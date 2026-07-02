Ilie Bolojan, după ce litigiul dintre România și Pfizer a ajuns la ROMATSA: "Vom contesta măsura la Bruxelles"

foto gov.ro/ Ilie Bolojan, premierul României

Premierul Ilie Bolojan a venit cu o recție după ce litigiul dintre România și Pfizer a ajuns la ROMATSA.

Ilie Bolojan a venit cu precizări după ce ROMATSA a fost notificată de către EUROCONTROL cu privire la instituirea popririi asigurătorii-executorii în cadrul proceduri de executare silită iniţiate de compania Pfizer împotriva statului român.

"Firma ROMATSA, împreună cu avocații Guvernului României vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte. Pe de altă parte, vom continua negocierile cu firma Pfizer în așa fel încât să putem găsi o soluție ca activitatea firmei ROMATSA să poată să se desfășoare fără niciun fel de probleme, iar pe de altă parte, să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți și într-o formulă care să fie sustenabilă pentru bugetul de stat deoarece și această sentință care a apărut acum câteva luni de zile este de natură de a crea probleme suplimentare legate de echilibrele bugetare", a declarat Ilie Bolojan în cadrul unei conferințe de presă.

Ilie Bolojan: ROMATSA va funcționa fără probleme în perioada următoare

Întrebat apoi ce va face Guvernul României, dar și compania ROMATSA până săptămâna viitoare, dacă firma are aceste conturi blocate, Bolojan a spus: "Compania ROMATSA va funcționa fără probleme în perioada următoare. Are această capacitate de a funcționa, deci nu va fi afectată supravegherea și dirijarea zborurilor aeriene pe teritoriul României.

Așa cum am precizat, avocații contactați de companie și cei ai Guvernului României, vor depune o contesație la instanța belgiană. În paralel cu asta, prin reprezentanții Ministerului de Finanțe și cei ai Sănătății, de săptămâna viitoare continuă negocierile dintre Guvernul României și compania Pfizer".

Precizăm că EUROCONTROL, agenția europeană care gestionează și supraveghează traficul aerian, a notificat ROMATSA că fondurile virate către regie sunt blocate până la clarificarea unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer Romania SRL împotriva statului român, pentru o sumă totală de 3.419.721.100,56 RON (principal și dobânzi), la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18.564.777,07 EUR.