Crin Antonescu propune două nume de premier după căderea Guvernului Mureșan: "Acest Agamiță Dandanache și-a încheiat misiunea"

Crin Antonescu propune două nume de premier după căderea Guvernului Mureșan Sursa foto: Agerpres/Colaj DCNews/Iulia Horovei

Fostul președinte al Partidului Național Liberal (PNL), Crin Antonescu, a spus care ar trebui să fie următorul pas al președintelui Nicușor Dan, după ce Guvernul Siegfried Mureşan a picat miercuri la votul din Parlament. El a venit și cu două propuneri de premieri.

Comentând eșecul Guvernului Siegfried Mureşan de astăzi, fostul președinte al Partidului Național Liberal (PNL), Crin Antonescu, a spus că votul din Parlament pentru acest cabinet a fost "un episod penibil" și că "e bine că s-a terminat".

El a subliniat însă că acum este important "ce se întâmplă mai departe". Potrivit lui Crin Antonescu, după ce Executivul Mureșan a picat la vot, următorul pas al președintelui Nicușor Dan ar trebui să fie desemnarea unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru, cât mai curând posibil.

Fostul președinte al PNL spune că mâine ar trebui deja să aibă loc o nouă rundă de negocieri la Cotroceni, iar vineri, 2 octombrie, Nicușor Dan să-și anunțe deja desemnarea. Totodată, acesta a subliniat că Partidul Național Liberal ar trebui până atunci să lămurească dacă "se înghesuie cu USR" sau dacă a mai rămas ceva din vechiul PNL, așa cum îl știa.

Crin Antonescu: Acest Agamiță Dandanache, mai tânăr și mai sprinten, și-a încheiat misiunea

"Bine că s-a terminat și acest episod penibil. Domnul Bolojan a decis să ducă Partidul Național Liberal și în această situație. Acest Agamiță Dandanache, mai tânăr și mai sprinten, și-a încheiat misiunea. Sigur, cu deosebirea că Dandanache a obținut mandatul. Și s-a încheiat încă o perioadă de 10-12 zile pierdute.

Important este ce facem mai departe, ce se întâmplă mai departe. Și dacă vorbim despre episodul Siegfried Mureșan, despre ceea ce a făcut domnul Bolojan cu Partidul Național Liberal încă o dată, este doar pentru a sublinia încă o dată că, din punctul meu de vedere, Partidul Național Liberal e oarecum nodul gordian al scenei politice în acest moment. Adică trebuie totuși lămurit dacă se duce definitiv să se înghesuie cu USR pe un segment de electorat de 15-20%, cât sunt acolo, e treaba lor. Sau dacă a mai rămas ceva din Partidul Național Liberal, așa cum, repet, cu bune și cu rele, îl știam. Și cred că treaba asta se poate lămuri cu prilejul următoarei desemnări, care sper să nu-i mai ia președintelui încă o lună, două.

Eu cred că, dacă plecăm toți, și am văzut că și domnia sa, președintele, admite după patru luni de zile că este o urgență pentru România un guvern cu puteri depline, totuși eu cred că mâine trebuie să facă niște consultări, cum trebuia să le facă din 6 mai, și poimâine să desemneze un candidat de prim-ministru cu șanse reale, nu de a face un nou episod propagandistic, ci de a obține învestirea unui guvern", a declarat Crin Antonescu, în cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN.

Crin Antonescu: Partidele nu își vor schimba maniera de a acționa

Întrebat dacă este nevoie ca partidele să recurgă la mici compromisuri și să nu se mai gândească doar la interesul de partid, așa cum declarase și președintele Nicușor Dan atunci când a anunțat desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier, Crin Antonescu a spus: "Din partea dvs. astea sunt niște apeluri normale, din partea politicienilor, inclusiv din partea președintelui, sunt predici. Predicile sunt bune în instituțiile religioase. Nu își va schimba maniera de a acționa niciunul dintre partide, chiar dacă face apel președintele, chiar dacă face apel domnul Kelemen, chiar dacă facem apel toți".

Crin Antonescu, două propuneri de premieri: Grindeanu și Nazare

Ulterior, el a spus că președintele Nicușor Dan are acum două soluții. Fie îl desemnează premier pe Sorin Grindeanu pentru că e președintele partidului cu cele mai multe mandate în Parlament și anunță că dacă acest guvern nu trece convoacă alegerile anticipate, fie îl nominalizează pentru funcția de prim-ministru pe Alexandru Nazare, actualul ministru interimar al Finanțelor, despre care spune că ar putea coagula o majoritate.

"Eu cred că soluția este simplă. Președintele are două variante:

Sorin Grindeanu, în baza faptului că este primul partid din Parlament, cu numărul cel mai mare de mandate, faci majoritate sau nu, dar această desemnare, însoțită de anunțul că dacă nu trece nici acest guvern se merge la anticipate, pentru că nu putem să ne ducem până când o trece cineva

sau Alexandru Nazare. Faptul că Nazare face majoritate, că ia voturi semnificative și de la liberali, pentru faptul că Nazare e capabil să țină un guvern de coaliție, pentru faptul că Nazare e capabil, spre deosebire de Bolojan, să facă față în plan extern și în plan intern, inclusiv comunicațional, misiunilor primului-ministru. Asta cred eu că se poate face", a mai spus Crin Antonescu.

Între timp, președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca partidele la Cotroceni luni, 5 octombrie, pentru consultări, iar după-amiază va nominaliza o propunere de prim-ministru.