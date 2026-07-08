CM 2026: Elveția, în sferturi, după eliminarera Columbiei la loviturile de departajare

Sursa foto: www.fifa.com

Selecționata Elveției s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins Elveția cu 4-3 la loviturile de departajare.

Elveția atinge sferturile pentru prima oară de la ediția din 1954 și va înfrunta Argentina, la Kansas City, pe 11 iulie.

Columbia a fost echipa care a atacat mai mult, care a creat mai mult, dar Nati a arătat că este o echipă solidă și mai lucidă în momentele importante, precum loviturile de departajare. Pentru elvețieni au transformat Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten și Ruben Vargas, care l-a învins în momentul decisiv pe ... Camilo Vargas. A ratat doar Manuel Akanji. De la columbieni au înscris Juan Quintero, Jaminton Campaz și Lui Diaz, în timp de Davinson Sanchez și Cucho Hernandez au ratat, șutul ultimului fiind apărat de Gregor Kobel.

Într-un joc destul de închis, cu puține ocazii mare, sud-americanii au avut prima șansă notabilă, prin Puerta (21), al cărui șut cu efect de la 16 metri a fost respins de Kobel.

Echipa din Țara Cantoanelor a avut și ea două oportunități în prima repriză, dar Camilo Vargas a apărat mingile trimise din unghi de Rieder (30) și Ndoye (32).

Rieder a trimis în plasa laterală din lovitură liberă (53), în repriza secundă, iar Diaz a șutat din întoarcere (60), la poarta cealaltă, dar Kobel a reținut.

În prelungiri, odată cu oboseala, s-au înmulțit și ocaziile de gol, Cafeteros avându-le pe cele mai mari. Lucumi (99) trimis mingea în transversală cu o lovitură de cap din 6 metri, după un corner executat de Quintero. Campaz a tras de la 25 de metri (101), iar Kobel a respins cu emoții.

Echipa antrenată de Murat Yakin a trecut pe lângă gol prin Amdouni (104), care a tras din întoarcere de la 10 metri, dar Camilo Vargas a apărat.

Quintero (112) și Xhaka (114) au fost impreciși de la distanță, dar Campaz (115) a ratat, singur cu portarul, șansa de a aduce victoria și calificarea echipei sale, după o greșeală a lui Xhaka.

Acesta a fost al șaselea meci de la CM 2026 care a ajuns în prelungiri (primul din optimi) și al patrulea care a avut nevoie și de lovituri de departajare.

Elveția a pierdut doar unul din ultimele sale 19 meciuri.

Elveția - Columbia 0-0, după prelungiri; 4-3, la loviturile de departajare

Au executat în ordine loviturile de departajare: Juan Quintero 0-1 (gol), Granit Xhaka 1-1 (gol), Davinson Sanchez 1-1 (ratare - bară), Zeki Amdouni 2-1 (gol), Jaminton Campaz 2-2 (gol), Manuel Akanji 2-2 (ratare - șut peste), Cucho Hernandez 2-2 (ratare - apără Gregor Kobel), Cedric Itten 3-2 (gol), Luis Diaz 3-3 (gol), Ruben Vargas 4-3 (gol).

Vancouver, BC Place de Vancouver: 52.497 spectatori

Cupa Mondială 2026 - optimi de finală

Au evoluat echipele:

Elveția: 1. Gregor Kobel - 6. Denis Zakaria (3. Silvan Widmer, 87), 4. Nico Elvedi, 5. Manuel Akanji, 13. Ricardo Rodriguez (2. Miro Muheim, 71) - 14. Ardon Jashari (15. Djibril Sow, 46), 10. Granit Xhaka (căpitan), 8. Remo Freuler - 11. Dan Ndoye (17. Ruben Vargas, 90+1), 7. Breel Embolo (26. Cedric Itten, 87), 22. Fabian Rieder (23. Zeki Amdouni, 103). Selecționer: Murat Yakin.

Rezerve neutilizate: 12. Yvon Mvogo, 21. Marvin Keller - 18. Eray Comert, 24. Aurele Amenda, 16. Christian Fassnacht, 19. Noah Okafor.

Columbia: 12. Camilo Vargas - 2. Daniel Munoz, 23. Davinson Sanchez, 3. Jhon Lucumi (13. Yerry Mina, 119), 17. Johan Mojica - 16. Jefferson Lerma (6. Richard Rios, 82) - 14. Gustavo Puerta, 11. Jhon Arias (21. Jaminton Campaz, 65) - 10. James Rodriguez (căpitan; 20. Juan Quintero, 66), 25. Luis Suarez (19. Cucho Hernandez, 82), 7. Luis Diaz. Selecționer: Nestor Gabriel Lorenzo.

Rezerve neutilizate: 1. David Ospina, 24. Alvaro Montero - 4. Santiago Arias, 18. Willer Ditta, 22. Deiver Machado, 5. Kevin Castano, 8. Jorge Carrascal, 15. Juan Portilla, 9. Jhon Cordoba, 26. Andres Gomez.

Arbitru: Ivan Barton (El Salvador); arbitri asist: David Moran (El Salvador), Antonio Pupiro (Nicaragua); al patrulea oficial: Katia Garcia (Mexic); arbitru asistent de rezervă: Sandra Ramirez (Mexic)

Arbitru video: Guillermo Pacheco (Mexic); arbitri asistenți: Armando Villarreal (SUA), Ivan Bebek (Croația)

Cartonașe galbene: Xhaka (51), Zakaria (59), Suarez (60), Sanchez (94), Muheim (105). (Agerpres)



