Angajați cu „băuturi alcoolice interzise” pe șantier. Compania care construiește Paks II în Ungaria, acuzată de încălcări grave în Egipt (Politico)

Imagine cu un șantier de construcții. Foto: Pixabay

Compania rusească Rosatom, care construiește o centrală nucleară în Ungaria, este acuzată de încălcarea gravă a standardelor de siguranță, în contextul unui proiect asemănător ce vizează construirea unei centrale identice, în Egipt.

Conform unor doumente interne obținute de publicația Politico, Rosatom, compania rusă de energie nucleară, care construiește o centrală nucleară în Ungaria, este ținta a numeroase acuzații cu privire la posibile încălcări gravă a standardelor de siguranță în cadrul unui proiect similar în Egipt.

Acuzațiile aduse de Autoritatea Egipteană pentru Centrale Nucleare la adresa Rosatom

Într-o scrisoare confidențială, datată pe 4 iunie și adresată unui director de la Rosatom, Autoritatea Egipteană pentru Centrale Nucleare acuză o serie de „defecte” ce afectează activitatea reactoarelor, dar și „neglijență intenționată” și încălcări ale „siguranței nucleare” observate în contextul construcției centralei nucleară El Dabaa, din Egipt.

Prim-ministrul egiptean Mostafa Madbouly a spus, în iulie 2026, că se așteaptă ca construcția tuturor celor patru reactoare nucleare de la El Dabaa să fie terminată până în anul 2030. Primul reactor este programat să producă energie până în anul 2028.

Uzina egipteană a Rosatom va utiliza aceeași tehnologie de bază ca în cadrul proiectul centralei nucleare Paks II din Ungaria.

De la declanșarea invaziei în Ucraina, compania Rosatom a încercat să convingă guvernele statele Uniunii Europene că rămâne un partener competent și de încredere pe piața energiei nucleare.

„Pentru UE, siguranța nucleară este o prioritate cheie”, a spus un purtător de cuvânt al Comisiei, care a zis că nu se afla la curent cu informațiile din documentele confidențiale referitoare la standardele scăzute de securitate ale centralei Rosatom din Egipt.

Niciuna dintre acuzațiile din documentul obținut de Politico nu a fost „confirmată în cadrul procedurilor contractuale, tehnice și de supraveghere prevăzute de proiect”, conform companiei ruse Rosatom.

Proiectul Paks II, aprobat de Viktor Orban, în 2014

Proiectul Paks II, aprobat în anul 2014 de Viktor Orbán, a devenit un simbol al apropierii Ungariei de Federația Rusă și al pătrunderii tehnologiei energetice ruse în Uniune Europeană. Lucrările au început în luna februarie 2026. Proiectul este dezvoltat de Rosatom, companie de stat rusă controlată de Kremlin. Aceasta face proiecte asemănătoare și în Turcia și China.

Rosatom și în Germania

De asemenea, Guvernul Germaniei a aprobat, în iulie 2026, semnarea unui acord ce va permite uneia dintre subsidiarele Rosatom să ajute la producerea de combustibil nuclear, pentru o centrală din Saxonia Inferioară. Guvernul german a declarat că acordul va fi supus unor controale stricte de securitate națională.

În scrisoarea trimisă de autoritatea egipteană către Rosatom, un oficial al agenției a transmis că unitățile de reactoare neterminate s-au confruntat deja cu defecte.

„A existat o reapariție a defectelor serioase la beton, inclusiv goluri în spatele placajului metalic la Unitatea 4, defecte în plăcile fundamentale ale Unităților 1, 2 și 3, care au necesitat un an pentru a fi reparate, și defecte în structura celulară din peretele cilindric al clădirii reactorului la Unitatea 4”, conform documentului.

„Metode înșelătoare” și „muncă fictivă”

Apoi, agenția egipteană acuză Rosatom de „metode înșelătoare” și „muncă fictivă”, prin care încearcă să demonstreze că construcția centralei este făcută în proporție de peste jumătate, „în timp ce o inspecție vizuală la fața locului arată clar că clădirile principale ale insulei nucleare sunt încă în faza de construcție subterană”.

Autoritatea egipteană afirmă că Rosatom mai gestionează și o cultură profesională necorespunzătoare. Angajații ruși de la centrala nucleară au fost surprinși, potrivit sursei citate, în posesia „băuturilor alcoolice interzise” pe șantier, au utilizat „permise falsificate și s-au dat drept alții pentru a obține acces neautorizat”. De asemenea, ar fi făcut mai multe „fotografii și videoclipuri realizate pe șantier”, care au ajuns pe rețelele sociale.

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