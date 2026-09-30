Update: Aflăm dacă trece Guvernul. Mureșan, mesaj pentru Grindeanu. Aici veți găsi informațiile zilei / live text

Premierul desemnat, Siegfried Muresan (ctr.), alaturi de liderii PNL, USR si UDMR, la Palatul Parlamentului.

Senatul și Camera Deputaților se reunesc miercuri în ședință comună pentru a vota programul de guvernare și componența Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Update: Siegfried Mureșan, mesaj pentru Sorin Grindeanu

Într-o postare pe pagina de Facebook, Siegfried Mureșan a anunțat că va merge în Parlament pentru a-și prezenta viziunea, în ciuda solicitărilor lui Sorin Grindeanu de a renunța la mandatul de premier desemnat.

„Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, mi-a cerut în repetate rânduri să întorc spatele Parlamentului, depunându-mi mandatul de prim-ministru desemnat.

Instituția Parlamentului trebuie respectată, nu marginalizată.

Astăzi voi merge în Parlamentul României pentru a prezenta viziunea noastră”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina de Facebook.

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Ședința comună este programată să înceapă la ora 13:00.

În cadrul ședinței comune, Siegfried Mureșan are la dispoziție 30 de minute, repartizate la începutul și la finalul dezbaterilor.

Grupurile parlamentare din Senat și Camera Deputaților beneficiază de un timp maxim stabilit în funcție de numărul membrilor, calculat la cinci secunde pentru fiecare parlamentar. Același criteriu se aplică și deputaților și senatorilor neafiliați.

Astfel, PSD are alocate 11 minute, AUR - opt minute, PNL - şapte minute, USR - cinci minute, UDMR - trei minute, Grupul parlamentar Uniţi pentru România - un minut, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale - un minut, SOS România - un minut, PACE - Întâi România - un minut, senatori şi deputaţi neafiliaţi - două minute.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că actuala criză politică trebuie să se încheie și că alegerile anticipate nu sunt o soluție.

"Este momentul ca această criză politică să se încheie. Este momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul naţional. Alegerile anticipate nu sunt o soluţie, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilităţii şi a neîncrederii şi a cetăţenilor români şi a pieţelor financiare şi, indiferent de ce se va întâmpla, România îşi va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea aceasta", a spus şeful statului.

Din cei 16 membri ai viitorului Cabinet, opt au primit avize favorabile: Tanczos Barna - propus viceprim-ministru, ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; Alexandru Nazare - propus ministru al Finanţelor; Mircea Abrudean - propus viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Interne; Dragoş Pîslaru - propus ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene; Oana Ţoiu - propusă ministru al Afacerilor Externe; Bulcsu Koppany Otvos - propus ministru al Culturii; Cseke Attila - propus ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei; Diana Buzoianu - propusă ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Ceilalţi opt miniştri propuşi au obţinut avize negative. Este vorba despre: Sebastian Burduja - propus ministru al Energiei; Radu Miruţă - propus viceprim-ministru, ministru al Apărării Naţionale; Cătălin Drulă - propus ministru al Transporturilor şi Infrastructurii; Irineu Darău - propus ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului; Raluca Turcan - propusă ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale; Oana Gheorghiu - propusă ministru al Sănătăţii; Andrea Chiş - propusă ministru al Justiţiei; Mihai Dimian - propus ministru al Educaţiei şi Cercetării.