Viorica Dăncilă: Relația cu China nu e incompatibilă cu statutul de membru UE sau parteneriatul cu SUA

Fostul premier Viorica Dăncilă, președinta Casei Româno-chineze, susține că dezvoltarea unor relații economice și diplomatice cu China nu contravine angajamentelor asumate de România în cadrul Uniunii Europene și al parteneriatului strategic cu Statele Unite.

Relația României cu China și oportunitățile pe care le-ar putea aduce o cooperare mai strânsă între cele două state au fost discutate de Lavinia Șandru și fostul premier al României, Viorica Dăncilă, în cadrul podcastului „Pisica albă, pisica neagră”.

În timpul dialogului, Lavinia Șandru a subliniat tradiția relațiilor dintre România și China și impactul economic pe care această colaborare l-a avut de-a lungul timpului.

„Relația cu China nu este incompatibilă cu statutul nostru de membru UE sau față de parteneriatul nostru strategic extrem de important cu SUA. Vedem și astăzi, există o dorință din partea multor state de a-și consolida relația cu China, care este un actor global față de care există sentimente de apreciere și dorința de a avea legături strânse. Am văzut vizita lui Emmanuel Macron, a lui Friedrich Merz, a fostului premier Starmer. Toți caută o relație cu China, iar pentru noi o astfel de relație ar însemna mult mai mult, ar însemna un prieten care ar susține România atunci când se iau decizii la nivel mondial, mai ales în acest context dificil”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Discuția a avut loc în contextul dezbaterilor privind repoziționarea economică și diplomatică a statelor europene într-un climat internațional marcat de competiție strategică și de transformări ale relațiilor comerciale globale. În acest cadru, a fost evidențiată importanța menținerii unor canale de dialog și cooperare cu actorii relevanți de pe scena internațională, inclusiv cu China, în paralel cu respectarea angajamentelor asumate de România în cadrul Uniunii Europene și al parteneriatului strategic cu Statele Unite.