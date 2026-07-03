Atenție la țepele online: Tânără din Cluj, reținută de polițiști, după ce ar ce ar fi luat un bilet la festival și un telefon fără să le plătească

Foto cu rol ilustrativ: Freepik / Politia

O tânără de 20 de ani din Cluj-Napoca a fost reținută de polițiști. Ea este acuzată că a înșelat două persoane în cadrul unor tranzacții online privind bilete de acces la un festival de muzică, dar și că ar fi primit un telefon fără să îl achite.

O tânără din Cluj a fost reținută pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Conform anchetatorilor, ea ar fi obținut un bilet electronic la un festival fără să îl plătească, cauzând un prejudiciu de 800 de lei, iar într-un alt caz ar fi intrat în posesia unui telefon mobil de aproape 1.500 de lei folosind un transfer bancar care nu a mai fost finalizat.

Prima țeapă online: A primit biletul la festival, dar nu l-ar mai fi plătit

"La data de 2 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 1 Poliție, au reținut o tânără de 20 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, bănuită de comiterea unor infracțiuni de înșelăciune.

Din cercetările efectuate a reieșit că aceasta ar fi fost implicată în două fapte de înșelăciune, săvârșite în perioada august 2025 - iunie a.c..

În fapt, aceasta ar fi indus în eroare o persoană vătămată în contextul unei tranzacții privind vânzarea unui bilet de acces la un festival de muzică. După ce ar fi convenit asupra tranzacției prin intermediul unei platforme de socializare, persoana vătămată a transmis biletul în format electronic, însă contravaloarea acestuia, în cuantum de 800 de lei, nu ar mai fi fost achitată", a transmis IPJ Cluj.

Vezi și - Escrocheria „sunt fiul tău, fiica ta” face prăpăd. Persoane înșelate în Prahova, prejudiciu de 80.000 de lei

A doua țeapă online: A luat telefonul, dar plata nu ar mai fi fost făcută

"De asemenea, cercetările au relevat că femeia ar fi determinat o altă persoană să îi remită un telefon mobil, sub pretextul efectuării unui transfer bancar reprezentând contravaloarea bunului. Ulterior, persoana vătămată a constatat că transferul nu a fost finalizat, iar bunul, evaluat la aproximativ 1.500 de lei, nu i-a mai fost restituit.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea femeii pentru 24 de ore, aceasta fiind introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului competent, în vederea documentării întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale", transmite IPJ Cluj.

Vezi și - Rețea de escroci care înșela români prin investiții false, coordonată din call-centere din Ucraina, destructurată. Prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei