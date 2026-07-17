Criza motorinei se adâncește: România importă la nivel record prin Constanța, în timp ce rafinăria Petrotel rămâne închisă, iar Oil Terminal e sufocat logistic

Consum carburanți/Preț la pompă. Sursa foto: Agerpres

România își asigură în prezent aproximativ jumătate din necesarul de motorină din importuri, pe fondul închiderii prelungite a rafinăriei Petrotel Lukoil de la Ploiești și al restricțiilor de livrare impuse de rafinăriile locale, au declarat surse din piața petrolieră.

La începutul războiului din Iran, ministrul Energiei de la acel moment, Bogdan Ivan, spunea public că redeschiderea Lukoil este o prioritate și chiar anunța cu fast pe contul lui de facebook că a obținut în urma unei vizite la SUA o derogare pentru a redeschide fără sacțiuni rafinaria Petrotel. Importurile prin portul Constanța au depășit în iulie 400.000 de tone de motorină, un record de la începutul anului, însă capacitatea logistică a Oil Terminal dă semne clare de suprasolicitare, cu cozi mari la încărcarea camioanelor-cisternă și restricții de circulație pentru trenuri.

Situația vine într-un moment în care piața globală a produselor petroliere traversează cea mai severă criză de aprovizionare din ultimii ani, după închiderea repetată a Strâmtorii Ormuz, atacurile asupra rafinăriilor rusești și interdicția totală a Rusiei la exportul de motorină.

Petrotel, închis fără perspectivă clară de repornire

Rafinăria Petrotel Lukoil de la Ploiești rămâne oprită, fără un orizont de timp clar pentru reluarea producției. Dispariția acestei capacități de rafinare de pe piața internă a mutat brusc presiunea pe importuri: cererea de motorină a României este acoperită în prezent în proporție de circa 50% din surse externe, în special prin terminalul de la Constanța, operat de Oil Terminal.

Rafinăriile rămase în funcțiune în România, deși practică în continuare cele mai mici prețuri din piață, au impus restricții la încărcare, în special pentru segmentul en gros din cauza cererii prea mari. Distribuitorii și marii consumatori sunt astfel împinși către produsul din import, mai scump și dependent de un lanț logistic tot mai aglomerat.

Oil Terminal, sub presiune: cozi la camioane, restricții la trenuri

Volumul record de motorină importată prin Constanța, peste 400.000 de tone doar în luna iulie, a scos la iveală limitele infrastructurii logistice. Potrivit informațiilor din piață, la Oil Terminal se formează cozi mari la încărcarea camioanelor-cisternă, iar circulația trenurilor de marfă către terminal este supusă unor restricții care încetinesc suplimentar fluxul de produs către depozitele din țară.

Problema este agravată de sezonul agricol. Perioada de vară și până în octombrie aduce un vârf de consum determinat de campaniile agricole, recoltat, arat, transport de cereale, astfel încât cererea de motorină este acum semnificativ mai mare decât în martie-aprilie, când Strâmtoarea Ormuz a fost blocată pentru prima dată. Cu alte cuvinte, al doilea șoc de aprovizionare lovește piața exact în momentul în care aceasta are cea mai mare nevoie de combustibil.

Contextul global: rezervele de produse s-au consumat, riscul întârzierilor crește

O analiză publicată de Financial Times arată că, la nivel global, o parte importantă din stocurile de produse rafinate a fost deja consumată în lunile de criză, iar riscul întârzierilor în aprovizionare crește pe măsură ce lanțurile logistice se reconfigurează.

Piața mondială a motorinei este lovită simultan de trei șocuri majore: re-închiderea Strâmtorii Ormuz, amenințările reînnoite ale rebelilor houthi la adresa navigației din Marea Roșie și interdicția totală impusă de Rusia la exportul de motorină, decisă la începutul lunii iulie după atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor-cheie. Rusia exportă în mod normal aproape jumătate din motorina pe care o produce și asigură circa 12% din exporturile mondiale, fiind al doilea furnizor global după Statele Unite.

Analiștii Oxford Economics avertizează asupra unui „risc în creștere de penurii acute de motorină”, care ar putea afecta transportul de marfă, agricultura și producția industrială. În Europa, regiune structural deficitară la motorină și dependentă de importuri, cotațiile futures au atins în primăvară maxime nemaiîntâlnite din 2022, depășind la un moment dat echivalentul a 200 de dolari pe baril.

Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat că, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă, economiile globale ar putea resimți dificultăți majore de aprovizionare în „săptămâni, nu luni”.

Ce înseamnă pentru România

Pentru piața românească, combinația este una dificilă. Capacitate internă de rafinare redusă, dependență de importuri la un nivel fără precedent în acest an, o infrastructură portuară și feroviară care funcționează la limită și un context internațional în care motorina a devenit cel mai disputat produs petrolier. În lipsa repornirii Petrotel sau a unei decongestionări rapide a fluxurilor prin Constanța, presiunea pe prețuri și riscul unor sincope punctuale de aprovizionare, în plin sezon agricol, rămân ridicate.