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MAE, anunț pentru românii care merg în Bulgaria: Ce se întâmplă la podul Giurgiu - Ruse

Ioan-Radu Gava Autor: Ioan-Radu Gava
Data publicării: 29 Iun 2026
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Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Sursa foto: Agerpres

Se finalizează lucrările de reparaţie pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria că circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi restabilită definitiv, pe ambele sensuri şi pentru toate tipurile de vehicule, începând de marţi, 30 iunie, ora 10:00, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparaţie.

"Informaţii suplimentare cu privire la situaţia circulaţiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare, precum şi informaţii despre vinieta electronică şi sistemul e-TOLL sunt disponibile la următoarele link-uri: www.mvr.bg; https://bgtoll.bg/", se precizează într-un comunicat al MAE.

MAE reaminteşte că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie atât informaţiile disponibile pe site-ul MAE, la secţiunea Sfaturi de călătorie, cât şi aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

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podul prieteniei
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