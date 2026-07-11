Portarul Belgiei a indicat echipa pe care o vede viitoare campioană mondială: Poate învinge pe oricine

Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Agerpres

Thibaut Courtois, portarul selecţionatei Belgiei şi al echipei Real Madrid, a afirmat că Spania poate învinge orice echipă, inclusiv pe cea a Franţei, pe care o va înfrunta în semifinalele Cupei Mondiale 2026, explicând totodată motivul pentru care a fost nevoit să părăsească terenul în repriza a doua a meciului cu La Roja, disputat vineri la Los Angeles.

"Spania este o echipă care poate învinge Franţa şi pe oricine altcineva. Au dovedit-o. Am făcut un meci bun împotriva lor, le-am dat mai mult de furcă decât credeau oameni şi suntem mândri de asta", a explicat Courtois în zona mixtă, după înfrângerea Belgiei în faţa campioanei europene en titre (scor 1-2).

"Spania poate câştiga Cupa Mondială. Au mult entuziasm, o echipă grozavă, iar câştigătoarea acestei semifinale va fi campioană", a adăugat goalkeeper-ul belgian, care a părăsit terenul în minutul 71 din cauza unei accidentări musculare.

"Nu mai puteam face degajări lungi. Am simţit ceva în partea din spate a coapsei, dar am reuşit să fac câteva parade şi totul părea în regulă. Am vrut să continui, dar antrenorul voia pe teren doar jucători la 100%, iar eu accept asta. În poartă, nu m-a deranjat să fac parade, ci doar să joc mingi lungi", a explicat Courtois.

Înlocuit la scorul de 1-1, Courtois a urmărit de pe bancă cum înlocuitorul său, Senne Lammens, a făcut o eroare fatală, nereuşind să reţină un şut de la distanţă expediat de Pau Cubarsi. Acest lucru i-a permis lui Mikel Merino să trimită în poartă mingea respinsă în faţă de Lammens, în minutul 88, asigurând victoria la limită a Spaniei.

"L-am îmbrăţişat pe Senne, nu am putut face mai mult. Pentru un portar, este un sentiment teribil. Este un portar mare, se va întoarce mai puternic", a spus Courtois despre omul care se aşteaptă să-i succeadă la echipa naţională a Belgiei

"Nu mai am niciun sfat să-i dau, este foarte puternic, are o personalitate puternică. După o scurtă pauză îşi va reveni şi va avea un sezon grozav cu Manchester United, nu am nicio îndoială, a adăugat portarul lui Real Madrid.

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Spania vrea mai mult

Luis De la Fuente, selecţionerul Spaniei, şi-a exprimat satisfacţia pentru calificarea în semifinalele Cupei Mondiale 2026, după victoria în faţa Belgiei (scor 2-1), vineri la Los Angeles, dar a recunoscut că echipa sa "vrea mai mult" în meciul următor, împotriva Franţei,

El le-a reamintit tuturor că Spania a fost singura echipă capabilă să-i învingă pe francezi la ultimele două turnee", precizează EFE.

"Suntem fericiţi că am ajuns atât de departe, dar vrem mai mult", a declarat De la Fuente la conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului de la Los Angeles, în care a vorbit şi adversara din semifinale, Franţa.

"S-a vorbit şi despre meciul împotriva Portugaliei ca despre o 'finală' în avans. Suntem conştienţi de marele potenţial cu care ne confruntăm şi conştienţi că suntem singura echipă care a reuşit să învingă Franţa la ultimele două turnee. Va trebui să fim la maximum şi vom da totul. Franţa este într-o formă excelentă, dar noi ne apropiem de acest sentiment că suntem capabili să învingem orice echipă. Vom înfrunta o echipă excelentă, ca şi a noastră", a adăugat el.

Spania a obţinut calificare în semifinale împotriva Belgiei, graţie unui gol marcat în minutele finale de Mikel Merino, la fel ca la meciul împotriva Portugaliei.

"Când mă gândesc la Mikel Merino îmi spun: Sunt complet liniştit. Mikel Merino este un fotbalist foarte complet. Foarte versatil, poate juca pe orice poziţie şi face totul bine. Are această calitate. Are o înţelegere excepţională a jocului şi o atitudine faţă de viaţă şi fotbal caracterizată prin angajament, solidaritate şi generozitate. Ne-am gândit chiar să-l folosim ca atacant central, dar am văzut că jocul putea decurge diferit şi a ieşit bine", a spus tehnicianul spaniol.

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De ce l-a lăsat pe Pedri pe bancă

De asemenea, De la Fuente a explicat şi decizia sa de a-l lăsa pe Pedri pe bancă şi de a-l titulariza pe Fabian Ruiz.

"Importantă este echipa. Nu este vorba despre cine joacă mai mult, fiecare are rolul său. Motivul pentru care l-am lăsat pe Pedri pe bancă este pur şi simplu acela că am vrut să oferim echipei o dinamică diferită într-un moment în care aveam nevoie de prospeţimea lui Fabian şi am simţit că, după performanţa lui Fabian, Pedri ar putea beneficia. Şi exact asta s-a întâmplat", a explicat selecţionerul spaniol.

"Scopul meu în fiecare zi este să fiu un antrenor mai bun. Este o nouă provocare. Analizele noastre sunt făcute în prealabil, retrospectiva este mai uşoară. Dacă Fabian şi Merino nu ar fi marcat, am fi spus altceva. Luăm deciziile pe baza unor cunoştinţe vaste despre adversar, sunt foarte bine gândite", a mai spus Luis De la Fuente.

Spania, campioana europeană en titre, a învins Belgia prin golurile marcate de Fabian Ruiz (30) şi Mikel Merino (88), urmând să înfrunte în semifinale selecţionata Franţei, pe 14 iulie la Dallas. Golul belgienilor a fost reuşit de Charles De Ketelaere (41), potrivit Agerpres.

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