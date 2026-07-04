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Lecţia învăţată de Titi Aur la şcoala de şoferi "acum 1000 de ani". Manevra pe care toţi şoferii trebuie să o facă în intersecţii

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 04 Iul 2026
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ChatGPT Image 2 iul. 2026, 18_30_13
Fotografie generată cu CHATGPT

Titi Aur a explicat, la DC Conducem, care este manevra pe care toţi şoferii trebuie să o facă în intersecţii. Acesta spune că lecţia a învăţat-o încă din şcoala de şoferi.

Totul a plecat de la un clip video în care un şofer care trece pe culoarea verde a semaforului aproape loveşte un autoturism care venea din partea dreaptă şi care, evident, a trecut pe culoarea roşie a semaforului. 

"Eu am învățat de la școala de șoferi, de acum 1.000 de ani: când treci prin intersecție trebuie să reduci viteza și să fii atent, indiferent dacă ai sau dacă nu ai prioritate.

Dacă n-ai prioritate cu atât mai mult, că trebuie să acorzi prioritate. Dar și dacă ai prioritate, trebuie să reduci viteza și să te pui în afara oricărui pericol", a explicat specialistul.

"Ar trebui să preferi să fii fraierul din intersecţie"

"în primul rând trebuie să-ți păzești pielea tu, adică să zici: „Trebuie să fiu în siguranță”. Ar trebui să preferi să fii fraierul din intersecție, cel care a redus mai mult sau care a fost mai prudent decât trebuie, decât să fii cel care a fost lovit. Am tot comentat aici tot felul de accidente, cu vizibilitate redusă din cauza autobuzului, cu intersecţii în care nu se vede nimic stânga-dreapta de maşini parcate, etc.

Asta înseamnă, până la urmă, conducere defensivă, preventivă, anticipativă, sigură — cum vreți să-i spunem, denumirea e mai puțin importantă, important e să ajungi în siguranță la destinaţie", a declarat Titi Aur la DC Conducem. 

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