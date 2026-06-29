CM2026, faza 16-imilor. Brazilia - Japonia, primul test important pentru elevii lui Carlo Ancelotti / Livetext de la 20:00

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Brazilia şi Japonia se înfruntă în cel de-al doilea meci din faza 16-imilor de finală de la CM2026.

Partida se transmite în format LIVETEXT pe DC NEWS de la ora 20:00.

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"Nu s-a conturat încă o favorită clară" pentru Cupa Mondială din 2026, a declarat, duminică, selecţionerul echipei de fotbal a Braziliei, Carlo Ancelotti, în ajunul meciului cu Japonia de luni, "un adversar foarte dur şi bine organizat", în faza şaisprezecimilor de finală, la Houston, informează AFP.

Dintre echipele considerate favorite la titlu, doar Argentina şi Franţa, finalistele ultimei Cupe Mondiale, au câştigat toate cele trei meciuri din grupă.

"Unele echipe s-ar putea să fi avut rezultate mai bune decât altele în această fază a grupelor, dar nu cred că încă s-a conturat o favorită clară. În opinia mea, va fi un turneu foarte competitiv şi echilibrat", a spus antrenorul italian, numit la cârma "Selecao" în mai 2025.

În ultimii ani, căpitanul Marquinhos a remarcat, de asemenea, că "fotbalul s-a nivelat semnificativ". Ca dovadă, "în recentele Cupe Mondiale, am văzut multe echipe naţionale importante pierzând în faţa unor echipe care nu sunt considerate de top".

Japonia, de exemplu, "a demonstrat că poate concura cu adevărat cu marii jucători, ca să spunem aşa", a adăugat fundaşul lui Paris Saint-Germain.

Ancelotti chiar îşi consideră viitorul adversar, pe care l-a descris ca fiind "foarte dur, foarte bine organizat şi posedând o mare calitate", drept "una dintre cele mai bune echipe din lume. Ne pregătim pentru acest meci ca pentru o finală, pentru că este o finală".

Brazilia va "avea nevoie de multe lucruri: un mental solid, inimă şi o minte limpede. Cred că echipa este pregătită, este motivată şi încrezătoare', a adăugat fostul antrenor al lui Real Madrid.

Selecţionata "Auriverde" a trecut printr-o perioadă oarecum turbulentă în ultimii ani, atât pe teren, cât şi în afara lui, dar "am reuşit să ne recâştigăm încrederea ca jucători, dar şi pe cea a suporterilor noştri", a mai spus Marquinhos.

"Am făcut numeroase ajustări, iar în meciurile recente cred că am crescut ca şi echipă", a conchis fundaşul central în vârstă de 32 de ani.