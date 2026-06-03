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DCNews Stiri Maşină lovită în intersecţie de un TIR care a trecut pe roşu. Titi Aur, concluzie amară: Când ai verde, nu înseamnă că ai şi prioritate

EXCLUSIV Maşină lovită în intersecţie de un TIR care a trecut pe roşu. Titi Aur, concluzie amară: Când ai verde, nu înseamnă că ai şi prioritate

Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 03 Iun 2026
imagine cu un accident Foto cu caracter ilustrativ: Freepik
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Un autoturism a fost izbit în plin într-o intersecţie de un TIR care a trecut pe culoarea roşie a semaforului.

Am discutat imaginile la DC Conducem, alături de Titi Aur, specialist în conducerea defensivă. Iată ce a spus acesta. 

"Când vorbim de trecerea prin intersecție, noi (n.r. din conducerea defensivă) spunem mai în glumă, mai în serios: când treci pe roșu, ai o șansă, când treci pe verde, s-ar putea să treacă un șofer profesionist. Șoferul camionului face parte, și la propriu și la figurat, dintre șoferii profesioniști. Adică, cum să oprească el la roșu, ditamai camionul? Dar el are dreptate și vă spun de ce are dreptate: că la viteza pe care o avea acolo, probabil 90 km/h, că mai mult nu voia camionul, când s-a pus semaforul pe roșu, a fost prea brusc pentru el ca să mai oprească. Ghinionul a fost că chiar atunci mai trecea o mașină regulamentar", a comentat Titi Aur la DC Conducem.

Concluzie amară: Când ai verde, nu înseamnă că ai şi prioritate

Titi Aur a tras şi concluzia amară după ce a văzut imaginile accidentului. 

"Ce concluzie trag eu de aici? Când ai verde – că ești pieton sau că ești șofer – nu înseamnă că ai și prioritate. Adică ai prioritate legală, dar nu înseamnă că ți se acordă prioritate. Deci atenție: faptul că ai verde nu înseamnă că ceilalți opresc", a explicat Titi Aur. 

Cum s-a ajuns, de fapt, la accident

Titi Aur a explicat, pas cu pas, ce a fost în mintea şoferului de TIR care a provocat accidentul. 

"De fapt, psihologic, s-a întâmplat așa: a trecut camionul din față la limită, cel din spate, care mergea cu viteză mare – că așa merg ei prin localitate – n-a mai ținut cont că s-a schimbat semaforul. Mergea într-un fel în coloană; în mintea lui era așa, ca într-o coloană oficială. Trece coloana, trecem toți, nu contează semafoarele. Și fiind neatent, asumându-și asta, s-a întâmplat ce vedem aici. Șoferul cu mașina albă a trecut pe verde crezând că verdele înseamnă că oprește toată lumea şi el primeşte prioritate. Uite că nu e chiar așa.

Deci sunt situații din traficul nostru din România, de acest gen, pentru că șoferii sunt inconștienți, și aici mă refer la șoferul de camion. Șoferul de mașină mică, da, n-a ținut cont, în fine, și el e vinovat defensiv că nu s-a uitat după colț, dar totuși a trecut pe verde plin, adică avea verde de mult. Putea să treacă teoretic liniștit. În România nu trebuie să fii neapărat liniștit dacă ești pe verde", a concluzionat Titi Aur. 

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accident auto
tir
intersectie
titi aur
dc conducem
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Comentarii (1)

AB   •   03 Iunie 2026   •   22:21

Cum sa fie vinovat si cel care a traversat pe culoarea verde a semaforului ? Bai Titi Aur, iti dai seama ce spui ?

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