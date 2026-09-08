George Simion: Am pus pe ordinea de zi a Camerei Deputaților legea electorală: 300 de parlamentari

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George Simion, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat, marți, că pe ordinea de zi a Camerei Deputaților a fost depus un proiect de lege ce vizează reducerea numărului de parlamentari la 300 de persoane.

Proiectul, susținut de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) de mai mulți ani, alături de alegerea primarilor în două tururi, a fost anunțat de George Simion, marți, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Tocmai am pus pe ordinea de zi a Camerei Deputaților legea electorală: 300 de parlamentari“, a scris liderul AUR pe Facebook.

Încă de la alegerile parlamentare din 2024, AUR a inclus reducerea numărului de aleși la 300 (299, potrivit unor variante tehnice avizate critic de Consiliul Legislativ) printre prioritățile partidului de reformă a statului. O altă propunere a partidului condus de George Simion a fost revenirea la alegerea primarilor în două tururi, dar și limitarea mandatelor la maxim 2.

Faptul că proiectul anunțat de George Simion a fost pus pe ordinea de zi nu înseamnă că legea a fost adoptată, ci doar că a ajuns în etapa în care parlamentarii vor vota dacă sunt de acord cu ea sau nu. În cazul în care legea va fi votată de o majoritate și promulgată ulterior de președinte, numărul aleșilor din Parlament se va reduce la următoarele alegeri, la finalul anului 2028.

Ilie Bolojan a fost în favoarea reducerii numărului de parlamentari, dar nu a făcut nimic pentru asta

În toamna anului trecut, Ilie Bolojan a precizat că o reducere a numărului de parlamentari la 300 nu ar afecta cu nimic calitatea legislativă. Premierul acum demis preciza că în calitate de președinte al PNL e de părere că trebuie să îşi respecte cuvântul dat electoratului în această privinţă care s-a exprimat la referendumul din 2009.

„Sigur, unii ar fi mai bine reprezentanți, alții mai prost reprezentați. E foarte important să reducem numărul de parlamentari dar să respectăm o pondere normală, așa cum este și astăzi, de reprezentare a minorităților din România.

Nu sunt în un populist. Nu cred că dacă vom avea 300 de parlamentari de mâine în România, totul se va schimba, dar e o formă de respect pentru electorat. Dacă ai spus ceva, e bine să te ții de cuvânt și să faci asta. Și în același timp e o formă de a le arăta o minimă solidaritate, din punctul meu de vedere”, ldeclara Ilie Bolojan la B1TV.

Cu toate acestea, în ultimul an, PNL condus de Ilie Bolojan nu a depus niciun proiect de lege care să aibă în vedere o reducere a numărului de aleși din Parlament.