Șarpe de 1,5 metri, capturat pe o plajă din Venus. Intervenție de urgență a jandarmilor / VIDEO

Șarpe găsit pe plajă. Sursa foto: Captură video Litoralul Online, Facebook

Un șarpe de aproximativ 1,5 metri a fost capturat vineri dimineață de jandarmi, după ce a fost observat printre șezlongurile de pe o plajă din stațiunea Venus.

Vineri dimineață, în jurul orei 08:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța au intervenit pe o plajă din stațiunea Venus, după un apel la 112.

Un șarpe de aproximativ 1,5 metri a fost observat printre șezlonguri, iar autoritățile au fost solicitate să intervină.

Jandarmii au reușit să captureze șarpele în condiții de siguranță, fără a pune în pericol persoanele aflate în zonă, potrivit IJJ Constanța, citat de ziuadeconstanța. Reptila a fost transportată și eliberată în habitatul său natural, într-o zonă sigură și retrasă, departe de zonele populate.

Intervenția jandarmilor s-a încheiat fără incidente, iar pericolul pentru persoanele aflate pe plajă a fost înlăturat în condiții de siguranță.

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