Siegfried Mureșan, buimac pe holurile Parlamentului înainte de vot: „Mircea, nu văd intrarea“

Siegfried Mureșan în Parlamentul României Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a întâmpinat dificultăți în a găsit ușa de la sala de plen a Parlamentului României, înainte de votul de învestitură pentru Guvernul pe care l-a propus.

Obișnuit mai puțin cu culoarele din Legislativ și mai mult familiarizat cu sălile Parlamentului European, Siegfried Mureșan a întâmpinat dificultăți să găsească intrarea de la sala de plen înainte de votul decisiv pentru învestirea Guvernului pe care l-a propus.

Reprezentantul PNL părea total pierdut, la fel ca o muscă fără cap, și a evitat întrebările adresate de reprezentanții mass-media. În momentul în care a realizat că nu știe pe unde e ușa de la sala de plen, a strigat către președintele Senatului: „Mircea, nu văd intrarea“.

A fost ajutat în final de colegii din Partidul Național Liberal și a ajuns în sala de plen, unde și-a prezentat viziunea pentru România.

Discursul premierului desemnat, Siegfried Mureșan, în Parlamentul României – 30.09.2026



• Doamnă președintă, Domnule Președinte, Stimate doamne, stimați domni parlamentari, dragi colegi, am venit cu plăcere astăzi în fața dumneavoastră pentru viziunea noastră, pentru România, pentru a prezenta programul de guvernare și lista completă a Guvernului.



• În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru munca pe care dumneavoastră, ca parlamentar, o faceți zi de zi aici, în Parlamentul României. Sunt de 12 ani membru al Parlamentului European și știu cât este de importantă munca legislativă.



• Pentru mine, a fi parlamentar înseamnă a fi aproape de oameni, să îi asculți, să îi reprezinți, să te lupți pentru drepturile lor, să găsești sprijin pentru ei, să găsești soluții. Știu că și dumneavoastră faceți asta și vă mulțumesc.



• Vreau să știți că îmi doresc un Parlament puternic.



• Vreau ca Parlamentul României să fie o instituție puternică și vreau ca cele mai importante decizii pentru România să fie luate aici, prin votul dumneavoastră.



• Voi avea mereu deschidere totală față de propunerile legitime pe care le veți face și față de dumneavoastră, ca parlamentari aleși și voi lucra strâns cu Parlamentul României. Stimați colegi, vă propun astăzi un stat modern pentru cetățeni puternici.



• Astăzi le spunem oamenilor cum vedem România de astăzi și ce vom face pentru ca mâine lucrurile să fie și mai bune în țara noastră.



• Astăzi vă prezint un proiect pentru România, iar dumneavoastră decideți dacă mergem pe acest drum. Vârsta medie a oamenilor care trăiesc astăzi în România este de 44 de ani.



• În 44 de ani de viață oamenii de la noi din țară au cunoscut și comunismul și tranziția dificilă a anilor 90. Inflație, corupție, cu lipsuri.



• Au văzut și intrarea României în NATO și Uniunea Europeană, au cunoscut în trecut o Românie izolată, în care stăteam la cozi, în care nu puteam circula liber, în care nu puteam spune ce gândim, iar statul controla aproape fiecare aspect al vieții noastre. Atunci am fost singuri. Am fost săraci și am fost izolați.



• Știm și ce ne-a adus Europa în ultimii ani libertatea de a trăi, libertatea de a munci, libertatea de a studia oriunde în Uniunea Europeană pentru tinerii noștri. Europa ne-a adus reguli. Europa ne-a adus valori.

• Europa ne-a adus legi care dau putere cetățeanului.



• Și tocmai de aceea România europeană este o Românie puternică. Pentru a ajunge aici, românii au luptat în fiecare etapă. În 1989 au luptat pentru libertate. În 2007 au ales Europa.



• În 2017, când a fost nevoie, oamenii au ieșit în stradă pentru valori europene, pentru justiție, pentru stat de drept, iar astăzi avem din nou de ales.



• Avem de ales între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc. Avem de ales între reformă și protejarea status-quo-ului.



• Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură.



• Iar Guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte.



• Vă propun o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare.



• Țara noastră este astăzi mai stabilă decât a fost în urmă cu un an de zile, datorită muncii responsabile făcute de Guvernul României în ultimul an.



• Și pentru asta aș dori să mulțumesc prim-ministrului Ilie Bolojan și membrilor cabinetului său care au fost responsabili la guvernare, au fost curajoși și au muncit pentru România în acest an.



• Și chiar după demiterea Guvernului, la începutul lunii mai, fără ca o alternativă să fie pusă în loc.



• Au continuat să muncească zi de zi pentru România și să asigure interimatul, fiindcă guvernele pot cădea, dar responsabilitatea față de țară nu se oprește.



• Au continuat să facă ceea ce a fost necesar pentru stabilitatea țării și pentru asta le mulțumim.



• Acum trebuie să facem pasul următor, să trecem de la stabilizare la creștere, să recâștigăm și mai mult încrederea investitorilor și să reușim să aducem și mai multe investiții în România.



• Dar această nouă etapă cere și un alt mod de a guverna România.



• Vom guverna pe bază de competență, vom guverna pe bază de adevăr, vom guverna pe bază de responsabilitate, nu pe bază de promisiuni pe care știm că nu le putem plăti.



• Vă propun un guvern care spune oamenilor adevărul, chiar și atunci când este dificil. Un guvern care cheltuiește banul public cu aceeași grijă cu care fiecare român își cheltuiește propriii bani.



• Pentru că nu le putem cere românilor să facă mereu mai mult, în timp ce statul nu se schimbă.



• Românii au făcut sacrificii pentru stabilizarea țării în acest an, iar acum efortul trebuie să vină de la noi.



• Acum efortul trebuie să vină de la stat și de aceea vă propun un stat modern pentru cetățeni, bazat pe patru piloni: o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie dreaptă și o Românie sigură.



• Despre o Românie modernă Vrem un stat care servește cetățeanul, așa cum eu îmi servesc țara ca europarlamentar al României de 12 ani.



• Așa este firesc ca și funcționarii publici să-și servească țara. Statul trebuie să lucreze pentru cetățeanul, nu cetățeanul pentru stat.



• Și mulți oameni, în trecut, au simțit că au fost lăsați singuri și îi înțeleg. Nu putem cere încrederea oamenilor fără să le dăm motive să aibă încredere în noi.



• De aceea, schimbarea trebuie să înceapă cu noi. Schimbarea trebuie să înceapă cu statul și cu respect față de munca oamenilor. Fiecare leu pe care noi, ca stat, îl administrăm este un leu câștigat prin munca unui român.

• De aceea, obiectivul nostru este simplu zero risipă din banul public. Vrem un stat cât mai bun, un stat cât mai eficient, un stat în care pozițiile se câștigă prin competență.



• Un stat în care fiecare instituție își justifică existența prin rezultate concrete pentru oameni și un stat în care fiecare companie publică răspunde pentru performanța sa. Un stat în care nimeni nu este mai presus de controlul democratic, nici măcar serviciile de informații.



• Acest lucru este foarte clar în programul nostru de guvernare, iar aici mă bazez pe dvs. Și pe sprijinul dvs.

• Vreau să fiți un Parlament puternic, să vă exercitați rolul de control. Și vreau ca dumneavoastră, ca Parlament, să fiți activi și puternici, inclusiv în relația cu Guvernul României, având în vedere prerogativele de control ale Guvernului pe care le aveți.



• Reforma statului înseamnă să îmbunătățim ceea ce nu funcționează perfect și de aceea, concret, prin programul nostru de guvernare, propunem să reducem numărul de parlamentari în conformitate cu rezultatele ultimului recensământ.



• Să limităm numărul de secretari de stat la fiecare minister, la trei secretari de stat. Să punem ordine în companiile de stat în primele 12 luni de mandat.



• Ele trebuie să ofere servicii bune pentru oameni și să facă profit pentru statul român, nu să fie sursă de pierderi pe care cu greu să le acoperim din taxele și impozitele românilor.



• Să reformăm ANAF-ul concentrându-ne pe fraudele mari, să reducem birocrația pentru antreprenori, să avem un singur ghișeu pentru cetățean la care cetățeanul să poată obține o carte de identitate, un pașaport sau un permis de conducere. Toate simplu, la un ghișeu.



• Mai puțină birocrație, zero risipă, mai mult respect pentru oameni.



• Aceasta este reforma statului pe care o propunem. Un stat care îi servește pe oameni, un stat care să facă viața de zi cu zi a oamenilor mai simplă.



• Românie prosperă. Vrem o țară în care oamenii muncesc pentru a trăi mai bine, nu doar pentru a ajunge de la o lună la alta.



• Prosperitatea înseamnă să poți crește o familie, să îți construiești un viitor și să știi că munca ta îți aduce o viață mai bună.



• Și știm că milioane de români au plecat în străinătate tocmai din cauza unei vieți mai bune, în căutarea unei vieți mai bune, din cauza lipsei perspectivelor din țară.



• Le mulțumesc românilor din diaspora pentru tot ceea ce fac pentru România și îmi doresc ca tot mai mulți dintre ei să se poată întoarce acasă.



• Și mulțumim Europei că are grijă de mai multe milioane de români de care noi, din păcate, nu am reușit să avem grijă până acum.



• Iar pentru ca oamenii să se poată întoarce acasă, au nevoie de mai mult decât de prime și stimulente.



• Se vor întoarce când vor putea avea în România ceea ce au găsit în țările în care locuiesc acum în diaspora locuri de muncă bune, servicii publice care funcționează și șansa de a reuși prin muncă. Asta înseamnă pentru noi o Românie prosperă, o Românie în care munca este apreciată. Și o Românie în care te poți împlini prin munca cinstită.



• Iar pentru a construi această Românie avem o oportunitate pe care generațiile dinaintea noastră nu au avut-o.



• Nu suntem singuri, suntem parte a Uniunii Europene, avem acces la resurse importante pentru dezvoltarea țării și le vom folosi.



• Ne vom apăra interesele în negocierile cu alte țări membre ale Uniunii Europene.



• Așa cum colegii europarlamentari români, alături de mine, am reușit să obținem 6 miliarde de euro în plus fonduri europene pentru România pe următorii 7 ani în Parlamentul European.



• Acum va fi nevoie ca viitorul Guvern al României să apere acest câștig obținut în Parlamentul European, în negocieri foarte dificile cu guvernele celorlalte state membre ale Uniunii Europene în următoarele luni.



• Ceea ce am câștigat în Parlamentul European trebuie apărat de un guvern puternic al României în perioada următoare, iar fondurile europene pe care le obținem și le aducem acasă să fie sursă de prosperitate pentru oameni.



• Și prosperitatea, evident, începe cu munca oamenilor și cu ceea ce rămâne din ea.



• De aceea, ce vom face concret în ceea ce privește taxele, salariile și creșterea puterii de cumpărare a oamenilor? În primul rând, cota unică rămâne aceeași.



• Fără taxe și impozite noi, de îndată ce ne vom permite, avem în vedere reducerea TVA-ului de la 21 la 19%.

• Garantăm predictibilitate fiscală fără schimbări fiscale bruște și ne propunem ca jumătate din economiile obținute prin reforma statului și o colectare mai bună să se întoarcă la oameni prin reducerea taxelor, prin taxe mai mici pe muncă, de exemplu. Și știm că trebuie să integrăm pensiile și alocațiile și vom face acest lucru în anul 2027 pentru copii și familii.



• Vrem o țară prosperă, o țară în care oamenii își permit să își construiască o familie și un viitor.



• De aceea, vom investi mai mult în construcția de creșe și de cămine studențești. Lansăm programul Contul Viitorului, în care, începând cu primul an de viață al fiecărui copil, părinții să poate economisi pentru copil, iar noi, statul îi vom sprijini.



• Vom sprijini îngrijirea copiilor și accesul la Prima Casă.



• Vom elimina supraimpozitarea muncii part-time pentru părinții cu mai mulți copii, iar părinții care se întorc mai repede la muncă nu trebuie să își piardă sprijinul pentru creșterea copilului.



• Pentru diaspora este nevoie și aici de măsuri concrete pentru ca oamenii să se poată întoarce acasă. Un ghișeu unic, digital, pentru toate formalitățile de revenire în țară a românilor.



• Recunoașterea rapidă a diplomelor și calificărilor, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și pentru deschiderea unei afaceri. Microcredite și granturi pentru cei care investesc în România. Sprijin pentru copiii românilor întorși acasă din diaspora



• Fonduri europene și investiții. Sigur, fondurile europene trebuie atrase de îndată ce ne stau la dispoziție și de aceea proiectele din PNRR care nu au fost terminate la timp nu vor rămâne abandonate. Le mutăm pe alte fonduri europene.



• Accelerăm absorbția fondurilor europene structurale și de coeziune și vom apărea și pentru următorii șapte ani pentru bugetul Uniunii Europene 2028 2034. Fondurile pentru fermieri pentru construcția de autostrăzi, școli, spitale și grădinițe.



• Vom construi un plan de investiții pentru a atrage fondurile europene care ni se vor cuveni în următorii șapte ani și îl vom construi de la începutul mandatului, tocmai pentru a evita întârzierile din trecut pentru antreprenori și pentru a ajuta creșterea economică, pentru ca oamenii să câștige mai bine.



• România are nevoie de firme românești care cresc, care investesc și care creează locuri de muncă stabile și bine plătite. De aceea, vom facilita accesul companiilor la finanțare prin credite și garanții pentru dezvoltare.

• Vom sprijini companiile care produc în România, care exportă și creează valoare adăugată și lansăm programul Campioni Regionali, pentru ca firmele românești de succes care se pot extinde în regiune pe țările din jur, să poată deveni campioni regionali.



• Vom sprijini capitalul românesc în infrastructură. Dezvoltarea trebuie să ajungă în fiecare regiune a României.

• De aceea, odată ce începem un proiect, îl terminăm cât mai repede. Nu mai lăsăm proiecte în aer, plătim lucrările la timp, continuăm investițiile în comunitățile locale prin programe predictibile, trenuri la oră fixă și până la finalul mandatului, niciun tren fără aer condiționat.



• În agricultură. Nu-i lăsăm pe fermieri singuri în fața secetei și a fenomenelor meteorologice extreme din primăvara anului 2027. Fermierii vor fi asigurați împotriva secetei și calamităților și vor fi sprijiniți în cazul în care le sunt afectate culturile. Îi vom sprijini pe tinerii fermieri.



• Ne propunem să atragem mai mulți tineri în agricultură, în satul românesc. Îi vom sprijini la pornirea unei ferme.



• Îi vom sprijini cu facilități pentru credite și garanții de la stat, acolo unde este posibil. Vom face rezerve de apă pentru irigații pentru a ajuta fermierii în ceea ce privește sănătatea.



• Prosperitatea nu înseamnă aproape nimic dacă oamenii nu au acces la îngrijirea de care au nevoie.

• De aceea, vom dezvolta centrele regionale pentru infracțiuni pentru infarct și pentru AVC, iar bolnavii de cancer vor ajunge mai repede la diagnostic și tratament.



• Cel puțin 2.000 de paturi noi de paliație pentru îngrijirea bolnavilor grav, până în anul 2028 și vom crește accesul la tratamente moderne



• În energie. Sigur că vrem facturi mai mici pentru oameni, iar pentru asta România trebuie să producă mai multă energie aici.



• Pentru a realiza acest lucru, ajutorul pentru energie va ajunge direct pe factură, după venit și acoperă și gazul, nu doar curentul. Vom investi în stocarea energiei.



• Acum producem multă energie când e soare, la amiază insuficientă seara când oamenii ajung acasă și au nevoie și o importăm la prețuri mari.



• Stocarea de energie ne va permite să avem la final un preț mai mic, mai bun pentru oameni, iar românii care își pun panouri pe casă vor avea reguli simple și stabile.



• În educație. Viitorul României începe în școală. Fiecare copil trebuie să aibă șansa de a învăța, de a își descoperi talentul și de a își construi un viitor și de aceea vom avea un plan real de reducere a abandonului școlar și îi vom ajuta pe copiii care riscă să renunțe la școală.

• Vom introduce mai multă gândire critică în sistemul de învățământ, mai multă educație digitală și utilizare responsabilă a tehnologiilor informației și a inteligenței artificiale. Pregătim elevii pentru meseriile viitorului prin mai multă muncă practică și prin învățământ dual.



• Vom ajuta elevii și părinții să identifice forma potrivită pentru fiecare copil, în funcție de abilitățile și de talentul său. Vom sprijini profesorii și vom investi în formarea și perfecționarea lor reală.

• Vom lega mai bine școala de piața muncii, astfel încât, la momentul la care încheie școala, tinerii să aibă competențele de care economia are nevoie.

• Problemele de mâine. Copiii care intră astăzi în școală vor munci într-o lume complet diferită față de lumea în care am crescut noi.



• De aceea, când vorbim de educație, trebuie să ne întrebăm și pentru ce viitor îi pregătim pe copii. Nu putem construi România de mâine doar discutând despre temele de ieri.

• Inteligența artificială este deja aici. Schimbă felul în care învățăm, în care muncim. Trebuie să pregătim școala, să pregătim administrația și economia pentru această schimbare care există deja în jurul nostru și pe care nu o putem nega.



• Copiii trebuie să învețe să folosească tehnologia și să gândească singuri, iar fiecare trebuie să aibă această șansă, indiferent de veniturile familiei sau de locul unde se naște, la sat sau la oraș.

• Vreau ca tinerii noștri să cerceteze, să inoveze, să investească și să construiască aici companiile de succes românești de mâine.



• Pentru că atunci când lumea se schimbă, noi, România, nu putem sta pe loc. Alte țări evoluează, iar dacă noi discutăm doar despre temele trecutului, riscăm să rămânem în urmă și nu vreau ca acest lucru să se întâmple.

• Progresul. A ține pasul cu alte țări, a deveni lider în Europa trebuie să se simtă și în viața oamenilor, în locurile de muncă pe care le creăm, în șansele pe care le deschidem pentru copii, în serviciile publice care să devină mai bune și asta trebuie să se vadă prosperitatea de zi cu zi a oamenilor.



• Prosperitatea nu înseamnă doar ca România în ansamblu să devină mai bogată, Înseamnă ca fiecărui român să-i meargă mai bine mâine decât i-a mers ieri. Înseamnă ca oamenii să simtă progresul și dezvoltarea.

• Propunem o Românie dreaptă. Știm că în trecut mulți oameni și-au pierdut încrederea în stat. Oameni care au muncit, care și-au plătit taxele și au respectat regulile, dar au simțit că nu au fost tratați corect.

• Oamenii care au văzut corupție fără consecințe, privilegii care se păstrează, nedreptăți în societate, instituții care prea des nu i-au sprijinit pe cei nedreptățiți.



• Această nemulțumire a oamenilor are cauze reale și noi avem obligația să le luăm în serios.

• Nu vom recâștiga încrederea oamenilor, spunându-le că vom face totul la fel ca până acum sau spunându-le oamenilor că ei greșesc și nu au înțeles bine.

• Vom recâștiga încrederea oamenilor, schimbând ceea ce i-a făcut să își piardă încrederea.

• Eram în trecut câteodată pentru a apăra justiția, pentru a apăra statul de drept alături de oameni, chiar în stradă, când era nevoie. Și cred și acum, cum am crezut întotdeauna, că independența justiției nu este negociabilă în România.

• Fără o justiție independentă nu există o democrație puternică și fără o justiție independentă nu poate exista nici o economie puternică, economiile puternice ale lumii sau un stat de drept care funcționează și o justiție puternică și independentă.

• Oamenii și companiile investesc acolo unde regulile sunt clare, unde contractele sunt respectate și legea este aceeași pentru toți.



• Am văzut cu toții problemele care există în justiție delegări, schimbări ale completurilor, dosare ajunse la prescriere, iar ceea ce am văzut în ultimele luni ne îngrijorează din nou, când statul de drept este pus sub presiune.

• Tăcerea nu este o soluție. Cine are puterea să îndrepte lucrurile are și responsabilitatea să acționeze. Și tocmai de aceea am propus-o pentru Ministerul Justiției pe doamna Andreea Chiș, un om independent, cu experiență, care cunoaște problemele justiției și care este hotărâtă să îmbunătățească și să reformeze sistemul.

• Doamna Chiș va fi un ministru independent pentru o justiție independentă și. Tocmai pentru a avea această justiție independentă, care să își îndeplinească misiunea.



• Prin programul de guvernare ne propunem să punem capăt delegării și promovărilor discreționare din justiție, să introducem concursuri obligatorii și reguli clare pentru funcțiile de conducere, să garantăm completuri stabile și repartizarea aleatorie a dosarelor.

• Să reformăm CSM-ul și Inspecția Judiciară, să protejăm magistrații care semnalează nereguli. Într-o Românie dreaptă, nimeni nu este deasupra legii. Iar pentru asta avem nevoie de instituții puternice, independente și responsabile și de un guvern care are curajul să facă reformele de care România are nevoie.

• Încrederea nu se cere. Încrederea se câștigă prin reguli, prin instituții care funcționează și printr-o lege egală pentru toți.



• Pentru o Românie sigură. Lumea a devenit mai periculoasă în trecutul recent, iar datoria noastră este să spunem oamenilor adevărul, oamenii să fie pregătiți.

• Dictaturile din jurul nostru colaborează, se susțin politic, se finanțează reciproc, fac schimburi de tehnologie pentru a servi, pentru a slăbi democrațiile noastre învață una de la alta cum să controleze informația și își propun sistematic să slăbească democrațiile noastre.



• Ca reacție, noi, democrațiile, trebuie să colaborăm și mai strâns. Securitatea noastră, a României, depinde și de puterea alianțelor pe care le construim. Și de aceea vreau o Românie puternică în Uniunea Europeană și în NATO.

• Românie care își apără cetățenii. O Românie care își respectă angajamentele și o Românie care are un cuvânt de spus în toate deciziile care o privesc. Parteneriatul cu Statele Unite ale Americii trebuie să fie cât mai puternic.

• Mă voi implica personal pentru o cooperare cât mai strânsă între România și Statele Unite ale Americii, atât în securitate, cât și în economie, în condiții avantajoase pentru România.



• Vom continua să sprijinim Ucraina, pentru că a sprijini Ucraina înseamnă a sprijini România.

• Ucrainenii luptă astăzi împotriva unei Rusii care amenință întreaga noastră regiune. Cu cât Ucraina este mai capabilă să se apere și cu cât ține agresorul rus mai departe de frontiera noastră, cu atât noi, aici, în România, suntem mai siguri și știm că locul Republicii Moldova este alături de noi în Uniunea Europeană.

• Vom fi principalul susținător al Republicii Moldova pe acest drum. Pentru reforme în Republica Moldova, pentru dezvoltarea Republicii Moldova și pentru integrarea cât mai rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

• Vreau ca Republica Moldova să devină cât mai curând stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene. Am lucrat pentru a sta 12 ani în Parlamentul European și voi lucra împreună cu dvs.

• Pentru asta, în anii următori, pentru a proteja cetățenii din România. Vrem ca oamenii să se simtă în siguranță aici, acasă, pe stradă și în comunitățile lor.

• De aceea, când sunați la 1, 1 2, ajutorul trebuie să vă găsească și să ajungă cât mai repede. Fiecare cartier și fiecare comună va avea un polițist responsabil nominal de ea. Femeile amenințate trebuie protejate la timp de agresorii.

• Luptăm cu rețelele care exploatează oameni și cu cei care vă fură banii sau datele de pe internet. În lumea online, pericolele sunt la fel de mari ca în lumea reală, offline. Iar pentru a putea trăi în siguranță, trebuie să putem apăra România.



• Ne întărim apărarea împotriva dronelor, avioanelor și rachetelor care ne amenință. Vom dezvolta aici, în România, software-ul pentru dronele produse în țară, fiindcă vrem să folosim priceperea specialiștilor români pentru apărarea noastră. Fiecare leu pentru apărare va avea o țintă clară.

• Vom moderniza bazele unde stau trupele noastre aliate, care ne sprijină și cu Hub-ul European pentru Securitate Maritimă. Vom apăra regiunea Mării Negre.



• Bugetul apărării va crește gradual spre 5% din PIB, legat de echipamente concrete și termene clare și vom investi mai mult pentru a-i proteja pe români. Stimați colegi! Astăzi nu alegem doar un guvern.

• Astăzi alegem o direcție. Alegem cum conducem România, cum ducem România înainte.

• Iar miniștrii pe care îi propun și cu mine suntem pregătiți să ne asumăm această responsabilitate. Zilele acestea s-a vorbit mult despre ce înseamnă să fii un bun român, despre ce înseamnă să fii pro România. Și oamenii au dreptate să ceară asta.

• Cine conduce România trebuie să pună țara mai presus de orice. Cu atât mai mult atunci când ne reprezintă în Europa și în lume.



• Unii încearcă să ne convingă că a fi bun român înseamnă să te faci de râs când ieși în lume, să încalci regulile și să ataci independența justiției.



• Să fii oaia neagră a Europei ca să poți fura acasă fără consecințe, să îndatorezi țara și să aloci resursele fără criterii clare.



• Românii plătesc clientela, clientela încasează, iar ei numesc asta pro România. Eu cred altceva. Pentru mine să fii pro România, să fii un bun român înseamnă să obții rezultate concrete pentru România.

• Să respecți regulile, legile țării și valorile. Se află banii oamenilor. Să aduci investiții, să câștigi respect pentru țara ta și să transformi respectul pe care îl ai în rezultate concrete pentru români. Asta necesită muncă, pregătire și capacitate de a negocia.



• Să negociezi pentru fermierii români, să negociezi pentru fondurile pentru drumuri, școli, spitale, pentru România. Să negociezi mereu pe picior de egalitate. Să aduni în jurul intereselor României voturile de care ai nevoie. Să câștigi.



• Asta am făcut în viața de zi cu zi în Parlamentul European, când am obținut un miliard de euro în plus prefinanțare pentru pnrr, când am obținut 1,2 miliarde de euro în plus pentru Fondul pentru tranziție justă, pentru regiunile cu industriile noastre poluante, să aibă mai multe fonduri europene sau fonduri pentru regiunile afectate de inundații.



• Și acum, cum v-am spus, va trebui, împreună cu viitorul Guvern al României, să apărem în negocieri grele cu guvernele altor state, ceea ce am reușit să obținem în Parlamentul European. Miliarde de euro în plus pentru România în următorii 6 ani.



• Asta înseamnă pentru mine să fii Pro România, să modernizeze țara, să apere munca oamenilor și atunci când îi reprezinți să obții rezultate pentru ei, să întărești România acasă și să îi câștigi respectul în lume.

• Să fii bun român înseamnă să nu stai deoparte.



• Nu poți să ceri schimbare, să aștepți să o facă alții. Eu îmi asum această responsabilitate și vă cer să ne-o asumăm împreună. Lumea nu ne așteaptă, alte țări vor merge înainte.



• Și eu vă invit să mergem și noi înainte pe acest drum. Vreau o Românie care să meargă înainte, o Românie modernă, o Românie prosperă, o Românie, o Românie sigură.



• Și împreună cu echipa pe care v-o propunem astăzi, vă cerem sprijinul pentru acest Guvern, pentru acest program de guvernare, pentru încheierea crizei politice.

Siegfried Mureșan este europarlamentar din anul 2014, mai întâi din partea PMP, iar mai târziu din partea PNL. El a fost aproape complet absent în politica internă românească în ultimul deceniu, iar potrivit europarlamentarului Georgiana Teodorescu, Mureșan are o imagine bună la Bruxelles pentru că este văzut ca omul lui Manfred Weber, liderul PPE.

Componența Guvernului Siegfried Mureșan