-Roxana - Judecătoria Iași;
Ventilă Viviana-Maria - Judecătoria Sfântu Gheorghe;
Ciobotea Elena-Diana - Judecătoria Craiova;
Roșca Ramiro-Nicolae - Judecătoria Giurgiu;
Roman Roxana-Maria - Judecătoria Târgu Mureș;
Ionescu Alexandru-Constantin - Judecătoria Bolintin-Vale;
Sava Mihaela - Judecătoria Focșani;
Roșu Florin-Adrian - Judecătoria Ploiești;
Roșianu Remus - Judecătoria Giurgiu;
Dumitru Mihail-Alexandru - Judecătoria Ploiești;
Corjescu Raluca - Judecătoria Sibiu;
Grecu Cristina - Judecătoria Zalău;
Popa Marius-Teodor - Judecătoria Giurgiu;
Mărginean Andrada-Cătălina - Judecătoria Zalău;
Dediu Evelin-Ștefana - Judecătoria Ploiești;
Ardelean Daria-Maria - Judecătoria Satu Mare;
Dumitraș Cristian-Aurel - Judecătoria Brașov;
Bejan Daria-Roxana - Judecătoria Ploiești;
Iordan Maria-Alexandra - Judecătoria Pitești;
Hărmănescu Maria - Judecătoria Iași;
Cîrlan Bianca - Judecătoria Bacău;
Prodan Simona-Mihaela - Judecătoria Slobozia;
Pop Teodora-Adina - Judecătoria Satu Mare;
Jalbă Costin-Alexandru - Judecătoria Ploiești;
Ivan Miruna - Judecătoria Ploiești;
Dinu Adriana-Cristiana - Judecătoria Ploiești;
Averescu Ștefana-Miruna - Judecătoria Târgu Mureș;
Ionașcu Alexandru-Daniel - Judecătoria Brăila;
Scridon Ioana-Alexandra - Judecătoria Giurgiu;
Mihuț Larisa-Manuela - Judecătoria Chișineu-Criș;
Gheorghe Diana-Ioana - Judecătoria Târgoviște;
Zimța Loredana - Judecătoria Craiova;
Dima Luiza-Cătălina - Judecătoria Pitești;
Diaconu Eliza-Lavinia - Judecătoria Brașov;
Ulmeanu Andreea-Ioana - Judecătoria Buzău;
Sarariu Anamaria - Judecătoria Iași;
Mocanu Andreea-Paula - Judecătoria Iași;
Puie Flavius-Bogdan - Judecătoria Zalău;
Barcan Bogdan-Andrei - Judecătoria Giurgiu;
Ilie Oana - Judecătoria Brașov;
Mocanu Raluca-Alexandra - Judecătoria Buzău;
Amarie Maria-Magdalena - Judecătoria Gherla;
Slavu Mădălina-Andreea - Judecătoria Buzău;
Jurj Bogdan-Horațiu - Judecătoria Zalău;
Neagu Daniel-Georgian - Judecătoria Giurgiu;
Tudorache Denisa-Floriana - Judecătoria Giurgiu;
Rizea Maria-Monica - Judecătoria Timișoara;
Ghena Alexandra-Cristina - Judecătoria Roșiori de Vede;
Grosu Ana-Maria - Judecătoria Medgidia;
Ioniță Alexandru-Gabriel - Judecătoria Pitești;
Bratu Bianca-Mihaela - Judecătoria Buzău;
Avram Andreea-Mădălina-Rebeca - Judecătoria Baia Mare;
Stancu Elena-Cătălina - Judecătoria Buzău;
Boboc Ionuț-Alexandru - Judecătoria Lugoj;
Martinaș Bianca-Maria - Judecătoria Roman;
Răducan Vanesa-Monica - Judecătoria Mediaș;
Țîrcomnicu Elena-Cătălina - Judecătoria Pitești;
Stan Răzvan-Mihai - Judecătoria Brăila;
Olteanu Andra-Anamaria - Judecătoria Turnu Măgurele;
Marco Adelin-Mihai - Judecătoria Oradea;
Mitea Sara-Elena - Judecătoria Alba Iulia;
Purice Rebeca - Judecătoria Medgidia;
Sassu Ciprian-Ștefan - Judecătoria Bistrița;
Popa Elena-Floriana - Judecătoria Fetești;
Agavriloaei Paula - Judecătoria Slobozia;
Petrovici Bianca-Beatrice - Judecătoria Timișoara;
Chivu Dana-Costinela - Judecătoria Brașov;
Sgîncă Iustin-Ștefan - Judecătoria Timișoara;
Bondarenco-Cristian Roxana-Andra - Judecătoria Găești;
Ciobanu Marco-Antonio - Judecătoria Găești;
Căjvănean Alexandru-Constantin - Judecătoria Botoșani;
Anca Mihaela-Claudia - Judecătoria Râmnicu Sărat;
Iancău Gabriel-Cătălin - Judecătoria Bistrița;
Brumă Cosmin-Ionuț - Judecătoria Suceava;
Năstase Lidia-Mihaela - Judecătoria Craiova;
Cîșlariu Elena-Mihaela - Judecătoria Brașov;
Bobu Marin - Judecătoria Arad;
Butoi Iulia-Denisa - Judecătoria Craiova;
Medruț Georgiana-Maria - Judecătoria Alba Iulia;
Dragan Andra-Maria - Judecătoria Târgoviște;
Vereș Vlad - Judecătoria Târgu Mureș;
Țurcan Augustin - Judecătoria Brașov;
Neboisa Alexandra-Elena - Judecătoria Videle;
Bodiu Erica - Judecătoria Dej;
Olah Maria-Aura - Judecătoria Sighetu Marmației;
Mitucă Elena-Alexandra - Judecătoria Constanța;
Foiagu Mianda-Lorena - Judecătoria Timișoara;
Blagoci Oana-Elena - Judecătoria Iași;
Andronicescul Mădălina-Gabriela - Judecătoria Târgu Mureș;
Grigore Ana-Maria-Gabriela - Judecătoria Craiova;
Iliescu Ana-Emilia - Judecătoria Pitești;
Pop Romina-Maria - Judecătoria Timișoara;
Opriș Adela-Voichița - Judecătoria Turnu Măgurele;
Pop Aranta-Marina - Judecătoria Salonta;
Marin Iulia-Maria - Judecătoria Sinaia;
Negoiță Elena - Judecătoria Pogoanele;
Iancău Marius-Andrei - Judecătoria Satu Mare;
Stoica Anca-Maria - Judecătoria Craiova;
Predulescu Ștefania-Simona - Judecătoria Costești;
Bucovală Caterina - Judecătoria Constanța;
Bîlteanu Teodora-Cristiana – Judecătoria Slatina;
Isac Tatiana-Gabriela - Judecătoria Brașov;
Balaci Alexandra-Oana - Judecătoria Marghita;
Cioba Alexandra - Judecătoria Bistrița;
Spurcaciu Maria - Judecătoria Moreni;
Barbu Dumitru-Cătălin - Judecătoria Brașov;
Negoiță Alex-Florin - Judecătoria Turnu Măgurele;
Enache Miruna-Evelyn - Judecătoria Oltenița;
Olaru Alin-Ioan - Judecătoria Drobeta-Turnu Severin;
Chicinaș Sara-Ivona - Judecătoria Deva;
Dicu Robert-Mihai - Judecătoria Craiova;
Mitu Mariana-Claudia - Judecătoria Pitești.
Numire în funcția de procuror:
Murariu Alisan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București;
Postelnicu Rareș-Gabriel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București;
Tomșa Ileana-Anamaria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare;
Buta Ciprian-Eugen - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu;
Moisă Andreea-Petronela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui;
Bistriceanu Ana-Maria-Elena - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București;
Podlesnîi Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Béres Lorena-Iustina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;
Aspra Daniel-Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina;
Balan Maria-Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;
Iacob Andrei-Vasile - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;
Rădulescu Andreea-Ruxandra - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București;
Pătrăuceanu Teodora - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;
Roșca Alin-Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;
Atodiresei Andreea-Adelina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;
Anton Lavinia-Georgiana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București;
David Anamaria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva;
Paraschiv Florin-Ștefănuț - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București;
Șelaru Francisca-Teodora - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;
Varzariu George - Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași;
Zaharia Larisa-Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București;
Berar Ilina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca;
Petrean Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad;
Davidel-Ivan Lorena - Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni;
Prisacaru Ioana-Ștefania - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București;
Diaconescu Flavia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București;
Lupașcu Alice-Ioana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Silaghi Gabriel-Sabin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla;
Vlad Iulia-Ariana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța;
Mirica Viviana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Vasilache Andreea-Denisa - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;
Damian Ioana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București;
Țigler Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea;
Ciurariu Lorena-Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;
Ivanov George-Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni;
Gîrban Ionuț-Sorin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia;
Neacșu Daniel-Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești;
Neagoe Iulia-Raluca - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Dimitriu Cosmin-George - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău;
Stănescu Luisa-Nicole - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
Bogdan Sorin-Teodor - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;
Sîrca Luana-Letiția - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;
Blotu Andreea-Cătălina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Gomoi Andreea-Angela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Drobeta-Turnu Severin;
Drăgan Patricia-Alexandra - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;
Stănescu Bianca-Nicoleta - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
Tudose Ionuț-Cristian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui;
Jacotă Luana-Cristina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
Popa Doru-Andrei - Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova;
Gavriluță Marta-Iustina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Turda;
Somyai Vasile-Florin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea;
Bărbulescu Miruna-Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia;
Diaconescu Adina-Roxana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu;
Sprînceană Andreea - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Roșca Ana-Maria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Călărași;
Lazăr Bogdan-Iulian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Stan Dragoș-Nicolae - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Mavrodin Bogdan-Petru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
Fofiu Ioana-Bianca - Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș;
Biță Gabriela-Valentina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești;
Ghitea Marius-Călin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita;
Cîrjan Cătălina-Claudia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani;
Păduraru Ecaterina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci;
Gherman Eduard-Marian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia;
Ficiuc Denis-Sebastian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoșani;
Rădulescu Florin-Cătălin - Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;
Maga Răzvan Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești;
Pristavu Mădălina-Gabriela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni;
Manciu Georgiana - Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava;
Pașcu Mihnea-Ștefan - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Neacșu Paul - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Popa Georgiana-Maria - Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara;
Mada Bianca-Teodora - Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș;
Toma Andrei-Aurel-Robis - Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj;
Sadovec Ioana-Mădălina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;
Bărcan Cristina-Mădălina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Palcău Andrei-Cristian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni;
Grigore Andreea-Livia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Codori Marcu-Ovidiu - Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov;
Gună Vasile-Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal;
Săulescu Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale;
Fîcă Rareș-Vasile - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Stîngă Gabriel-Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;
Neagu Alin-Daniel - Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina;
Popescu Cristina-Mihaela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal;
Gheorghiță Vlad-Andrei - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Popovici Alexandra-Monica - Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;
Mortu Elena - Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni;
Evghenie Gabriela - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Dumitrică Ionuț-Adrian - Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj;
Rancu Theodora-Cristina - Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia;
Nedelea Andreea-Aurelia - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Samson Eduard-Mihai - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe;
Bezergheanu Gabriel-Alexandru - Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești;
Gábora András - Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin;
Dadavi Bianca-Azar - Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni.