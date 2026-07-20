Casa Regală a Spaniei a felicitat "La Furia Roja" după câştigarea titlului mondial

Sursa: Agerpres

Casa Regală a Spaniei a reacţionat la scurt timp după ce Spania a câştigat al doilea titlu mondial din istoria sa. Spania a învins Argentina cu scorul de 1-0 la New York, în finala CM2026.

"Aţi dus numele Spaniei pe cele mai înalte culmi", a transmis, luni, Casa Regală a Spaniei, la scurt timp după victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale de fotbal 2026 împotriva Argentinei (1-0), disputată duminică, relatează AFP.

"Această stea este răsplata unui parcurs pe cât de lung, pe atât de solicitant, realizat prin efort, sacrificiu, perseverenţă şi o dăruire exemplară în fiecare meci", a continuat Casa Regală pe contul său de X.

Apoi a adăugat: "Astăzi sărbătorim un titlu. Mâine vom celebra o legendă".

Selecţionata Spaniei a câştigat al doilea său titlu mondial la fotbal, după ce a învins Argentina cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), după prelungiri, duminică, în finala turneului găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Ferran Torres a marcat singurul gol

Campioana europeană en titre a învins campioana mondială prin golul lui Ferran Torres (106), la capătul unui meci pe care l-a dominat autoritar şi în care sud-americanii nu aveau niciun şut la poartă până la deschiderea scorului şi nu au tras pe spaţiul porţii nici după aceea.

Spania obţine al doilea său titlu mondial la 16 ani de la primul, câştigat în Africa de Sud, 1-0 cu Olanda, tot după prelungiri, printr-un gol înscris de Andres Iniesta.

La Roja a avut prima ocazie de gol prin Yamal (5), cu un şut din unghi, după o combinaţie cu Olmo, dar Dibu Martinez a apărat. Oyarzabal (39) a şutat de la 18 metri, dar goalkeeper-ul lui Aston Villa a fost la post. Cucurella (43) a şutat de la 20 de metri, însă imprecis.

În repriza secundă, dominarea ibericilor s-a accentuat, dar, rând pe rând nu au reuşit să îl învingă pe Emiliano Martinez jucători ca Baena (46), Olmo (64), Ferran Torres (67), Pedri (77), Cubarsi (77), Laporte (81), Nico Williams (90+3), Yamal (90+8).

În min. 90+3, Fernandez a făcut un fault la Cubarsi la centrul terenului şi a primit al doilea cartonaş galben.

În prelungiri, Martinez a salvat golul şi la lovitura de cap a lui Nico Williams (93). Atacantul lui Athletic Bilbao a reuşit să înscrie (96), dar golul a fost anulat pentru un fault comis de Merino la Otamendi.

Merino a ratat o mare ocazie de gol (103) reluând cu capul de la 7 metri lângă poartă.

Golul de titlu mondial s-a marcat în min. 106, când Pedro Porro a trimis o centrare în careu, Nico Williams a întors cu capul, iar Ferran Torres a şutat sub transversală.

Deşi aflată în zece oameni, Argentina s-a aruncat disperată în atac şi a avut două şanse de a înscrie. Senesi (120) a reluat din careul mic centrarea lui Simeone, dar mingea a fost deviată în corner, iar Giuliano Simeone (120+2) a şutat de la 10 metri din voleu peste poartă.