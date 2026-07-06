CM 2026. Anglia, în sferturi,  după victoria împotriva Mexicului, pe Mexico City Stadium

Sursa foto: www.fifa.com

Anglia s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după o victorie în faţa Mexicului, cu scorul de 3-2 (2-1), duminică, pe Mexico City Stadium

Anglia s-a impus prin golurile marcate de Jude Bellingham (36, 38) şi Harry Kane (60 - penalty), deşi a jucat aproape o repriză în zece oameni, iar în sferturile de finală va juca împotriva Norvegiei. Golurile gazdelor au fost reuşite de Julian Quinones (42) şi Raul Jimenez (69 - penalty).

Mexicanii au luptat până la ultima picătură de energie pentru a trimite meciul în prelungiri, dar au făcut-o haotic, fără inspiraţie, nereuşind să spargă reduta englezilor. El Tri a avut prima ocazie a meciului prin Jimenez (15), care a reluat din plonjon cu capul, însă Pickford a respins.

Reprezentativa Albionului a replicat prin Gordon (26), al cărui şut din unghi a fost apărat de Rangel. Echipa antrenată de Thomas Tuchel a sancţionat erorile defensivei mexicane de două ori în decurs de trei minute, prin Jude Bellingham, care a marcat în min. 36, cu un plonjon din colţul careului mic, la centrarea lui Saka, şi în min. 38, din centrarea lui Kane, după o minge pierdută de gazde la centrul terenului.

Jude Bellingham a ajuns la cinci goluri marcate la Cupa Mondială, la egalitate cu Geoff Hurst şi devansat doar de Harry Kane (14) şi Gary Lineker (10). La 23 de ani şi 6 zile, Bellingham este cel mai tânăr jucător care a ajuns la 10 prezenţe la Cupa Mondială, doborând recordul lui Mario Kempes, care avea 23 de ani şi 334 de zile când Argentina a întâlnit Polonia în 1978.

Mexicanii au redus din diferenţă la scurt timp (42), prin atacantul de origine columbiană Quinones, care a reluat de la 7 metri din voleu mingea respinsă de Konsa.

Kane a marcat din penalty și a ajuns la 14 goluri înscrise la Cupa Mondială.

Mexic: 1. Raul Rangel - 2. Jorge Sanchez (8. Alvaro Fidalgo, 79), 3. Cesar Montes (căpitan; 4. Edson Alvarez, 46), 5. Johan Vasquez, 23. Jesus Gallardo - 6. Erik Lira - 19. Gilberto Mora (11. Santiago Gimenez, 61), 7. Luis Romo (26. Brian Gutierrez, 61) - 25. Roberto Alvarado, 9. Raul Jimenez, 16. Julian Quinones (22. Guillermo Martinez, 81).

Selecţioner: Javier Aguirre.Rezerve neutilizate: 12. Carlos Acevedo, 13. Guillermo Ochoa - 15. Israel Reyes, 20. Mateo Chavez, 17. Orbelin Pineda, 18. Obed Vargas, 24. Luis Chavez, 10. Alexis Vega, 14. Armando Gonzalez, 21. Cesar Huerta.

Anglia: 1. Jordan Pickford - 26. Jarell Quansah, 2. Ezri Konsa, 6. Marc Guehi, 3. Nico O'Reilly (25. Djed Spence, 75) - 8. Elliot Anderson (15. Daniel Burn, 75), 4. Declan Rice - 7. Bukayo Saka (5. John Stones, 57), 10. Jude Bellingham, 18. Anthony Gordon - 9. Harry Kane (căpitan; 17. Morgan Rogers, 90).

Selecţioner: Thomas Tuchel.Rezerve neutilizate: 13. Dean Henderson, 23. James Trafford - 12. Trevoh Chalobah, 24. Reece James, 14. Jordan Henderson, 16. Kobbie Mainoo, 21. Eberechi Eze, 11. Marcus Rashford, 19. Ollie Watkins, 20. Noni Madueke, 22. Ivan Toney.

Cartonaşe galbene: Rice (1), Kane (68), Sanchez (71), O'Reilly (72), Vasquez (90+8), Jordan Henderson (90+8).

Cartonaş roşu: Jarell Quansah (54).

