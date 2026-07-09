Două partide nu se mai tem de anticipate, spune Bogdan Chirieac. Liderul care "are o șansă foarte importantă să devină viitorul președinte al României"

De la stânga la dreapta: Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), Sorin Grindeanu (PSD) / Sursa foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a analizat ultimele evoluții ale crizei guvernamentale.

Pe fondul luptei pentru formarea unui nou guvern apar aceleași două variante: guvern tehnocrat (cabinet de miniștri tehnocrați) sau guvern mixt (tehnocrați și politicieni). Nicușor Dan și-ar dori să mai facă o nominalizare de premier până vine sesiunea extraordinară din 20 iulie și între timp i-a convocat pe Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, lunea viitoare, la o discuție informală.

Liberalii susțin că Ilie Bolojan poate rămâne premier interimar până în 2028, PSD-ul acuză PNL-ul că s-a înțeles cu George Simion să facă anticipate, în timp ce UDMR-ul, prin vocea lui Cseke Attila, spune: "ori guvern interimar, ori anticipate".

Bogdan Chirieac arată cele două partide care nu se mai tem de anticipate

În acest context, analistul politic Bogdan Chirieac a spus, în cadrul emisiunii "Politica Zilei, cu Ioana Constantin", de la B1 TV, la ce ne putem aștepta în perioada următoare.

"Nu se schimbă nimic. Domnul Bolojan rămâne și mă bucur că cineva a spus "ori anticipate, ori guvern interimar", ne mai lămurim la cap, ni se ridică ceața de pe creier. Domnul Bolojan rămâne până în 2028. Nu va da ordonanțe de urgență, asta e... E o formulă PNL-USR-UDMR, nu au apăsări în sensul acesta și conform sondajelor de opinie, nici nu suntem de alegeri anticipate deoarece PNL și USR sunt sus în sondaje, sunt pe locul doi, după AUR, deci nu mai au o teamă așa mare privind anticipatele.

Iar dacă Doamne ferește e vorba de suspendarea președintelui Nicușor Dan, așa cum vrea George Simion, USR și probabil că și Bolojan... Bolojan este umăr la umăr cu Călin Georgescu, care nu știu dacă va putea candida, din motive care în continuare nu ne sunt explicate, și atunci probabil că va candida George Simion. Dânsul probabil că vrea să candideze, dar Bolojan are o șansă foarte importantă să devină viitorul președinte al României", a declarat Bogdan Chirieac la B1 TV.

Vine Nicușor Dan cu o nouă nominalizare de premier? Chirieac: Aș dori să facă asta

Întrebat apoi de Ioana Constantin dacă ar putea Nicușor Dan să forțeze o nouă nominalizare de premier, ca să aibă două variante picate în Parlament, înainte de "sabia anticipatelor", Bogdan Chirieac a spus: "Eu aș dori să facă asta. Avea termen 60 de zile să facă două propuneri și jumătate s-au dus. Se pune doar nominalizarea domnului Veștea, nominalizarea domnului Tomac nu se pune. A durat și aproape 40 de zile până s-a venit cu propunerea domnului Tomac... Așa spune Constituția, că ai 60 de zile și după două nominalizări picate poate fi dizolvat Parlamentul. Dacă ar veni cu o nouă nominalizare, ar avea o armă în plus, dar nu mai e de folosit arma aceea".