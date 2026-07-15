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DCNews Sport Cupa Mondială 2026 Anglia - Argentina, semifinale CM2026. Bellingham sau Messi? Aflăm a doua finalistă. LIVETEXT de la 22:00

Anglia - Argentina, semifinale CM2026. Bellingham sau Messi? Aflăm a doua finalistă. LIVETEXT de la 22:00

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 15 Iul 2026
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Starul argentinian Lionel Messi, la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Anglia şi Argentina se înfruntă în a doua semifinală de la CM2026.

Meciul este transmis în format LIVETEXT pe DC News de la ora 22:00. 

Rivalitatea dintre cele două formaţii este una istorică, mai ales după episodul "Mâna lui Dumnezeu", când Diego Armando Maradona a marcat cu mâna în poarta Angliei. 

Argentina a câştigat toate meciurile de la CM2026, precum şi ultimele 12 partide de la turneele finale. În fazele eliminatorii, însă, Argentina a avut viaţă grea cu Capul Verde, pe care a eliminat-o după prelungiri. Apoi a obţinut o victorie la limită, scor 3-2, cu Egipt, după ce a fost condusă cu 2-0, iar în sferturile de finală a trecut tot după prelungiri de Elveţia. 

Argentina este, însă, cea mai ofensivă echipă de la CM2026, marcând 17 goluri până acum. 

Meciul de miercuri seară va fi al şaselea dintre cele două naţionale la turneele finale de Campionat Mondial. În total au fost 14 partide între cele două naţionale, iar Anglia a pierdut doar 3 dintre acestea. Două înfrângeri au venit, însă, la Cupa Mondială, în 1986 şi 1998. 

Vă vom ţine la curent cu toate detaliile. 

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