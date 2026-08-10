Un sens giratoriu îi scoate din minți pe șoferi în Carei / video

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Un sens giratoriu din orașul sătmărean Carei îi scoate din minți pe șoferi, în special pe cei de autobuz, care sunt nevoiți să facă mai multe manevre pentru a putea să iasă din intersecție

Șoferii de vehicule mari care au ajuns în această perioadă în Carei, județul Satu Mare, au avut parte de o adevărată surpriză pe DN19. Un sens giratoriu nou apărut, cu formă liniar-ovală în loc de rotundă, le-a dat bătăi de cap, potrivit Observator.

Sensul nu poate fi traversat dintr-o singură mișcare de volan, mai ales de mașinile mari, iar șoferii sunt nevoiți să facă 3-4 manevre pentru a putea să iasă din intersecție.

„Atunci când 'optimizarea rutieră' se face din birouri, fără legătură cu realitatea din teren“, se arată în mesajul care a însoțit clipul inițial.

În timp ce unii dintre internauți au criticat autoritățile pentru modul în care au construit intersecție, alții i-au găsit vinovați pe șoferi și i-au considkerat neprofesioniști.

„Giratoriul este gândit de o minte luminată cu lanterna, dar și clipul ăsta zici că este făcut special pentru rețelele sociale. Șoferul trebuia să vadă că nu are loc înainte să încerce întoarcerea și să vină mai în față pentru a vira. Nu știu dacă ar fi reușit din prima, dar sigur din maxim 2, nu nouă“, se arată într-un comentariu.

Potrivit Primăriei Carei, lucrarea nu este încă finalizată, sensul giratoriu nu are recepţia făcută, motiv pentru care nu-şi asumă întreaga răspundere pentru îngreunarea traficului.

Orașul din România transformat într-un sens giratoriu. Titi Aur: De ce se circulă extraordinar, în ciuda faptului că e foarte aglomerat

Când vine vorba de sensuri giratorii, majoritatea șoferilor le preferă în locul intersecțiilor clasice fiindcă fluidizează mult mai bine traficul și șoferii câștigă minute bune în deplasările prin orașe. Un exemplu de succes în acest sens este Brașovul, unde, în ciuda aglomerației, „se circulă extraordinar“, potrivit lui Titi Aur.

„Traficul aglomerat din Capitală, dar nu numai, ar putea fi rezolvat cumva, pentru că sunt orașe în România care au un trafic destul de lejer, în ciuda unui număr destul de mare de mașini, că nu doar în București sunt multe mașini și mulți oameni“, a spus jurnalistul Florin Răvdan.

„Dacă ne uităm la știri dimineața, sau la cum arată hărțile la orele de vârf, cu multe artere de circulație înroșite - În București, Constanța, Iași, Timișoara - în cazul Brașovului, acesta nu e roșu. De ce nu e roșu?

Acum niște ani buni, prin 2003 - 2004, s-a făcut o investiție. Consiliul Județean a plătit o echipă care a realizat un proiect de sistematizare al Brașovului. Anterior, Brașovul era un oraș imposibil - pe Strada Lungă, prin Centru, pe Calea București efectiv nu puteai să circuli. Când ajungeai în Brașov, mai ales dacă era într-un weekend sau de sărbători, era nebunie, nu puteai să circuli.

S-a făcut o sistematizare adevărată a orașului - practic s-a făcut, impropriu spus, un sens giratoriu mare - dar gândită foarte bine, aplicată pe mai multe mandate - nu a fost o ambiție politică - iar în Brașov se circulă extraordinar de bine raportat la cât este de aglomerat, pentru că este în centrul țării, este un oraș turistic și industrial“, a spus Titi Aur.