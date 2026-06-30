Glumă tare după eliminarea Germaniei și Japoniei de la Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Germania și Japonia au fost eliminate în șaisprezecimi la Cupa Mondială din America de Nord.

Selecţionata Braziliei s-a calificat dramatic în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026, după ce a învins formaţia Japoniei cu scorul de 2-1 (0-1), luni, pe Houston Stadium, în al doilea meci din şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Antrenorul Japoniei, Hajime Moriyasu, a descris eliminarea echipei sale în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, luni la Houston, ca fiind "sfâşietoare" şi "incredibil de dureroasă", după ce "Samuraii albaştri au fost învinşi de Brazilia cu scorul de 2-1, cu un gol marcat în timpul adiţional.

O întrerupere de parcurs dramatică a avut și Germania, care a fost eliminată de Paraguay. Selecţionata din America de Sud s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal 2026 după ce a eliminat țara europeană la penalti, cu scorul de 4-3, luni, pe Boston Stadium, în şaisprezecimile de finală ale turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic şi Canada în care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), atât după 90 de minute, cât şi după prelungiri.

Dis-de-dimineață, pe rețelele sociale au început să circule mai multe glume privitoare la eliminarea celor două selecționate. Cea mai tare dintre ele este următoarea: „Germania și Japonia, eliminate din nou în aceeași zi. Ultima dată s-a întâmplat în 1945“.

Gluma aduce aminte de anii celui de-al doilea Război Mondial, când Japonia și Germania, împreună cu Italia, au format alianța militară Puterile Axei. Cele trei țări au fost perdante în ultima conflagrație mondială și au predat armele pe parcursul anului 1945. Totuși, capitularea nu a fost în aceeași zi. Germania s-a predat pe 7/8 mai 1945, iar Japonia pe 15 august 1945.