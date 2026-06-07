O femeie și familia ei, împușcați pe stradă de fostul iubit, în Lupeni. Momentul prinderii agresorului VIDEO

”Politiștii din municipiul Lupeni au fost sesizati, la data de 7 iunie a.c., cu privire la faptul că un barbat ar fi executat focuri de armă spre mai multe persoane din municipiul Lupeni.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de poliție, alături de echipajele SMURD și alte structuri specializate de intervenție, care au contribuit la acordarea asistenței medicale și la securizarea zonei.

S-a intervenit cu 2 ambulante SMURD si cu o Autospecială pentru Transport Personal si Victime Multiple. Din primele verificări, 4 victime au fost transportate la spital” anunță Poliția.

Cel care a tras este fostul iubit al unei femei care se afla în mașină, alături de familia ei. După atac, el a fugit, fiind căutat mai multe ore. În cele din urmă a fost găsit de polițiști.