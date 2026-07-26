Raed Arafat afirmă că a fost supravegheat timp de 5 luni foto, video şi audio, în dosarul angajărilor fictive de la DSU

Raed Arafat, șeful DSU. Inquam Photos / Ilona Andrei

Raed Arafat, secretar de stat în MAI şi şeful DSU, spune că a fost supravegheat în dosarul angajărilor fictive timp de jumătate de an.

Acesta a transmis un comunicat de presă, dar a oferit şi explicaţii într-un material video postat pe reţelele de socializare.

"În contextul dosarului penal privind pretinsele angajări fictive la DSU, mă văd nevoit să comunic public o serie de informații de o gravitate deosebită, care au fost recent descoperite in urma verificărilor oficiale efectuate cu privire la crearea si instrumentarea acestui dosar.

Aceste verificări au confirmat că procurorul și-a atras în mod artificial competența în dosar, prin invocarea unei împrejurări de fapt plăsmuite. Această constatare demontează fundamentul pe care a fost construit întregul dosar și relevă o modalitate de exercitare a funcției de urmărire penală incompatibilă cu exigențele legii.

Pe baza acestor premise artificiale, procurorul a desfășurat timp de peste un an urmărirea penală in rem fără ca persoanele vizate să fie informate și fără ca acestea să își poată exercita drepturile procesuale. În același timp, aceleași susțineri ale procurorului au fost folosite pentru a obține autorizarea unor măsuri de supraveghere tehnică cu cel mai ridicat grad de intruziune, desfășurate pe o perioadă de aproape șase luni.

Escaladarea măsurilor nu s-a oprit aici. Procurorul a solicitat și autorizarea unor percheziții domiciliare împotriva persoanelor cercetate. Judecătorul de la Curtea de Apel a constatat însă caracterul vădit disproporționat al acestor solicitări și le-a respins. În loc să accepte controlul de legalitate exercitat de instanță, procurorul a dispus ridicarea silită a telefoanelor mobile aparținând tuturor celor 13 persoane vizate, obținând pe altă cale ceea ce instanța refuzase să încuviințeze.

Privite împreună, aceste împrejurări nu reprezintă simple erori de apreciere și nici opțiuni procesuale discutabile. Ele descriu un mod de exercitare a acțiunii penale caracterizat prin fabricarea premiselor necesare dobândirii competenței, ascunderea urmăririi penale față de persoanele vizate, utilizarea unor susțineri nereale pentru justificarea celor mai intruzive măsuri de supraveghere și încercarea de a ocoli controlul exercitat de instanță.

Un asemenea mod de acțiune angajează problema răspunderii procurorului și ridică întrebări fundamentale privind folosirea resurselor judiciare ale statului. Resurse umane, logistice și financiare considerabile au fost consumate pentru susținerea unui dosar construit pe premise plăsmuite, în loc să fie orientate către combaterea faptelor reale de criminalitate.

Într-un stat de drept, nimeni nu este mai presus de lege, inclusiv cei chemați să o aplice. Atunci când instrumentarea unui dosar se bazează pe premise artificiale și conduce la restrângerea gravă a drepturilor fundamentale, răspunderea nu poate rămâne doar o chestiune teoretică, ci trebuie asumată în toate formele prevăzute de lege", a scris Raed Arafat pe Facebook.

În clipul video postat, Raed Arafat spune că a fost filat prin GSP, dar şi foto şi video

"Am sesizat că, timp de aproximativ 5 luni, am fost filat, urmărit, înregistrat, pe toate căile. GPS, filaj cu poze, filaj cu toate tehnicile posibile, înregistrare ambientală, înregistrare audio, înregistrare video. Au fost încuviinţate astfel de măsuri de 5 judecători separaţi, dacă nu mă înşel. Aceste măsuri sunt de intruziune maximă în viaţa noastră privată. Dar cel mai important lucru care trebuie spus aici este că judecătorii au primit informaţii care sunt, în mare parte, false. Cea mai importantă informaţie falsă se leagă de unul dintre cei incluşi în dosar, unicul cu grad de general. În întâmpinarea procurorului pentru a obţine mandatele, a explicat că acest general ar fi aprobat pontaje pentru medicii şi asistenta implicaţi în dosar, lucru total fals. Domnul general conduce o direcţie, alta decât cea în care lucrează aceşti oameni. Direcţia în care lucrează aceşti oameni e condusă de un director general civil, medic, şi un director adjunct tot civil, medic", a transmis Raed Arafat.