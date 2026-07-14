Spectacol la Oslo: 90.000 de norvegieni, conduși de prințul moștenitor, au „vâslit” în stradă după performanța echipei la CM 2026 VIDEO

Fanii norvegieni sărbătoresc revenirea echipei naționale în țară, de la Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Aproximativ 90.000 de suporteri au transformat Oslo într-o sărbătoare, celebrând alături de echipa Norvegiei, prin tradiționalul „vâslit” al vikingilor, parcursul istoric de la Cupa Mondială 2026.

Zeci de mii de persoane au rezervat o primire triumfală echipei Norvegiei, sfert-finalistă la Cupa Mondială de fotbal 2026 şi autoare a celei mai bune performanţe din istoria sa, luni seară, cu ocazia sosirii la Oslo, relatează AFP.

90.000 de norvegieni, conduși de prințul moștenitor, au vâslit în Piaţa din faţa Palatului Regal

Aproximativ 90.000 de fani au umplut capitala pentru a sărbători această performanţă istorică, a declarat pentru agenţia de ştiri NTB un responsabil al poliţiei din Oslo, Lars Kostveit.

Norvegia a fost eliminată de Anglia, sâmbătă, după 2-1 după prelungiri, un parcurs care a reprezentat cea mai bună performanţă înregistrată în cele patru participări la Cupa Mondială.

Piaţa din faţa Palatului Regal era plină de oameni când echipa scandinavă s-a prezentat în faţa mulţimii, în jurul orei locale 21:30, pentru a executa celebrul deja „Ro” al vikingilor, mimarea mişcărilor de vâslit în timp ce scandau „ro” (cuvântul norvegian pentru „a vâsli”), un ritual care serveşte drept strigăt de mobilizare pentru suporterii norvegieni şi jucătorii lor.

În acest timp, prinţul moştenitor Haakon a condus mulţimea şi echipa, bătând la tobă.

¡NORUEGA ENLOQUECIÓ! ????????



90 mil personas recibieron a su selección tras el Mundial.



El príncipe de Noruega tocó el tambor y toda la ciudad hizo el “remo noruego”. IMPRESIONANTE pic.twitter.com/n0rqK9NbCK — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 13, 2026

„Este pur şi simplu incredibil să vedem tot sprijinul de care avem parte şi cum întreaga ţară ne este alături. Atât de multă bucurie, zâmbete şi bună dispoziţie. Este cu adevărat fantastic”, a declarat pentru postul public NRK căpitanul echipei, mijlocaşul Martin Odegaard.

Haaland nu a putut participa la celebrarea din stradă

Atacantul vedetă Erling Haaland a lipsit de la festivităţile publice. NRK a relatat că acesta trebuia să prindă un zbor.

Cu toate acestea, el participase anterior la recepţia oferită de regele Harald pentru a felicita echipa norvegiană.

Avionul care i-a transportat pe jucătorii norvegieni a aterizat la Oslo cu o întârziere considerabilă luni seară, puţin după ora 19:00.

După aterizare, jucătorii s-au urcat în autocarul care i-a dus direct la palat. Mulţi suporteri norvegieni i-au aşteptat de-a lungul traseului, purtând tricouri şi fluturând steaguri, potrivit Agerpres.