Norvegia va depune o plângere oficială la FIFA după decizia controversată în cazul Balogun

Folarin Balogun; Foto: Agerpres

Norvegia va sesiza oficial FIFA în cazul lui Folarin Balogun.

Preşedinta Federaţiei Norvegiene de Fotbal, Lise Klaveness, a anunţat joi că va depune o plângere oficială la FIFA cu privire la afacerea Folarin Balogun, scrie DPA, citată de Agerpres.

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat pe preşedintele FIFA, Gianni Infantino, în timpul recentei Cupe Mondiale pentru a cere revizuirea cartonaşului roşu primit de atacantul american Folarin Balogun.

Eliminat în timpul meciului din 16-imile de finală împotriva Bosniei-Herţegovina, atacantul american a văzut cum suspendarea sa pentru meciul din optimile de finală împotriva Belgiei a fost transformată de Comisia de Disciplină a FIFA într-o "suspendare condiţionată pentru un meci, cu o perioadă de probă de un an".

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Gianni Infantino, din nou în centrul criticilor

Preşedintele Infantino a spus că nu are nicio legătură cu decizia luată la cererea lui Trump. Majoritatea experţilor au fost de acord că eliminarea lui Balogun a fost dură, dar controversa a dominat a doua jumătate a turneului.

Acum, Klaveness a criticat oficialii FIFA într-un interviu acordat ziarului Times din Marea Britanie şi i-a acuzat că vor să muşamalizeze cazul. Ea i-a cerut lui Infantino să recunoască faptul că decizia Balogun a fost o eroare.

Klaveness a fost un critic constant al FIFA şi al lui Infantino, care este cu toate acestea popular în afara Europei pentru extinderea Cupei Mondiale masculine la 48 de echipe şi se aşteaptă să fie reales anul viitor cu o susţinere clară.

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