Precedent periculos: Cum a ajuns Victor Ciutacu ”condamnat” să dea 1 milion de lei către Dăruiește Viață pentru că judecătoarei i s-au părut ”fapte ilicite”

Jurnalistul Victor Ciutacu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Cât au cerut, atât le-a dat. Judecătoarea de la Tribunalul București a decis contra jurnaliștilor de la RomâniaTV, bazându-se pe formulări precum ”pare că”. Acum ei sunt buni de plată și fondatoarele ”Dăruiește viață” au de încasat nu mai puțin de 3 milioane de lei.

Lumea Justiției scrie cum jurnalistul Victor Ciutacu trebuie să le dea fondatoarelor ”Dăruiește viață” și asociației fix cât au cerut daune morale, respectiv 1 milion de lei. Tribunalul București a decis, dar nu a motivat și cum au fost prejudiciate ”părțile vătămate”.

Pe scurt, ”judecătoarea reține existența unor fapte ilicite și a unui prejudiciu, fără să arate în concret care sunt acele fapte și în ce constă cu exactitate prejudiciul ori legătură de cauzalitate. Aceasta nu face o analiză în parte a afirmațiilor pentru fiecare pârât, pentru a demonstra de ce acestea sunt mincinoase. Chiar și atunci când prezintă un exemplu de așa-zisă afirmație fără suport, aceea că jurnaliștii ar fi susținut că asociația nu a construit un spital, ci doar o aripă/clădire lipită de un spital, instanța nu explică suficient de ce o afirmație de acest gen ar depăși limitele unei opinii sau ale unei exprimări polemice. Mai mult, judecătoarea ignoră chiar declarația managerului Spitalului Marie Curie făcută în sensul celor susținute de jurnaliști. Judecătoarea merge pe presupuneri, menționând că Victor Ciutacu „PARE că a alimentat, validat și amplificat acuzațiile făcute la adresa reclamantelor de invitații din platou”. Niciun cuvânt în sentință despre faptul că în urma faptului că a fost "presată social" și privită "cu suspiciune", Oana Gheorghiu a fost numită subit vicepremier în Guvernul Bolojan, fapt ce reprezintă o maximă apreciere în societate. Judecătoarea Lazăr le reproșează jurnaliștilor, atenție, „TONUL grav în care informațiile au fost transmise publicului, respectiv unul afirmativ, acuzator și lipsit de rezervă, de natură să inducă percepția că afirmațiile formulate reprezintă fapte certe și verificate” notează Luju.ro.

De fapt, daunele se ridică la 3,1 milioane de lei, pentru că buni de plată sunt și Ioan Korpos, Liviu Alexa și Iosefina Pascal:

Victor Ciutacu, în solidar cu SC RTV HD SRL:

500.000 lei către Asociația Dăruiește Viață;

250.000 lei către Oana Gheorghiu;

250.000 lei către Carmen Uscatu.

Ioan Korpos, in solidar cu SC RTV HD SRL:

500.000 lei către Asociația Dăruiește Viață;

250.000 lei către Oana Gheorghiu;

250.000 lei către Carmen Uscatu.

Liviu Alexa:

500.000 lei către Asociația Dăruiește Viață;

250.000 lei către Oana Gheorghiu;

250.000 lei către Carmen Uscatu.

Iosefina Pascal:

50.000 lei către Asociația Dăruiește Viață;

25.000 lei către Oana Gheorghiu;

25.000 lei către Carmen Uscatu.

”Precedent extrem de periculos pentru libertatea presei și libertatea de exprimare. A fost comis prin sentința prin care judecătoarea Denisa Florina Lazăr de la Tribunalul București a dispus obligarea jurnalistului Victor Ciutacu la plata unor daune morale vădit exagerate, de 1 milion lei , către vicepremierul Oana Gheorghiu din Guvernul Bolojan (co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viață), către Carmen Uscatu (co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viața) și către Asociația Daruiește Viață . Instanța nu doar că l-a obligat pe Ciutacu să achite niște daune uriașe, dar cuantumul acestora a fost fix cât au cerut reclamentele. Iar totul s-a întâmplat printr-o sentința care practic este nemotivată, în care judecătoarea Lazăr nu a explicat modul concret în care Ciutacu le-ar fi prejudiciat pe reclamante” notează sursa citată.

foto: luju.ro

”Dosarul a privit dezvăluirile și dezbaterile de la România TV din anul 2023, în legătură cu activitatea Asociației Dăruiește Viață și modul în care au fost cheltuiți banii strânși din donații și sponsorizări. Reclamantele au susținut că „pârâții au făcut o campanie de denigrare, premeditată și susținută, prin care s-ar fi urmărit compromiterea muncii depuse”. De asemenea, jurnaliștii au fost acuzați că ”ar fi transmis informații mincinoase opiniei publice urmărind discreditarea și afectarea, în mod repetat, a imaginii reclamantelor, lezându-le în mod grav drepturile nepatrimoniale constând în onoare, demnitate (pentru reclamantele persoane fizice), reputație și imagine (pentru ambele categorii de reclamanți)”, dar și că „se destructurează credibilitatea unor oameni, munca echipei Dăruiește Viață și încrederea cu care reclamantele au fost investite de societate”.

Nu sunt menționate și acuzațiile false

Așadar, acuzațiile făcute de cele trei reclamante la adresa jurnaliștilor sunt în majoritate de ordin general, constând în „afirmații mincinoase, denigratoare, defăimătoare” și în „acuzații lipsite de orice fundament real și probator”. Problema motivării este că în niciun moment cele trei reclamante nu sunt menționate cum au explicat în mod concret care sunt afirmațiile false și de ce sunt acestea false, care sunt acuzațiile fără fundament și de ce sunt acestea fără fundament, și în ce fel acestea au generat pretinsul prejudiciu suferit. Practic, în sentința civilă se înșiră pe pagini întregi fragmente generoase din emisiunile de la RTV, și se concluzionează că există fapte ilicite și prejudiciu, dar fără a se face o analiză detaliată, pe fiecare afirmație și pe fiecare părat în parte, de ce afirmațiile au reprezentat fapte ilicite, pe ce probe s-au bazat în concret aceste rețineri și de ce apărările jurnaliștilor au fost înlăturate” mai notează sursa citată.

Judecătoarea notează: ”Instanța reține că pârâții au săvârșit o fapta ilicită, constând în furnizarea unor informații sensibile în spațiul public, aducând acuzații grave reclamantelor, fără să fie prezentate dovezi și fără să le fie solicitat punctul de vedere”.

Sursa citată mai notează că judecatoarea Tribunalului București, Florina Lazăr ”a decis că jurnaliștii au săvârșit fapta ilicită: „Drept urmare, instanța reține că pârâții au săvârșit o fapta ilicită, constând în furnizarea unor informații sensibile în spațiul public, aducând acuzații grave reclamantelor, fără să fie prezentate dovezi și fără să le fie solicitat punctul de vedere”. De asemenea, judecătoarea Lazăr menționează că: „Reclamantele au făcut dovada în cauză a unui prejudiciu moral ca urmare a lezării onoarei, demnității, imaginii și reputației prin aceste afirmații extrem de grave și fără suport probator”. Din nou, apare veșnic problema: judecătoarea reține existența unor fapte ilicite și a unui prejudiciu, fără să arate în concret care sunt acele fapte și în ce constă cu exactitate prejudiciul ori legătură de cauzalitate”.

„În realitate, prejudiciul a vizat întreagă societate”

”Mai mult, judecătoarea Lazăr le reproșează jurnaliștilor – atenție – „TONUL grav în care informațiile au fost transmise publicului, respectiv unul afirmativ, acuzator și lipsit de rezervă, de natură să inducă percepția că afirmațiile formulate reprezintă fapte certe și verificate”.

Luju.ro mai scrie: ”În ceea ce privește existența prejudiciului, motivarea, care se întinde pe doar trei paragrafe, este de-a dreptul spectaculoasă: martorii aduși de reclamante au relatat că acestea ar fi suferit anxietate crescută și un stres prelungit, rău fizic și ar fi avut nevoie de consiliere psihologică pentru a face față presiunii sociale, întrucât erau privite cu suspiciune de unii oameni, iar o parte din donatori și-au retras banii. Niciun cuvânt în sentința despre faptul că în urmă faptului că a fost "presată social" și privită "cu suspiciune", Oana Gheorghiu a fost numită subit vicepremier în Guvernul Bolojan, fapt ce reprezintă o maximă apreciere în societate. Astfel, judecătoarea Lazăr a concluzionat că „reclamantele au făcut dovadă existenței unui prejudiciu moral că urmare a lezării onoarei, demnității, imaginii și reputației” . Și nu doar atât: judecătoarea Denisa Florian Lazăr le-a identificat pe cele trei reclamante cu societatea în ansamblu, precizând că: „În realitate, prejudiciul a vizat întreagă societate”.

Reacția lui Victor Ciutacu

”Nu mai sunt nici furios, nici indignat, nici nimic. Înmărmurit, ăsta ar fi, poate, cuvântul. potrivit. Mă așteptam, în naivitatea mea proastă, să citesc o demonstrație savantă a gravei culpe de care m-aș face vinovat. Și am aflat că trebuie să vărs în conturile Dăruiește viață, plus cele ale fondatoarelor Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, un milion de lei (200.000 euro) fiindcă PARE CĂ... Nicăieri, în lungă polologhie de 57 de pagini, plină de citate din emisiunea mea, nu scrie CE am făcut și nu se demonstrează CUM am prejudiciat ONG-ul și pe fondatoarele sale. Care se prezumă că au o reputație inatacabilă. Am aflat, însă, că, la cei 30 de ani de experiență în presă ai mei, trebuia să-mi cenzurez în direct invitații. Adică să-i închid gura în direct lui Liviu Alexa. Care, șoc și groază, scrie și, uneori, vorbește într-un limbaj buruienos. Și că suntem, toți, eu, Korpos, Alexa și Pascal, vinovați în egală măsură, ca la procesele colective, deși fiecare în parte suntem oameni diferiți și ne comportăm diferit” a comentat jurnalistul Victor Ciutacu decizia instanței care-l obligă să plătească 1 milion de lei către ”Dăruiește viață” și fondatoarele sale.

RomâniaTV, răuvoitoare că nu a difuzat un drept la replică... difuzat de patru ori

Jurnalistul continuă: ”Mai mult decât atât, mi (și ni) se impută că nu am fi probat presupusele acuzații. Ceea ce demonstrează că onorata instanță - Denisa Florina Lazar (foto) de la Tribunalul București - m-a acuzat într-o sentință că eu nu am avut probe pentru ce a scris Liviu, dar nici măcar NU s-a obosit să vizioneze înregistrarea emisiunii. Pe care o avea la dosar și unde putea vedea (dacă și-ar fi dorit) hectare de facsimile din rapoartele financiare ale Asociației Dăruiește Viață, auditate de KPMG. Documente postate pe site-ul ONG-ului, folosite de Alexa în documentarea investigației sale și care nu am auzit să fi fost declarate false. În plus, eu și România TV suntem caracterizați drept rău-voitori și lipsiți de deontologie fiindcă nu am fi difuzat dreptul la replică primit. Pe care L-AM DIFUZAT DE 4 (PATRU) ORI!”.

”Poate să-și pună și tablouri pe pereți cu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu”

Într-o notă de subsol, Victor Ciutacu scrie: ”Deduc, din tonul condescendent al doamnei judecător, că apreciază fără rezerve asociația neguvernamentală condusă și fondată de cele două activiste civice-sociale. E liberă s-o facă. Poate să-și pună și tablouri pe pereți cu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Dar nu ne poate obliga, legal, să gândim toți la fel. Spre exemplu, eu am fost fan necondiționat Falco și Maradona. Dar nu m-am apucat să amendez lumea care nu-i plăcea”.