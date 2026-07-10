Complot iranian pentru asasinarea preşedintelui SUA. Israelul l-a avertizat pe Donald Trump

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

Israelul a transmis un avertisment către Casa Albă în vederea unui posibil complot iranian de asasinare a lui Donald Trump.

Conform CNN, acest avertisment adaugă şi mai multă tensiune între SUA şi Iran, după ce acordul de încetare a focului a fost încălcat. Avertismentul ar fi fost transmis în această săptămână, însă şi serviciile de securitate americane erau la curent cu informaţii despre posibile planuri ale iranienilor de a-l asasina pe Donald Trump.

Alţi oficiali americani sugerează, însă, că raportul israelienilor ar putea fi un efort de a-l convinge pe Donald Trump să intensifice acţiunile militare americane împotriva Iranului.

Şi Donald Trump a recunoscut că iranienii ar vrea să îl asasineze, ca răzbunare pentru uciderea unui general iranian în 2020, Qasem Soleimani.

"Vor să elimine liderul SUA, adică pe mine. Sunt pe nişte liste, am văzut dimineaţă că sunt pe toate listele lor. Până acum, bănuiesc că am avut şi ceva noroc, dar asta ar putea să nu dureze foarte mult. Sunt oameni răi, bolnavi. Şi trebuie să eliminăm acest cancer. Ştiţi ce trebuie făcut cu cancerul? Trebuie eliminat rapid. Aşa simt eu", a declarat Donald Trump miercuri.

Weekendul trecut, mulţimi de iranieni adunate la funeralii lui Ali Khamenei au cerut moartea lui Donald Trump.

Preşedintele american a plecat de la summitul NATO din Turcia cu fostul avion prezidenţial, nu cu cel nou furnizat de Qatar, din cauza preocupărilor legate de securitate, potrivit New York Times.

Aceste scurgeri de informaţii, care sugerează un nou complot de asasinat, au loc în momentul în care relaţiile dintre Israel şi Statele Unite, şi cei doi lideri ai lor, prim-ministrul Benjamin Netanyahu şi Donald Trump, sunt tensionate din cauza războiului din Iran.

Statele Unite sunt principalul aliat al Israelului, dar preşedintele american l-a criticat public în repetate rânduri pe Netanyahu în ultimele săptămâni, după ce războiul Israelului împotriva Hezbollah din Liban a ameninţat discuţiile cu Iranul.