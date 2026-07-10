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Cătălin Cherecheş, fostul primar din Baia Mare, eliberat condiţionat. Prima reacţie la ieşirea din penitenciar

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 10 Iul 2026
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Catalin Chereches, eliberat din inchisoare. Sursa: Agerpres

Cătălin Cherecheş, care avea de ispăşit o condamnare cu executare de 5 ani, a fost eliberat condiţionat.

Fostul primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş, va fi eliberat condiţionat din închisoare a hotărât, vineri, instanţa Tribunalului Maramureş, menţinând decizia Judecătoriei Baia Mare de a fi pus în libertate.

Astfel, a fost respinsă contestaţia Parchetului privind eliberarea condiţionată.

Avocatul Răzvan Doseanu a anunţat hotărârea instanţei pronunţată vineri, după audierea clientului său.

Fostul edil va părăsi Penitenciarul din Baia Mare abia după ce instanţa va transmite toate documentele penitenciarului.

Cătălin Cherecheş a fost condamnat în anul 2023 la cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată. 

Prima reacţie a fostului primar la ieşirea din penitenciar 

"Despre lucrurile care țin de evoluții ale unor chestiuni de ordin penal, de proceduri de judecată, nu voi judeca. Am încredere în justiție. Cât nu există o hotărâre definitivă, nu voi comenta absolut nimic. Vreau să mulțumesc prietenilor mei din zona administrației publice, că mi-au dus proiectele mai departe. O să fiu o voce a comunității, din zona civilă”, a transmis Cătălin Cherecheş. 

"Cătălin Chereches este începând de azi o persoana liberă. Mă bucur ca am rămas alături de el în timp ce mulţi i-au întors spatele. Mulţumesc pentru încredere, Cătălin Cherecheş! Bine ai venit acasă!”, a scris avocatul lui Chdrecheş, Răzvan Dosneanu, pe reţelele de socializare.

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Comentarii (1)

Pil   •   10 Iulie 2026   •   15:48

Dacă vi se pare corect, să continuăm așa! Furați, faceți cîțiva ani la bulău, iar cu ce a rămas via R. Dominicană, proștilor de romîni ce sîntem!

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