Un TIR a lovit o maşină de poliţie pe DN1, la Buşteni. Şoferul nu a oprit la semnalele agenţilor şi a refuzat să coboare din cabină. Au intervenit forţele speciale

Poliție. Sursa foto: Freepik

Forţele speciale au intervenit după ce un TIR a lovit o maşină de poliţie pe DN1. Şoferul nu oprise la semnalele agenţilor şi a refuzat apoi să iasă din cabină.

O autospecială de Poliţie a fost acroşată, joi, pe DN 1, la Buşteni, de un TIR al cărui şofer a refuzat să oprească la semnalele poliţiştilor, care au fost sesizaţi cu privire la faptul că acesta şi-a schimbat traseul şi manifestă un comportament neobişnuit.

"Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova au intervenit pentru gestionarea unei situaţii operative produse pe Drumul Naţional 1, în zona oraşului Buşteni. Sesizarea a fost făcută de administratorul unei societăţi comerciale de transport, care a informat poliţiştii că un angajat, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, şi-ar fi modificat nejustificat traseul şi ar manifesta un comportament neobişnuit", informează IJP Prahova.

Şoferul nu a vrut să oprească la semnalele agenţilor şi a continuat să meargă spre Ploieşti, dinspre Braşov.

"Ulterior, acesta a oprit în zona unui centru comercial din oraşul Buşteni, iar în momentul în care poliţiştii au încercat să îl determine să coboare din autovehicul, ar fi pus în mişcare ansamblul de vehicule şi ar fi acroşat uşor o autospecială de Poliţie. În urma incidentului au fost înregistrate doar pagube materiale", precizează sursa citată.

Jandarmii şi alte structuri de intervenţie au fost chemaţi la acest caz. În plus, a venit şi un negociator al Poliţiei Române.

În urma intervenţiei, bărbatul a fost extras din cabina autovehiculului în siguranţă şi se află în prezent în custodia poliţiştilor.

În continuare, poliţiştii efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, precum şi pentru clarificarea motivelor care au condus la manifestarea acestui comportament, mai transmite IJP.

Traficul rutier în zonă este reluat în condiţii normale.