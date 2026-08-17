Previziunea lui Petre Roman privind războiul din Ucraina. Ce se întâmplă cu românii din Basarabia / video

Președintele rus Vladimir Putin. Sursa foto: Agerpres

Fostul premier Petre Roman susține că șansele unei încheieri rapide a războiului din Ucraina sunt foarte mici și explică de ce Vladimir Putin este blocat într-o logică a victoriei, iar schimbarea puterii de la Kremlin devine tot mai improbabilă.

Petre Roman a fost invitat la interviurile DC News, unde, alături de jurnalistul Bogdan Bolojan, a dezbătut problema relațiilor româno-ruse, marcate în ultimii cinci ani de desfășurarea războiului din Ucraina. Potrivit fostului prim-ministru, care a pledat în trecut pentru o „cale de înțelegere“ cu Rusia, în prezent este falimentar „să te asociezi cu un agresor“.

„Eu am spus multă vreme că trebuie să găsim o cale de înțelegere cu Rusia. Vorbesc rusește foarte bine, am discutat la un moment dat cu Rusia, fiindcă România avea un interes important, dar în momentul în care Rusia a devenit agresor pur, dacă te asociezi unui agresor pur, ce câștig ai? Dacă mâine-poimâine ocupă Basarabia? Basarabia, totuși, e pământ al românilor, al românilor de acolo, adică al unor oameni ca noi. Prin urmare trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește interesul de securitate națională, strategia națională, pe cine te poți bizui etc“, a punctat Petre Roman.

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Petre Roman, previziune privind terminarea războiului din Ucraina

Întrebat de jurnalistul Bogdan Bolojan dacă vede „vreo finalizare a războiului din Ucraina?“, fostul premier al României a precizat că acest lucru este puțin probabil în viitorul apropiat, deoarece liderul de la Kremlin nu acceptă decât „victoria“, iar ucrainenii continuă să reziste pe front.

„Nu, în momentul ăsta, nu! Președintele Rusiei, Vladimir Putin, în felul său de a gândi și a exista ca țar al Rusiei, nu încape ideea că acest război e un eșec. Între timp, însă, Ucraina a avut o reziliență excepțională și și-a creat propria industrie militară, cu aceste drone excepționale. Sigur, e foarte greu pentru ucraineni, dar sunt capabili să reziste, asta e evident. De cealaltă parte, Vladimir Putin nu acceptă altceva decât un soi de victorie și de aceea cred că nu se va termina“, a spus Petre Roman.

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Poate fi Vladimir Putin înlăturat de la putere? Scenariul analizat de Petre Roman

Scenariul înlăturării lui Vladimir Putin de la putere de către o conspirație internă planează de mai mulți ani asupra Kremlinului, însă, potrivit lui Petre Roman, acesta devine din ce în ce mai improbabil, deoarece „oamenii încep să intre într-un fel de logică a războiului“.

„M-am uitat la o cercetare sociologică făcută de un centru occidental, care a avut posibilitatea să discute cu un număr de ruși, membri de familie ai soldaților care muriseră, care erau pe front, practic cei care suferă cel mai mult efectele negative ale războiului. Unul dintre răspunsurile care apăreau des era: „Nu, dacă tot au fost atâtea sacrificii, trebuie să mergem până la capăt!“. Câtă vreme o asemenea mentalitate mai există, președintele Putin va fi acolo“, a conchis Petre Roman.

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