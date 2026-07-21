Vinicius Jr., aproape de nerecunoscut după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială. Ce procedură estetică și-a făcut FOTO

Fotbalistul Vinicius jr. Sursa foto: Agerpres

Vinicius Jr. a atras atenția fanilor după ce a apărut cu un look vizibil schimbat, la scurt timp după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială 2026.

Vinicius Junior a apărut cu un aspect vizibil schimbat după ce, potrivit presei internaționale, a apelat la o procedură estetică în urma eliminării Braziliei de la Cupa Mondială 2026.

Imagini cu atacantul lui Real Madrid au început să circule pe internet după ce acesta a vizitat o clinică din Goiania, Brazilia. Modificările trăsăturilor feței au atras imediat atenția fanilor, unii afirmând că fotbalistul în vârstă de 26 de ani este aproape de nerecunoscut.

Ce intervenție și-a făcut Vinicius Jr.

Procedura a fost realizată de medicul dermatolog Alessandro Alarcão, care a călătorit din Miami în Brazilia special pentru această intervenție, potrivit publicației TMC citată de Marca.

Este vorba despre o armonizare a bărbiei, o procedură estetică ce folosește fillere pentru remodelarea conturului feței, fără a implica o intervenție chirurgicală clasică.

Conform informațiilor apărute în presă, Vinicius și-a dorit o definire mai pronunțată a bărbiei și a liniei maxilarului. Fotografiile realizate după procedură arată o parte inferioară a feței mult mai bine conturată decât cea cu care fanii erau obișnuiți în timpul Cupei Mondiale.

Vinicius jr. înaintea procedurii estetice

Fotbalistul a fost fotografiat la clinică imediat după intervenție. Eventualele umflături vizibile în imaginile inițiale ar putea face ca aspectul său final să fie diferit după dispariția inflamației, potrivit sursei citate anterior.

Imagini după procedura estetică

Trending Photos: Brazil and Real Madrid star, Vinicius (Vini Jr) underwent a chin harmonization procedure in Goiânia, debuting new bold look, ahead of the 26/27 football season, per @tmcesporte pic.twitter.com/CcuUrHzYWm — Trending Explained (@TrendingEx) July 21, 2026

„Vini” a avut mai mult timp liber după eliminarea de la CM 2026

Procedura estetică a avut loc la scurt timp după cea mai timpurie eliminare a Braziliei de la Cupa Mondială din 1990 încoace.

Brazilia a fost învinsă de Norvegia în optimile de finală, însă Vinicius a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei. El a încheiat turneul cu patru goluri și o pasă decisivă în cinci meciuri.

Atenția se mută acum asupra revenirii sale la Real Madrid, unde urmează să înceapă pregătirea de presezon. Atacantul mai are doar un an de contract, ceea ce a alimentat speculațiile potrivit cărora Real Madrid ar putea lua în calcul o vânzare pentru a evita pierderea sa gratuită la expirarea înțelegerii.

Totuși, președintele clubului, Florentino Perez, a declarat public că atât clubul, cât și jucătorul își doresc continuarea colaborării.