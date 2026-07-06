Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Sport Cupa Mondială 2026 CM 2026. Anglia, în sferturi,  după victoria împotriva Mexicului, pe Mexico City Stadium

CM 2026. Anglia, în sferturi,  după victoria împotriva Mexicului, pe Mexico City Stadium

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 06 Iul 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News
Fotbal2
Sursa foto: www.fifa.com

Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după o victorie în faţa Mexicului, cu scorul de 3-2 (2-1), duminică, pe Mexico City Stadium

Anglia s-a impus prin golurile marcate de Jude Bellingham (36, 38) şi Harry Kane (60 - penalty), deşi a jucat aproape o repriză în zece oameni, iar în sferturile de finală va juca împotriva Norvegiei. Golurile gazdelor au fost reuşite de Julian Quinones (42) şi Raul Jimenez (69 - penalty).

Mexicanii au luptat până la ultima picătură de energie pentru a trimite meciul în prelungiri, dar au făcut-o haotic, fără inspiraţie, nereuşind să spargă reduta englezilor. El Tri a avut prima ocazie a meciului prin Jimenez (15), care a reluat din plonjon cu capul, însă Pickford a respins. 

Reprezentativa Albionului a replicat prin Gordon (26), al cărui şut din unghi a fost apărat de Rangel. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a sancţionat erorile defensivei mexicane de două ori în decurs de trei minute, prin Jude Bellingham, care a marcat în min. 36, cu un plonjon din colţul careului mic, la centrarea lui Saka, şi în min. 38, din centrarea lui Kane, după o minge pierdută de gazde la centrul terenului.

Jude Bellingham a ajuns la cinci goluri marcate la Cupa Mondială, la egalitate cu Geoff Hurst şi devansat doar de Harry Kane (14) şi Gary Lineker (10). La 23 de ani şi 6 zile, Bellingham este cel mai tânăr jucător care a ajuns la 10 prezenţe la Cupa Mondială, doborând recordul lui Mario Kempes, care avea 23 de ani şi 334 de zile când Argentina a întâlnit Polonia în 1978.

Mexicanii au redus din diferenţă la scurt timp (42), prin atacantul de origine columbiană Quinones, care a reluat de la 7 metri din voleu mingea respinsă de Konsa.

Kane a marcat din penalty și a ajuns la 14 goluri înscrise la Cupa Mondială.

 Mexic: 1. Raul Rangel - 2. Jorge Sanchez (8. Alvaro Fidalgo, 79), 3. Cesar Montes (căpitan; 4. Edson Alvarez, 46), 5. Johan Vasquez, 23. Jesus Gallardo - 6. Erik Lira - 19. Gilberto Mora (11. Santiago Gimenez, 61), 7. Luis Romo (26. Brian Gutierrez, 61) - 25. Roberto Alvarado, 9. Raul Jimenez, 16. Julian Quinones (22. Guillermo Martinez, 81).

Selecţioner: Javier Aguirre.Rezerve neutilizate: 12. Carlos Acevedo, 13. Guillermo Ochoa - 15. Israel Reyes, 20. Mateo Chavez, 17. Orbelin Pineda, 18. Obed Vargas, 24. Luis Chavez, 10. Alexis Vega, 14. Armando Gonzalez, 21. Cesar Huerta.

Anglia: 1. Jordan Pickford - 26. Jarell Quansah, 2. Ezri Konsa, 6. Marc Guehi, 3. Nico O'Reilly (25. Djed Spence, 75) - 8. Elliot Anderson (15. Daniel Burn, 75), 4. Declan Rice - 7. Bukayo Saka (5. John Stones, 57), 10. Jude Bellingham, 18. Anthony Gordon - 9. Harry Kane (căpitan; 17. Morgan Rogers, 90).

Selecţioner: Thomas Tuchel.Rezerve neutilizate: 13. Dean Henderson, 23. James Trafford - 12. Trevoh Chalobah, 24. Reece James, 14. Jordan Henderson, 16. Kobbie Mainoo, 21. Eberechi Eze, 11. Marcus Rashford, 19. Ollie Watkins, 20. Noni Madueke, 22. Ivan Toney.

Cartonaşe galbene: Rice (1), Kane (68), Sanchez (71), O'Reilly (72), Vasquez (90+8), Jordan Henderson (90+8).

Cartonaş roşu: Jarell Quansah (54).
 

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Cupa Mondială 2026
Citește mai multe din Cupa Mondială 2026
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close