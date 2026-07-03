Furnizarea apei calde, întreruptă în iulie, pentru modernizarea rețelei de termoficare. Zonele afectate

Primăria Capitalei anunță că furnizarea apei calde urmează să fie întreruptă la câteva mii de blocuri în a doua jumătate a lunii iulie, pentru lucrări de modernizare la rețeaua de termoficare.

'Tragem tare pentru a moderniza conductele de termie. Sunt extrem de necesare pentru București! Vrem ca iarna care vine să fim afectați cât mai puțin de avarii. 1,3 miliarde de lei am atras, din fonduri europene și guvernamentale, pentru aceste lucrări de înlocuire și modernizare ale rețelei termice. Trebuie finalizate până în decembrie 2027, pentru a nu pierde banii nerambursabili', a transmis PMB, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Administrația locală își cere scuze pentru disconfort. Vor fi afectate următoarele zone:

- Pe Șos. Panduri urmează să fie schimbate complet conducte cu diametrul de 500 mm, pe rețeaua primară. Această intervenție presupune ca Termoenergetica să oprească furnizarea apei calde menajere la 55 de puncte termice. Vor fi afectate 845 de blocuri, timp de șase zile, în perioada 13 - 18 iulie.

- În zona cuprinsă între Bd. Iancu de Hunedoara, Calea Floreasca, Calea Dorobanți și Str. Nicolae Caramfil din Sectorul 1 va fi sistată apa caldă către 18 puncte termice (230 de blocuri), în perioada 13 - 31 iulie.

- În zona cuprinsă între Strada Luică, Bd. Turnu Măgurele, Bd. Constantin Brâncoveanu, Șos. Berceni, Șos. Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șos. Giurgiului, Str. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță și Bd. Alexandru Obregia se vor executa lucrări în cadrul proiectului POIM, lotul 4, la rețeaua primară, conductă cu diametru de 1.100 mm. Va fi sistată apa caldă către 72 de puncte termice și două module termice (1.100 de blocuri), în perioada 20 iulie - 2 august.

- În zona cuprinsă între Bulevardul Mihai Bravu, Calea Vitan, Bd. Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bd. Mircea Vodă vor fi lucrări de modernizare pe rețeaua termică primară, la conducta cu diametrul de 1.000 mm. Acestea impun sistarea furnizării apei calde menajere către 92 de puncte termice (1.016 de blocuri), în perioada 20 iulie - 2 august.

- În zona cuprinsă între Bd. Mihai Bravu, Calea Vitan, Bulevardul Corneliu Coposu, Bulevardul Octavian Goga și Bd. Mircea Vodă din Sectorul 3 va fi întreruptă apa caldă către 92 de puncte termice (972 de blocuri), în perioada 20 iulie - 2 august.

După finalizarea lucrărilor, încărcarea cu apă a tronsoanelor mai sus menționate se va desfășura etapizat, pe măsură ce lucrările se finalizează, pentru a asigura un proces controlat și sigur, menționează sursa citată. (Agerpres)