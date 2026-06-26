Ponta și Chirieac, dialog exploziv despre criza politică. Un blocaj intenționat: Nimeni nu îndrăznește să-i spună domnului președinte adevărul

Victor Ponta, fost premier al României. FOTO: Agerpres

Victor Ponta susține că actualele negocieri politice ar ascunde un blocaj intenționat, cu risc de prelungire a interimatului guvernamental și posibile alegeri anticipate.

Victor Ponta a comentat ultimele evoluții de pe scena politică și a susținut, într-o intervenție la România TV, că desemnarea fulger a lui Siegfried Mureșan și schimbarea de poziție a taberei PNL–USR–UDMR ar avea o miză politică mai amplă decât formarea unui nou guvern. În dialogul cu analistul Bogdan Chirieac la România TV, în cadrul emisiunii "Cutia Neagră" moderată de Silviu Mănăstire, fostul premier a afirmat că actuala putere ar urmări prelungirea interimatului până la intrarea Parlamentului în vacanță, pentru ca ulterior să organizeze eventuale alegeri anticipate.

Potrivit lui Victor Ponta, strategia ar urmări accentuarea crizei politice și economice, inclusiv intrarea României în „junk”, pentru ca responsabilitatea să fie transferată asupra președintelui Nicușor Dan, PSD, AUR și altor actori politici. În opinia fostului premier, acest scenariu ar crea premisele organizării alegerilor anticipate în condiții favorabile actualei puteri, care ar controla în continuare aparatul guvernamental și administrativ.

"Nu vom avea guvern. Vom intra în junk. Vor spune că e din cauza lui Nicușor Dan, a PSD-ului, a AUR-ului"

Victor Ponta: „Cred că nimeni nu îndrăznește să-i spună domnului președinte Nicușor Dan adevărul. Îmi pare rău, nu am fost la consultări, că i-aș fi spus eu tot. PNL-ul și USR-ul nu au absolut niciun interes să se facă un nou guvern. Ei sunt acolo, singuri, la Palatul Victoria. Guvernul german a anulat contractul cu Rheinmetall și a dat României banii în locul lui. Cei din afară care i-au pus în funcții nu-i lasă să plece și nici nu pățesc nimic. Când cineva îi va spune președintelui adevărul și-l va înțelege repede, își va da seama că toată povestea asta cu votăm, nu votăm va continua. Nu vom avea guvern. Vom intra în junk. Vor spune că e din cauza lui Nicușor Dan, a PSD-ului, a AUR-ului, a rușilor, turcilor, tătarilor, ei au mereu o explicație. Acest guvern, într-un picior, trebuie să rămână până la alegerile anticipate ca să organizeze ei alegerile.”

Bogdan Chirieac: „Interesantă informație. Vă așteptați la alegeri anticipate? Adică Bolojan vrea să forțeze scenariul de alegeri anticipate, deși președintele nu vrea.”

Victor Ponta: „Da, știți foarte bine că, dacă organizează alegerile cu prefecții USR, că nu prea sunt prefecți PNL, vă spun, la mine, la Dâmbovița, care are cea mai tare organizație PSD din țară, are primari, dar la prefecți l-au pus pe un domn, instructor auto, ceva, de la USR, vor ieși cum vor ei. Vor să organizeze ei alegerile, iar după o să aflăm că au apărut voturi din diaspora. Știți deja metodele lor.”

Bogdan Chirieac: „Domnule prim-ministru, dați această idee nouă vis-a-vis de alegerile anticipate. Dacă dumneavoastră trageți acest semnal de alarmă, nu cumva PSD va fi obligat să-l voteze pe Siegfried Mureșan ca să nu se ajungă la anticipate? Anticipatele nu sunt în favoarea PSD-ului.”

Victor Ponta: „Dacă PSD-ul l-ar vota pe Mureșan, dar eu nu cred că o să o facă, ar însemna că nu intră în Parlament la următoarele alegeri. Sorin Grindeanu a declarat acum pe Facebook că e dispus să meargă la alegeri anticipate și că nu îi e frică de scenariul acesta. E corect! Eu nu cred că șantajul îi va face să voteze guvernul german Siegfried-Klaus-Fritz. Au mai fost capitole în istorie când am capitulat în fața nemților, atât în Primul Război Mondial, cât și în al Doilea, când ne-am dat cu ei. Niciodată nu ne-a fost bine cu ei. Nu cred că PSD-ul va face o asemenea greșeală, pentru că orice votant PSD va spune: 'E clar că vă e frică, ne-ați vândut și atunci vom vota cu AUR'. PSD are altă soluție foarte simplă. Trebuie să-i spună președintelui: 'Lăsați-ne să facem majoritate'.

PSD poate să o facă. Au 128 ei singuri și mai găsesc până la 233. (...) Dacă noi îl propunem pe unul ca Siegfried Mureșan, care pe Facebook s-a bucurat că îl arestează pe Trump, l-a certat pe Trump Jr. de ce a vorbit de anularea alegerilor, atunci înseamnă că ne rupem de americani. Credeți că Donald Trump, Don Jr., Marco Rubio, Vance o să zică: 'Ne-a înjurat Siegfried pe Facebook, dar hai să ne rugăm de el că poate vrea să fie partener cu noi'. Propunerea lui Mureșan este una, evident, anti-americană, care să ne arunce într-o singură variantă. Eu cred că interesul fundamental al României este să nu fie doar cu Uniunea Europeană și fără America, să nu fie doar cu America, fără Europa, și să stea pe două picioare. Propunerea cu Mureșan ne taie un picior, piciorul cu America. Nu e o propunere făcută de români. Românii nu ar face așa ceva.”

Bogdan Chirieac: „Credeți că nu sunt șanse ca România să aibă un guvern? Se pare că se conturează varianta cu Siegfried Mureșan.”

Victor Ponta: „Nu și vă explic de ce. Am explicat ceva similar și într-o emisiune cu dumneavoastră. Am explicat că nu trece guvernul Veștea pe matematică parlamentară. Așa a fost și o explic la fel și acum. În afară de PNL, atenție, nu toți, din cei 74 vor vota cu Mureșan 60. Useriștii sunt 59, iar UDMR e alături de ei și sunt puțini. Nu vor mai obține alt vot. Ei știu că nu vor trece guvernul. Ei își închipuie că blochează tot, marți intră Parlamentul în vacanță, rămâne domnul Bolojan cu useriștii, nu mai are alți miniștri, Predoiu cu Nazare sunt și ei trădători, chiar dacă sunt miniștri, pentru că au vrut cu Veștea, și se vor ocupa mai departe de ce au de făcut. În toamnă, când vor fi alegeri, ei le vor organiza. Distrugerea economică și socială a României nu va mai putea fi evitată dacă rămânem cu acest guvern Bolojan.”

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